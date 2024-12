HUAWEI CONNECT 2024 Parijs: Huawei onthult intelligente diensten voor digitale transformatie van bedrijven

PARIJS, 29 november 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens het ICT Service Forum op HUAWEI CONNECT 2024 in Parijs presenteerde Huawei zijn visie en uitgebreide diensten voor de digitale transformatie van Europese bedrijven. Het bedrijf legde de nadruk op de samenwerking met partners om concrete resultaten te behalen met behulp AI-gebaseerde service tools, versterking van partners via het O3-platform en uitgebreide levenscyclusdiensten.

Wereldwijde servicemogelijkheden

Yaobing Wang, directeur Netwerktechnologie bij Huawei Global Technical Service, richtte zich op Huawei's uitgebreide wereldwijde service-infrastructuur. Met 21 servicecentra, 1.100 lokale reserveonderdelencentra, 20.000 servicetechnici en meer dan 6.200 gecertificeerde servicepartners biedt Huawei wereldwijde ondersteuning. Opmerkelijke prestaties zijn onder andere de oplevering van 170 groene datacenters en het onderhoud van meer dan 1.800 ICT-netwerken wereldwijd. Het bedrijf investeert jaarlijks meer dan € 500 miljoen in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van diensten en bezit 3.073 octrooien.

Aanpakken van uitdagingen bij digitale transformatie

Digitale transformatie blijft aan belang winnen op de Europese markt. Hank Stokbroekx, senior expert bij Huawei Service, benadrukte: "Digitale transformatie is essentieel voor het voortbestaan van bedrijven op lange termijn. Huawei en zijn partners bieden de expertise en tools om deze overgang soepel en duurzaam te laten verlopen." Huawei Intelligent Services biedt een breed scala aan levenscyclusdiensten, gebaseerd op een uitgebreid ecosysteem van partners en jarenlange ervaring.

Uitgebreide levenscyclusdiensten

Huawei Intelligent Services biedt diverse levenscyclusdiensten, waaronder:

Intelligente integratie van connectiviteit en IT: dankzij deze diensten kunnen klanten hun huidige ICT naadloos naar de nieuwe architectuur migreren. De Huawei integratieservices zijn ontworpen voor de migratie van bestaande technologie naar een ultramoderne architectuur die de digitale transformatie mogelijk maakt en lange termijn voordelen biedt.

SmartNOS voor optimalisatie: naarmate bedrijven groeien, hebben ze technologische updates voor producten nodig. Met Huawei SmartNOS vertrouwen klanten er op dat de juistheid van een wijzigingsplan wordt geverifieerd, wat het risico op storingen vermindert.

Klantenondersteuningsdienst: als er toch storingen optreden, staat de Huawei Customer Support Service klaar om deze snel op te lossen, zowel rechtstreeks als via partners.

Intelligente bedienings- en onderhoudsservice: voor klanten die frequente en uitgebreide ondersteuning nodig hebben bij hun netwerk- en IT-beheer, biedt Huawei de Intelligent Operation & Maintenance service.

AICC en Huawei Learning: de AI-gestuurde Contact Center (AICC) softwaretoepassingen en Huawei Learning maken het serviceaanbod van Huawei compleet.

Succesverhalen uit de praktijk

Tijdens de sessie werden inspirerende voorbeelden gedeeld, zoals een school die Huawei Wi-Fi 7 Access Points gebruikt in digitale klaslokalen en een Zwitserse cloud-serviceprovider die koos voor Huawei's Datacenter Virtualization Solution DCS, vanwege de geavanceerde technologie en ondersteuningsmogelijkheden.

O3-platform: empowerment van partners en klanten

Het evenement besteedde aandacht aan het O3 (Online, Open en Orchestratie) kennisdelingsplatform. Een Italiaanse partner presenteerde zijn samenwerking met Huawei voor de eerste versie van O3 en hoe hun feedback bijdraagt aan de uiteindelijke versie. Dankzij de input van partners en klanten van over de hele wereld is O3 nu een waardevolle bron voor kennis, tools, documenten en nog veel meer. O3 is een online, open en georkestreerd platform dat gebruikers de mogelijkheid biedt om ideeën uit te wisselen, ervaringen te delen, te communiceren met Huawei-experts, probleemtickets te beheren en software te downloaden. Dit verhoogt de efficiëntie van partners bij het leveren van diensten aan hun klanten. Ze kunnen vertrouwen op de ervaring van andere wereldwijde projecten om kostelijke fouten te voorkomen. Daarnaast kunnen klanten O3 gebruiken om de efficiëntie van hun O&M-technici te verbeteren, betere ontwerpen te genereren en wijzigingen beter te plannen. De intelligente zoekoptie helpt gebruikers snel relevante informatie te vinden uit de beschikbare informatie op O3.

Aan het einde van de ICT Service Sessie werd het O3 Partner Service Enablement Platform officieel gelanceerd, en vijf O3 power users ontvingen de O3 Friendly User Awards.

Over Huawei

Huawei, opgericht in 1987, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) en slimme apparaten. We hebben 207.000 werknemers en zijn actief in meer dan 170 landen en regio's, waar we wereldwijd meer dan drie miljard mensen van dienst zijn.

Onze visie en missie is om elke persoon, elk huis en elke organisatie digitale mogelijkheden te leveren voor een volledig verbonden, intelligente wereld. We zullen ons inzetten voor alomtegenwoordige connectiviteit en inclusieve netwerktoegang, waarmee we de basis leggen voor een intelligente wereld; gediversifieerde rekenkracht leveren waar en wanneer je die nodig hebt, om cloud en intelligentie naar alle uithoeken van de wereld te brengen; digitale platforms bouwen om alle industrieën en organisaties te helpen flexibeler, efficiënter en dynamischer te zijn; en de gebruikerservaring opnieuw definiëren met AI, waardoor deze slimmer en persoonlijker wordt voor mensen in alle aspecten van hun leven, of ze nu thuis zijn, onderweg of op kantoor, al dan plezier aan het maken zijn of aan het sporten.

