HUAWEI CONNECT 2024 Paris : Huawei présente des services intelligents pour la transformation numérique des entreprises

PARIS, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du ICT Service Forum organisé à l'occasion de HUAWEI CONNECT 2024 Paris, Huawei a dévoilé son portefeuille de services et sa vision pour stimuler la transformation numérique des entreprises en Europe. L'entreprise a souligné la manière dont Huawei Intelligent Services collabore avec des partenaires et intègre des outils comme l'IA et l'autonomisation pour mieux accompagner les entreprises de bout en bout.

Une présence mondiale

Avec 21 centres de service, 1 100 centres de pièces de rechange locaux, 20 000 ingénieurs de service et plus de 6 200 partenaires de service certifiés, Huawei assure un service et une assistance dans le monde entier. Parmi les réalisations notables, citons la fourniture de 170 datacenters écologiques et la maintenance de plus de 1 800 réseaux TIC dans le monde. L'entreprise investit plus de €500 millions par an dans la R&D de services et détient 3 073 brevets liés aux services.

Relever les défis de la transformation numérique

La transformation numérique continue de gagner en popularité sur le marché européen. Dans sa présentation, Hank Stokbroekx, expert senior de Huawei Service, a déclaré : « Alors que la transformation numérique est inévitable pour la survie à long terme des entreprises, Huawei et ses partenaires offrent l'expérience et les capacités nécessaires pour assurer une transformation fluide avec des avantages à long terme. Huawei Intelligent Services offre un portefeuille complet de services de cycle de vie basés sur des années d'expérience et un écosystème de partenaires étendu. »

Des services complets tout au long du cycle de vie

Huawei Intelligent Services offre une large gamme de services de cycle de vie, notamment :

Des services d'intégration de connectivité intelligente et d'intégration informatique intelligente : les services offrent aux clients l'assurance qu'ils peuvent migrer leurs TIC actuelles vers les nouvelles générations en toute transparence. Les services d'intégration Huawei sont spécialement conçus pour migrer la technologie existante vers une architecture de pointe qui offrira des avantages à long terme.

les services offrent aux clients l'assurance qu'ils peuvent migrer leurs TIC actuelles vers les nouvelles générations en toute transparence. Les services d'intégration Huawei sont spécialement conçus pour migrer la technologie existante vers une architecture de pointe qui offrira des avantages à long terme. SmartNOS pour l'amélioration et l'optimisation : au fur et à mesure que les entreprises évoluent, les produits peuvent nécessiter des mises à jour et des changements technologiques. Avec Huawei SmartNOS, les clients peuvent toujours compter sur Huawei pour vérifier l'exactitude d'un plan de changement, ce qui réduit le risque de défaillances.

au fur et à mesure que les entreprises évoluent, les produits peuvent nécessiter des mises à jour et des changements technologiques. Avec Huawei SmartNOS, les clients peuvent toujours compter sur Huawei pour vérifier l'exactitude d'un plan de changement, ce qui réduit le risque de défaillances. Un service d'assistance à la clientèle pour la résolution des problèmes : en cas de panne, le service d'assistance client Huawei est là pour vous aider à résoudre rapidement le problème, directement ou par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires de service.

en cas de panne, le service d'assistance client Huawei est là pour vous aider à résoudre rapidement le problème, directement ou par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires de service. Un service intelligent d'exploitation et de maintenance : pour les clients qui ont besoin d'une assistance fréquente et élaborée dans leur gestion quotidienne du réseau et de l'informatique, Huawei propose le service Intelligent Operation & Maintenance.

pour les clients qui ont besoin d'une assistance fréquente et élaborée dans leur gestion quotidienne du réseau et de l'informatique, Huawei propose le service Intelligent Operation & Maintenance. AICC et Huawei Learning : les applications logicielles Contact Center (AICC) basées sur l'IA et Huawei Learning complètent l'offre de services Huawei Lifecycle.

Plateforme O3 : responsabiliser les partenaires et les clients

Grâce aux contributions de partenaires et de clients du monde entier, la plateforme de partage O3 (Online, Open et Orchestration) est devenue un atout précieux pour accéder à des connaissances, des outils, des documents et bien plus encore. O3 est une plateforme en ligne, ouverte et orchestrée qui permet aux autres d'échanger des idées, de partager leur expérience, d'interagir avec les experts Huawei, de gérer les tickets de problèmes et de télécharger des logiciels. Elle améliore considérablement l'efficacité des partenaires tout en fournissant des services à leurs clients. Ils peuvent s'appuyer sur l'expérience acquise par d'autres dans le monde entier pour éviter des erreurs coûteuses. Les clients peuvent utiliser O3 pour améliorer l'efficacité de leurs ingénieurs O&M, générer de meilleures conceptions, de meilleurs changements de plan, et bien plus encore. L'option de recherche intelligente permet aux utilisateurs de trouver rapidement les bonnes informations à partir de la grande quantité d'informations disponibles sur O3.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Nous employons 207 000 personnes et sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision consiste à fournir la technologie numérique à chaque personne, foyer et organisation afin de créer un monde intelligent entièrement interconnecté. Dans ce but, nous entendons travailler à la connectivité omniprésente et à l'accès inclusif aux réseaux, en jetant les bases d'un monde intelligent ; fournir une puissance de calcul diversifiée là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, et apporter ainsi le cloud et l'intelligence aux quatre coins de la planète ; construire des plateformes numériques pour aider tous les secteurs et toutes les organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; et redéfinir l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus intelligente et plus personnalisée pour les personnes dans tous les aspects de leur vie, qu'elles soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s'amuser ou de travailler.

