Infosys nomme Iga Świątek comme ambassadrice de marque pour inspirer les femmes à se tourner vers des carrières STEM

BANGALORE, Inde et VARSOVIE, Pologne, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE:INFY) (NYSE: INFY), leader mondial des services et conseils numériques de nouvelle génération, annonce aujourd'hui son partenariat pluriannuel avec Iga Świątek - numéro une mondial du tennis féminin. La jeune femme de 22 ans est déjà quadruple championne du Grand Chelem et représente l'une des forces les plus vives du tennis féminin d'aujourd'hui. Classée numéro 1 mondial depuis le 22 avril, Iga a réussi à se hisser au sommet.

Infosys Welcomes Tennis World No.1 Iga Świątek as Global Brand Ambassador to Promote Infosys’ Digital Innovation and Inspire Women Around the World

Partenaire d'innovation numérique de l'ATP Tour, de Roland-Garros, de l'Open d'Australie et de l'International Tennis Hall of Fame, Infosys a largement contribué à réimaginer le tennis depuis plus de huit ans. L'entreprise a profondément transformé l'expérience de l'écosystème du tennis en s'appuyant sur des technologies numériques avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), le cloud et l'analyse de données.

Infosys travaille dorénavant en étroite collaboration avec l'équipe de Świątek afin de développer un tableau de bord vidéo et d'analyse de données avancé, en exploitant l'IA pour amplifier les entraînements et faire évoluer rapidement les stratégies de match grâce au machine learning. Infosys et Świątek travailleront également ensemble pour la création de programmes qui visent à inspirer et à autonomiser les jeunes femmes du monde entier - notamment en conceptualisant et en promouvant des programmes afin d'accompagner et de guider les femmes à se diriger vers des carrières dans les STEM.

Iga Świątek déclare : « Je suis ravie de collaborer avec une entreprise comme Infosys qui apporte son expertise technologique pour réinventer l'expérience et l'écosystème du tennis. Alors que l'industrie du tennis et celle de la technologie semblent différentes à première vue, elles partagent de nombreux points communs : la pensée stratégique, l'apprentissage et le développement dans chaque situation, la capacité à faire évoluer son jeu et à s'adapter. Je suis également admirative par tout ce qu'entreprend Infosys en dehors du court. Ensemble, nous souhaitons profondément inspirer le grand public – et plus particulièrement les jeunes femmes – à se préparer à jouer un rôle significatif via de solides compétences et connaissances numériques et techniques ».

Retrouvez ici le point de vue d'Iga Świątek sur le rôle d'Infosys dans la transformation du tennis: bit.ly/champions_evolve

Salil Parekh, Chief Executive Officer & Managing Director, Infosys, conclut : « Nous sommes ravis d'accueillir notre nouvelle ambassadrice Iga Świątek, une héroïne polonaise, qui a su relever d'immenses défis avant de devenir une des meilleures joueuses de tennis au monde. Elle est devenue une véritable source d'inspiration pour tous. Son incroyable évolution et ascension reflètent parfaitement le parcours de transformation de nos clients. Iga représente également une grande source d'inspiration pour le succès des femmes. Via notre collaboration, Infosys sensibilisera et incitera les jeunes générations, en particulier les femmes, à se tourner vers des carrières dans les STEM, qui sont devenues essentielles pour notre avenir. Tous les membres d'Infosys souhaitent à Iga le meilleur pour l'avenir ».

Pour en savoir plus sur ce partenariat, consultez : www.infosys.com/championsevolve

