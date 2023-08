Infosys hilser tennisverdenens nr. 1, Iga Świątek, velkommen som ambassadør for globale brands, der skal fremme Infosys' digitale innovation og inspirere kvinder over hele verden

BENGALURU, Indien og WARSZAWA, Polen, 25. august 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), der er en global leder inden for den næste generation af digitale tjenester og rådgivning, annoncerede i dag et flerårigt partnerskab med den kvindelige tennisverdens nr. 1 Iga Świątek. Den 22-årige kvinde har allerede fire Grand Slam-titler og er en af de mest dominerende kræfter i kvindetennis i dag, og hun har siden 22. april rangeret som verdens nr. 1 i 70 på hinanden følgende uger. Hun har udviklet sine færdigheder og evner ved enhver ny udfordring for at kunne nå helt til tops. Virksomheder og enkeltpersoner, der søger at navigere i deres næste, kan hente inspiration fra måden, hvorpå hun støt har udviklet sig til en mesterspiller.

Infosys har hjulpet med at gentænke tennis i over otte år som digital innovationspartner for ATP Tour, Roland-Garros, Australian Open og International Tennis Hall of Fame. Virksomheden har forvandlet oplevelsen af spillet for tennisøkosystemet ved at udnytte avancerede, digitale teknologier som kunstig intelligens (AI), cloud og dataanalyse.

Infosys vil nu arbejde tæt sammen med Świąteks team for at opbygge et avanceret dataanalyse- og videoinstrumentbræt ved at udnytte AI til at styrke hendes træning og hjælpe med hurtigt at udvikle hendes styrker og matche strategien gennem løbende læring. Flere af Infosys' kunder har en lignende tilgang og drager fordel af digitale fremskridt som AI, maskinlæring, cloud med mere for at fremskynde deres udvikling og transformation. Infosys og Świątek vil også arbejde sammen om at skabe programmer, der kan inspirere og styrke unge kvinder over hele verden, for eksempel ved konceptualisering og fremme af programmer, der kan hjælpe kvinder fra underbetjente samfund med at opbygge karrierer inden for videnskab, teknologi, teknik og matematik (STEM).

Iga Świątek siger: "Det glæder mig at samarbejde med en organisation som Infosys, der bringer deres viden om teknologi ind for at ændre tennisoplevelsen for så mange mennesker. Selv om tennis og teknologi kan synes helt forskellige i starten, er der så meget til fælles, herunder strategisk tænkning, læring og udvikling i alle situationer, evnen til at udvikle sit spil og tilpasse sig. Jeg er også bevæget over alt det, som Infosys gør uden for banen for at skabe flere muligheder, der giver mennesker, virksomheder og samfund mulighed for at bevæge sig ind i fremtiden. Med Infosys er vores mål også at inspirere folk, især unge kvinder, til at forberede sig på at spille stærke og meningsfulde roller i en verden, der ikke er mulig at leve og trives i uden stærke digitale færdigheder og viden."

Tune ind på Infosys brand-ambassadør Iga Świąteks tale om hendes samarbejde med Infosys: bit.ly/champions_evolve

Salil Parekh, Chief Executive Officer og Managing Director hos Infosys, siger: "Vi er begejstrede over at kunne byde velkommen til Infosys' nye brand-ambassadør, Iga Świątek, en polsk heltinde, der har overvundet enorme udfordringer for at blive verdens bedste tennisspiller, og en inspiration for alle, der stræber efter at navigere i deres næste. Hendes ustoppelige udvikling afspejler den digitale transformationsrejse, som flere af vores kunder foretager i samarbejde med os for at blive mestre inden for deres egne brancher. Iga er også en fantastisk inspiration for præstationsorienterede kvinder, og sammen med hende vil Infosys arbejde på at inspirere unge, især kvinder, til at fremme og forfølge en STEM-karriere, der er afgørende for vores fremtid. Vi alle hos Infosys ønsker Iga det bedste i fremtiden."

