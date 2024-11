HUAWEI CONNECT 2024 Paris: A Huawei apresenta serviços inteligentes para a transformação digital dos negócios

PARIS, 22 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- No ICT Service Forum durante a HUAWEI CONNECT 2024 Paris, a Huawei revelou as suas vastas capacidades de serviço e a sua visão para impulsionar a transformação digital das empresas na Europa. A empresa realçou a forma como os Serviços Inteligentes da Huawei colaboram com os parceiros para alcançar resultados tangíveis através de ferramentas de prestação de serviços com recurso a IA, capacitação de parceiros através da plataforma O3 e serviços abrangentes de ciclo de vida.

Capacidades Globais de Serviço

Yaobing Wang, Diretor do Departamento de Tecnologia de Rede, Serviço Técnico Global da Huawei, destacou a infraestrutura dos serviços globais abrangentes da Huawei. Com 21 centros de assistência, 1100 centros locais de peças de substituição, 20 000 engenheiros de prestação de serviços e mais de 6200 parceiros de assistência certificados, a Huawei garante assistência e suporte a nível mundial. Entre os feitos notáveis contam-se o estabelecimento de 170 centros de dados ecológicos diversificados e a manutenção de mais de 1800 redes TIC a nível mundial. A empresa investe anualmente mais de 500 milhões de euros em I&D no setor dos serviços e detém 3073 patentes relacionadas com serviços.

Enfrentar os desafios da transformação digital

A transformação digital continua a ganhar força no mercado europeu. Na sua apresentação, Hank Stokbroekx, especialista sénior da Huawei Service, afirmou: "Embora a transformação digital seja inevitável para a sobrevivência das empresas a longo prazo, a Huawei e os seus parceiros oferecem a experiência e as capacidades necessárias para garantir uma transformação suave com benefícios a longo prazo". Os Serviços Inteligentes da Huawei oferecem um portefólio abrangente de serviços ao longo do ciclo de vida baseados em anos de experiência e num extenso ecossistema de parceiros.

Serviços Abrangentes de Ciclo de Vida

Os Serviços Inteligentes da Huawei oferecem uma ampla gama de serviços de ciclo de vida, incluindo:

Serviços de Integração Inteligente de Conectividade e de Integração Inteligente das TI: Estes serviços dão aos clientes a garantia de que podem facilmente integrar as suas atuais TIC para a nova arquitetura. Os serviços de integração da Huawei são concebidos propositadamente para evoluir a tecnologia existente para uma arquitetura de última geração que permitirá a transformação digital e oferecerá benefícios a longo prazo.

SmartNOS para melhoria e otimização : À medida que as empresas evoluem, os produtos podem exigir atualizações e mudanças tecnológicas. Com o Huawei SmartNOS, os clientes podem sempre contar com a Huawei para verificar a exatidão de um plano de alterações, reduzindo o risco de falhas.

Serviço de Apoio ao Cliente Serviço para resolução de problemas: Se ocorrerem falhas, o Serviço de Apoio ao Cliente da Huawei está disponível para ajudar a resolver rapidamente o problema, diretamente ou através de um dos nossos parceiros de serviço.

Serviço Operação & Manutenção Inteligente: Para os clientes que necessitam de apoio frequente e elaborado com a gestão diária da rede e das TI, a Huawei oferece o serviço Operação & Manutenção Inteligente.

AICC e Huawei Learning: As aplicações de software do Centro de Contacto alimentado por IA (AICC) e o Huawei Learning completam a oferta de serviços do ciclo de vida da Huawei.

Histórias de sucesso do mundo real

A sessão apresentou casos de estudo, incluindo um de uma escola que implementou pontos de acesso Wi-Fi 7 da Huawei para salas de aula electrónicas e um fornecedor de serviços em cloud suíço que escolheu a solução de virtualização de centros de dados DCS da Huawei pela sua tecnologia superior e suporte abrangente.

Plataforma O3: Capacitar Parceiros e Clientes

O evento destacou a plataforma de partilha de conhecimentos O3 (Online, Open, and Orchestration) . Um parceiro de Itália apresentou a forma como colaborou com a Huawei na versão inicial do O3 e como as suas sugestões foram incorporadas na versão final. Graças ao contributo de parceiros e clientes de todo o mundo, a O3 tornou-se agora um ativo valioso para aceder a conhecimentos, ferramentas, documentos e muito mais. A O3 é uma plataforma Online, Aberta e Orquestrada que permite trocar ideias, partilhar experiências, interagir com especialistas da Huawei, gerir tickets de problemas e descarregar software. Melhora consideravelmente a eficiência dos parceiros na prestação de serviços aos seus clientes. Podem contar com a experiência de outros projetos em todo o mundo para evitar erros dispendiosos. Os clientes podem usar a O3 para melhorar a eficiência dos seus engenheiros de O&M, gerar melhores projetos, planear melhor as alterações e muito mais. A opção de pesquisa inteligente permite que os utilizadores localizem rapidamente a informação correta a partir da vasta quantidade de informação disponível na O3.

Para concluir a Sessão de Serviços TIC, foi lançada oficialmente a Plataforma de Capacitação de Serviços dos Parceiros da O3 e foram entregues os Prémios de Utilizador Amigável da O3 a cinco utilizadores avançados da O3.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é fornecedora líder global de infraestruturas de tecnologia de informação e comunicação (TIC) e de dispositivos inteligentes. Conta com 207 000 colaboradores e opera em mais de 170 países e regiões, servindo mais de três mil milhões de pessoas em todo o mundo.

A nossa visão e missão é levar o digital a todas as pessoas, casas e organizações para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para tal, iremos trabalhar no sentido de uma conectividade omnipresente e de um acesso inclusivo à rede, lançando as bases para um mundo de inteligência; fornecer poder de computação diversificado onde e quando precisar, para levar a cloud e a inteligência a todos os quatro cantos do planeta; construir plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a tornarem-se mais ágeis, eficientes e dinâmicos; e redefinir a experiência do utilizador com a IA, tornando-a mais inteligente e personalizada para as pessoas em todos os aspetos da vida, quer estejam em casa, em viagem, no escritório, a divertir-se ou a fazer exercício físico.

