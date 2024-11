Huawei: collaborare per la realizzazione di un futuro più verde e intelligente in Europa

"Huawei lavora fianco a fianco con i nostri clienti e partner europei da oltre 20 anni", ha dichiarato Ken Hu, presidente di turno di Huawei, nel suo discorso di apertura. "Uniamo i nostri punti di forza in settori come il networking, il cloud, lo storage e l'energia, innovando senza sosta per creare nuovo e maggiore valore per i nostri clienti". Come sempre, Huawei è in Europa e a servizio dell'Europa. E siamo ansiosi di lavorare ancora più a stretto contatto con i nostri clienti e partner per un futuro più verde e intelligente".

"Ci stiamo anche impegnando a sostenere la sostenibilità a lungo termine del settore con la nostra iniziativa di inclusione digitale chiamata TECH4ALL. Grazie a partnership con università e ONG in tutta Europa, abbiamo dotato più di 80.000 persone di nuove competenze digitali".

Jim Lu, vicepresidente senior e presidente della regione europea di Huawei, ha presentato il premio Industry Pioneer Award a clienti e partner

Durante la cena di gala, Jim Lu, vicepresidente senior e presidente della regione europea di Huawei, ha consegnato il primo Industry Pioneer Award a clienti e partner che hanno collaborato con Huawei all'innovazione collaborativa. Ha affermato: "Con il rapido sviluppo dell'IA e dell'intelligenza industriale, questo è il momento ideale per innovare e rafforzare la collaborazione. Ci impegniamo a raggiungere il successo condiviso con più clienti e partner".

Promuovere la trasformazione digitale in Europa

Michael Ma, vicepresidente aziendale di Huawei e presidente di ICT Product Portfolio Management & Solutions, con il suo discorso di apertura

Michael Ma, vicepresidente aziendale di Huawei e presidente di ICT Product Portfolio Management & Solutions, ha tenuto un discorso di apertura all'evento. Nel suo discorso, Ma ha descritto come l'innovazione ICT possa accelerare la trasformazione digitale in Europa e come l'intelligenza artificiale, in particolare, stia apportando benefici in un'ampia gamma di settori. "Noi di Huawei ci impegniamo a investire nelle ICT per sviluppare prodotti e soluzioni leader che possano contribuire a liberare la creatività aziendale e a far progredire la trasformazione digitale in Europa", ha dichiarato Ma.

L'infrastruttura digitale è la base di una trasformazione digitale e intelligente di successo. Ma ha sottolineato l'impegno di Huawei nel sostenere la transizione digitale dell'Europa attraverso l'innovazione dei prodotti e delle soluzioni ICT, nonché nel consentire ai partner locali di sviluppare soluzioni più competitive per un'ampia gamma di ambiti e scenari.

In particolare, ha approfondito i prodotti e le soluzioni innovative di Huawei in cinque aree chiave, tra cui:

una soluzione CloudCampus da 10 Gbps di alta qualità leader nel settore

una soluzione DCN ad alta disponibilità per i data center di disaster-recovery

una soluzione "un lago, tre piscine" (one lake, three pools)

una soluzione di interconnessione per data center (DCI) ad altissima velocità

e Multilayer Ransomware Protection (MRP), una soluzione antiransomware collaborativa per l'archiviazione in rete

Ma ha anche parlato di come Huawei abbia collaborato con i partner per sviluppare più di 30 soluzioni basate su scenari e una serie completa di prodotti eKit per settori come la pubblica amministrazione, l'istruzione, la sanità, gli hotel, la vendita al dettaglio, gli ISP e la produzione.

"Continueremo a concentrarci sull'innovazione nei settori in cui eccelliamo di più per aiutare le imprese europee a passare al digitale", ha osservato Ma. "Lavoreremo a stretto contatto con i partner per sviluppare soluzioni basate su scenari competitivi e costruire un vantaggio competitivo in quattro aree: efficacia dei costi, diversificazione, capacità di servizio e scalabilità. Continueremo a supportare pienamente i nostri partner. E insieme promuoveremo il successo condiviso".

Nel corso dell'evento, alcuni ospiti hanno condiviso il loro punto di vista sulla doppia transizione europea. Tra i relatori figurano Pascal Terrien, membro del Consiglio di Gestione della Standardizzazione della Commissione Elettrotecnica Internazionale e Chief Standardization Officer del Gruppo EDF; Cillian O'Donoghue, Policy Director di Eurelectric; Magdalena Landry, direttrice dell'Ufficio Regionale dell'UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa; Daan Boekestein, Chief Technology Officer del Gruppo Azerion; Eric Blazy, vicepresidente senior Communication and Mobility Services di Orange Business; e Franck Le Moal, IT & Technology Director del Gruppo LVMH.

