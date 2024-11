HUAWEI CONNECT 2024 Paris: Huawei, İşletmelerin Dijital Dönüşümü için Akıllı Hizmetlerini Sergiliyor

PARİS, 22 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2024 Paris kapsamında düzenlenen ICT Hizmet Forumu'nda Huawei, Avrupa'da kurumsal dijital dönüşümü desteklemeye yönelik kapsamlı hizmet yeteneklerini ve vizyonunu açıkladı. Şirket, Huawei Akıllı Hizmetleri'nin yapay zeka gömülü hizmet sunum araçları, O3 platformu aracılığıyla iş ortağı güçlendirme ve kapsamlı yaşam döngüsü hizmetlerini kullanarak somut sonuçlar elde etmek için ortaklarıyla nasıl işbirliği yaptığını vurguladı.

Küresel Hizmet Yetenekleri

Huawei Küresel Teknik Servis Ağ Teknolojisi Departmanı Direktörü Yaobing Wang, Huawei'nin kapsamlı küresel servis altyapısının altını çizdi. Huawei, 21 servis merkezi, 1.100 yerel yedek parça merkezi, 20.000 hizmet dağıtım mühendisi ve 6.200'den fazla sertifikalı hizmet ortağı ile dünya çapında hizmet ve destek sağlıyor. Kayda değer başarılar arasında 170 çeşitlendirilmiş yeşil veri merkezi sunmak ve dünya çapında 1.800'den fazla ICT ağının bakımını yapmak bulunuyor. Şirket, hizmet Ar-Ge'sine yılda 500 milyon Avro'dan fazla yatırım yapıyor ve hizmetlerle ilgili 3.073 patenti elinde bulunduruyor.

Dijital Dönüşüm Zorluklarının Üstesinden Gelmek



Dijital dönüşüm Avrupa pazarında ilgi çekmeye devam ediyor. Huawei Hizmet kıdemli uzmanı Hank Stokbroekx yaptığı sunumda şunları söyledi: "Dijital dönüşüm şirketlerin uzun vadede hayatta kalması için kaçınılmaz olurken Huawei ve iş ortakları uzun vadeli faydalarla sorunsuz bir dönüşüm sağlamak için deneyim ve yetenekler sunuyor". Huawei Akıllı Hizmetleri, yılların deneyimine ve geniş bir iş ortağı ekosistemine dayanan kapsamlı bir yaşam döngüsü hizmetleri portföyü sunar.

Kapsamlı Yaşam Döngüsü Hizmetleri

Huawei Akıllı Hizmetleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli yaşam döngüsü hizmetleri sunuyor:

Akıllı Bağlantı Entegrasyonu ve Akıllı BT Entegrasyonu hizmetleri: Bu hizmetler, müşterilere mevcut ICT'lerini yeni mimariye sorunsuz bir şekilde taşıyabilecekleri güvencesini verir. Huawei Entegrasyon hizmetleri, mevcut teknolojiyi dijital dönüşümü mümkün kılacak ve uzun vadeli faydalar sunacak son teknoloji ürünü bir mimariye taşımak için özel olarak tasarlanmıştır.

İyileştirme ve optimizasyon için SmartNOS : İşletmeler geliştikçe, ürünler teknolojik güncellemeler ve değişiklikler gerektirebilir. Huawei SmartNOS ile müşteriler, bir değişiklik planının doğruluğunu sınamak için her zaman Huawei'ye güvenebiliyor ve bu da arıza riskini azaltıyor.

Müşteri Desteği Sorun çözümü için hizmet: Arızalar meydana gelirse, Huawei Müşteri Destek Servisi, doğrudan veya hizmet ortaklarımızdan biri aracılığıyla sorunun hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olmak için oradadır.

Akıllı İşletim ve Bakım hizmeti : Günlük ağ ve BT yönetimi konusunda sık ve ayrıntılı desteğe ihtiyaç duyan müşteriler için Huawei, Akıllı Operasyon ve Bakım hizmetini sunuyor.

AICC ve Huawei Learning : Yapay zeka destekli İletişim Merkezi (AICC) yazılım uygulamaları ve Huawei Learning, Huawei yaşam döngüsü hizmet teklifini tamamlıyor.

Gerçek Dünyadan Başarı Hikayeleri

Oturumda, e-sınıflar için Huawei Wi-Fi 7 Erişim Noktalarını uygulayan bir okul ve üstün teknolojisi ve kapsamlı desteği için Huawei'nin Veri Merkezi Sanallaştırma Çözümü DCS'yi seçen İsviçreli bir bulut hizmeti sağlayıcısı da dahil olmak üzere vaka çalışmaları yer aldı.

O3 Platformu: İş Ortaklarını ve Müşterileri Güçlendirme

Etkinlikte O3 (Online, Open ve Orchestration) bilgi paylaşım platformunun altı çizildi. İtalya'dan bir ortak, O3'ün ilk versiyonunda Huawei ile nasıl işbirliği yaptıklarını ve önerilerinin son sürüme nasıl dahil edildiğini anlattı. Dünyanın dört bir yanından iş ortakları ve müşterilerin katkıları sayesinde O3 artık bilgi, araç, belge ve çok daha fazlasına erişmek için değerli bir varlık haline geldi. O3, başkalarının fikir alışverişinde bulunmasına, deneyim paylaşmasına, Huawei uzmanlarıyla etkileşimde bulunmasına, hata raporlamayı yönetmesine ve yazılım indirmesine olanak tanıyan Çevrimiçi, Açık ve başarıyla Düzenlenmiş bir platformdur. Müşterilerine hizmet sunarken iş ortaklarının verimliliklerini büyük ölçüde artırır. Pahalı hatalardan kaçınmak için dünyanın dört bir yanındaki diğer projelerden elde edilen deneyime güvenebilirler. Müşteriler O3'ü İşletme ve Bakım mühendislerinin verimliliğini artırmak, daha iyi tasarımlar oluşturmak, daha iyi plan değişiklikleri ve çok daha fazlasını yapmak için kullanabilir. Akıllı arama seçeneği, kullanıcıların O3'te bulunan büyük miktarda bilgi arasından doğru bilgiyi hızla bulmalarını sağlar.

ICT Hizmet Oturumu'nu tamamlamak üzere O3 İş Ortağı Hizmet Etkinleştirme Platformu'nun resmi lansmanı gerçekleştirildi ve O3 Dostu Kullanıcı Ödülleri beş O3 usta kullanıcısına verildi.

Huawei Hakkında

1987 yılında kurulan Huawei, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlar alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. 207.000 çalışanımız var ve 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet göstererek dünya çapında üç milyardan fazla insana hizmet veriyoruz.

Vizyonumuz ve misyonumuz, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için dijitali her kişiye, eve ve kuruluşa getirmektir. Bu amaçla, akıllı bir dünyanın temelini atarak her yerde bağlantı ve kapsayıcı ağ erişimi için çalışacağız; bulut ve zekayı dünyanın dört bir yanına getirmek için ihtiyaç duyduğunuz yerde, ihtiyaç duyduğunuz anda çok yönlü bilgi işlem gücü sağlayacağız; tüm sektörlerin ve kuruluşların daha çevik, verimli ve dinamik olmasına yardımcı olmak için dijital platformlar oluşturacağız; ve yapay zeka ile kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayarak onu, ister evde, ister hareket halinde, ister ofiste, ister eğlenirken veya egzersiz yaparken, yaşamlarının her alanında insanlar için daha akıllı ve daha kişisel hale getireceğiz.

