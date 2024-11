Huawei: Trabalhando em conjunto para um futuro mais verde e mais inteligente na Europa

"A Huawei tem vindo a trabalhar lado a lado com os nossos clientes e parceiros europeus há mais de 20 anos", afirmou Ken Hu, Presidente rotativo da Huawei, no seu discurso de abertura. "Combinamos os nossos pontos fortes em domínios como as redes, a cloud, o armazenamento e a energia, inovando sem parar para criar um novo e maior valor para os nossos clientes. Como sempre, a Huawei está na Europa, para a Europa. E estamos ansiosos por trabalhar mais de perto com os nossos clientes e parceiros para um futuro mais verde e mais inteligente".

"Estamos também a trabalhar para apoiar a sustentabilidade a longo prazo no setor com a nossa iniciativa de inclusão digital denominada TECH4ALL. Através de parcerias com universidades e ONG em toda a Europa, dotámos mais de 80 000 pessoas com novas competências digitais."

Durante o jantar de gala, Jim Lu, Vice-Presidente Sénior e Presidente da Região Europeia da Huawei, entregou o primeiro Industry Pioneer Award a clientes e parceiros que trabalharam com a Huawei em inovação colaborativa. Afirmou: " O desenvolvimento acelerado da IA e da inteligência industrial apresenta uma oportunidade única para inovar e fortalecer a colaboração. Estamos empenhados em alcançar o sucesso partilhado com mais clientes e parceiros".

Avançar a transformação digital na Europa

Michael Ma, Vice-Presidente Corporativo da Huawei e Presidente da Gestão da Carteira de Produtos e Soluções TIC, fez o seu discurso de apresentação no evento. No seu discurso, Ma descreveu a forma como a inovação nas TIC pode acelerar a transformação digital da Europa, e como a inteligência, em particular, está a ajudar a atualizar uma vasta gama de setores. "Na Huawei, mantemo-nos empenhados em investir nas TIC para desenvolver produtos e soluções líderes que possam ajudar a desencadear a criatividade empresarial e promover a transformação digital na Europa", disse Ma.

A infraestrutura digital é a base de uma transformação digital e inteligente bem-sucedida. Ma realçou o empenho da Huawei em apoiar a transição digital da Europa através da inovação em produtos e soluções TIC, bem como em permitir que os parceiros locais desenvolvam soluções mais competitivas para uma vasta gama de domínios e cenários.

Em particular, falou com mais detalhe sobre os produtos e soluções inovadores da Huawei em cinco domínios principais, incluindo:

Uma solução CloudCampus de 10 Gbps de alta qualidade, líder no setor

Uma solução DCN com alta disponibilidade para centros de dados de recuperação de desastres

Uma solução "one lake, three pools" (um lago, três piscinas)

Uma solução de interconexão de centro de dados (Data Center Interconnect, DCI) de velocidade ultra-alta

E a Proteção Contra Ramsomware Multicamada (Multilayer Ransomware Protection, MRP), uma solução antirransomware de armazenamento em rede colaborativa

Ma também descreveu a forma como a Huawei trabalhou com parceiros para desenvolver mais de 30 soluções baseadas em cenários e uma série completa de produtos eKit para setores como a administração pública, a educação, os cuidados de saúde, a hotelaria, o retalho, as ISP e a produção.

"Continuaremos a focar-nos na inovação nos domínios em que mais nos distinguimos para ajudar as empresas europeias a tornarem-se digitais", salientou Ma. "Trabalharemos em estreita colaboração com os parceiros para desenvolver soluções competitivas baseadas em cenários e criar uma vantagem competitiva em quatro áreas: relação custo-eficácia, diversificação, capacidade de serviço e escalabilidade. Os nossos parceiros continuarão a ter todo o nosso apoio. E, em conjunto, iremos impulsionar o sucesso partilhado".

No evento, vários convidados partilharam também os seus pontos de vista sobre a dupla transição da Europa. Entre estes oradores contam-se Pascal Terrien, membro do Conselho de Gestão da Normalização da Comissão Eletrotécnica Internacional e Diretor de Normalização do Grupo EDF; Cillian O'Donoghue, Diretor de Políticas da Eurelectric; Magdalena Landry, Diretora do Gabinete Regional da UNESCO para a Ciência e Cultura na Europa; Daan Boekestein, Diretor de Tecnologia do Grupo Azerion; Eric Blazy, Vice-Presidente Sénior de Serviços de Comunicação e Mobilidade da Orange Business; e Franck Le Moal, Diretor de TI e Tecnologia do Grupo LVMH.

