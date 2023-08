Infosys le da la bienvenida a la tenista n.° 1 del mundo Iga Świątek como embajadora global de la marca para promover la innovación digital de Infosys e inspirar a las mujeres de todo el mundo

BANGALORE, India, y VARSOVIA, Polonia, 25 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), líder global en consultoría y servicios digitales de última generación, anunció hoy una alianza plurianual con la tenista n.° 1 del mundo, Iga Świątek. La deportista de 22 años ya es cuatro veces campeona del Grand Slam y una de las fuerzas más dominantes en el tenis femenino en la actualidad. Fue clasificada en el puesto n.° a nivel mundial el 22 de abril, durante un récord de 70 semanas consecutivas. Ha mejorado sus habilidades y capacidades ante cada nuevo desafío para llegar a la cima. Las empresas y personas que buscan navegar hacia su futuro pueden inspirarse en cómo ella ha evolucionado constantemente para convertirse en campeona.

Infosys ha ayudado a reimaginar el tenis durante más de ocho años como el socio de innovación digital para el ATP Tour, Roland-Garros, el Open de Australia y el Salón de la Fama del Tenis Internacional. La empresa ha transformado la experiencia del juego para el ecosistema de tenis al impulsar tecnologías digitales avanzadas como la inteligencia artificial (IA), la nube y la analítica de datos.

Infosys ahora trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Świątek para construir un panel avanzado de análisis de datos y video aprovechando la IA para potenciar su entrenamiento y ayudarla a evolucionar rápidamente sus fortalezas e igualar la estrategia a través del aprendizaje continuo. Varios de los clientes de Infosys adoptan un enfoque similar, aprovechando los avances digitales como la IA, el aprendizaje automático, la nube, entre otros, para acelerar su evolución y transformación. Infosys y Świątek también trabajarán juntos con el objetivo de crear programas que inspiren y empoderen a las mujeres jóvenes de todo el mundo, por ejemplo, conceptualizando y promoviendo programas que ayuden a las mujeres de comunidades desatendidas a desarrollar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Iga Świątekexpresó: "Me complace colaborar con una organización como Infosys, que está aportando su conocimiento de la tecnología para cambiar la experiencia del tenis para muchas personas. Si bien el tenis y la tecnología pueden parecer bastante diferentes al principio, tienen mucho en común, incluyendo el pensamiento estratégico, el aprendizaje y el desarrollo en cada situación, la capacidad de evolucionar el juego y la adaptación. También me conmueve todo lo que Infosys está haciendo fuera de la cancha para ofrecer más oportunidades que empoderen a las personas, las empresas y las comunidades con el fin de avanzar hacia el futuro. Con Infosys, nuestro objetivo es también inspirar a las personas, especialmente a las mujeres jóvenes, a prepararse para desempeñar papeles sólidos y significativos en un mundo en el cual no es posible vivir y prosperar sin sólidos conocimientos y habilidades digitales".

Conéctese con la embajadora de la marca Infosys Iga Świątek, quien habla sobre su colaboración con Infosys: bit.ly/champions_evolve

Salil Parekh, director ejecutivo y director general de Infosys, expresó: "Estamos felices de dar la bienvenida a la nueva embajadora de la marca Infosys, Iga Świątek, una heroína polaca que ha enfrentado enormes desafíos para convertirse en la mejor jugadora de tenis del mundo, y una inspiración para todos los que aspiran a navegar hacia el futuro. Su incesante evolución refleja el proceso de transformación digital que varios de nuestros clientes emprenden en colaboración con nosotros para convertirse en campeones en sus propios sectores. Iga también es una gran inspiración para las mujeres triunfadoras y, junto con ella, Infosys trabajará para inspirar a los jóvenes, especialmente a las mujeres, a avanzar y seguir carreras en STEM que sean de vital importancia para nuestro futuro. Todos en Infosys le deseamos a Iga lo mejor para el futuro".

