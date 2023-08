Infosys dá as boas-vindas a nº1 do Tênis Mundial, Iga Świątek, como embaixadora global da marca para promover a inovação digital da Infosys e inspirar mulheres em todo o mundo

BANGALORE, Índia e VARSÓVIA, Polônia, 25 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), uma líder global em serviços e consultoria digitais de última geração, anunciou hoje uma parceria plurianual com a nº1 do Tênis Mundial Feminino, Iga Świątek. A jogadora de 22 anos já é tetracampeã de Grand Slam e uma das forças mais dominantes do tênis feminino atual, ocupando o primeiro lugar no ranking mundial desde 22 de abril, por um recorde de 70 semanas consecutivas. Ela melhorou suas habilidades e capacidades diante de cada novo desafio para subir ao topo. Empresas e indivíduos que buscam navegar em seu próximo desafio podem se inspirar em como ela evoluiu constantemente para se tornar uma campeã.

A Infosys tem ajudado a reimaginar o tênis há mais de oito anos como parceira de inovação digital para a ATP Tour, Roland-Garros, Australian Open e International Tennis Hall of Fame. A empresa transformou a experiência do jogo para o ecossistema de tênis, aproveitando Tecnologias digitais avançadas como inteligência artificial (IA), nuvem e análise de dados.

Agora, a Infosys trabalhará em estreita colaboração com a equipe da Świątek para construir um painel avançado de análise de dados e vídeo, aproveitando a IA para ampliar seu treinamento e ajudar a evoluir rapidamente seus pontos fortes e combinar estratégia por meio do aprendizado contínuo. Vários clientes da Infosys adotam uma abordagem semelhante, aproveitando os avanços digitais como IA, aprendizado de máquina, nuvem e muito mais para acelerar sua evolução e transformação. A Infosys e a Świątek também trabalharão juntas para criar programas para inspirar e capacitar mulheres jovens em todo o mundo, por exemplo, conceituando e promovendo programas para ajudar mulheres de comunidades carentes a construir carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

Iga Świątek, disse: "Estou muito satisfeita em colaborar com uma organização como a Infosys, que está trazendo seu conhecimento de tecnologia para mudar a experiência de tênis para tantas pessoas. Embora o tênis e a tecnologia possam parecer bastante diferentes no início, há muito em comum, incluindo o pensamento estratégico, o aprendizado e o desenvolvimento em todas as situações, a capacidade de evoluir seu jogo e de se ajustar. Também me emociona tudo o que a Infosys está fazendo fora das quadras para oferecer mais oportunidades que capacitem as pessoas, as empresas e as comunidades a avançar para o futuro. Com a Infosys, nosso objetivo também é inspirar as pessoas, especialmente as mulheres jovens, a se prepararem para desempenhar papéis fortes e significativos em um mundo no qual não é possível viver e prosperar sem habilidades e conhecimentos digitais sólidos".

Ouça a embaixadora da marca Infosys, Iga Świątek, falar sobre sua colaboração com a Infosys: bit.ly/champions_evolve

Salil Parekh, Diretor Executivo e Diretor Administrativo da Infosys, disse: "Estamos empolgados em dar as boas-vindas à nova embaixadora da marca Infosys, Iga Świątek, uma heroína polonesa que superou desafios imensos para se tornar a melhor jogadora de tênis do mundo e uma inspiração para todos que aspiram a navegar em seu próximo desafio". Sua evolução implacável reflete a jornada de transformação digital que vários de nossos clientes realizam em colaboração conosco para se tornarem campeões em seus próprios setores. A Iga também é uma grande inspiração para mulheres bem-sucedidas e, junto com ela, a Infosys trabalhará para inspirar jovens, especialmente as mulheres, a avançar e seguir carreiras STEM que são vitais para o nosso futuro. Todos nós da Infosys desejamos à Iga o melhor para o futuro."

