Liderka rankingu WTA Iga Świątek zostaje międzynarodową ambasadorką marki Infosys - będzie promować cyfrowe innowacje i inspirować kobiety na całym świecie

BENGALURU, Indie i WARSZAWA, Polska, 25 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), światowy lider w dziedzinie usług i doradztwa cyfrowego przyszłości, poinformowała dziś o nawiązaniu wieloletniej współpracy z liderką rankingu WTA Igą Świątek. Ta 22-letnia zawodniczka jest już czterokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema i jedną z najważniejszych postaci w kobiecych rozgrywkach, utrzymując się na pierwszym miejscu na świecie od 22 kwietnia, czyli przez ponad 70 kolejnych tygodni. Zawodniczka rozwijała swoje umiejętności i możliwości w obliczu każdego nowego wyzwania, co zapewniło jej miejsce na szczycie. Zarówno firmy, jak i osoby prywatne, które chcą podążać swoją drogą, mogą czerpać inspirację z jej systematycznego dążenia do osiągnięcia mistrzostwa.

Infosys Welcomes Tennis World No.1 Iga Swiatek as Global Brand Ambassador to Promote Infosys’ Digital Innovation and Inspire Women Around the World

Infosys od ponad ośmiu lat przyczynia się do zmiany oblicza tenisa, będąc partnerem w zakresie innowacji cyfrowych dla ATP Tour, turnieju Rolanda Garrosa, Australian Open i Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy. Firma przeobraziła środowisko gry w tenisa, wykorzystując zaawansowane technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja (SI), chmura i analiza danych.

Infosys zacieśni swoją współpracę z zespołem Igi Świątek, budując zaawansowaną analitykę danych i pulpit nawigacyjny wideo, wykorzystując sztuczną inteligencję, które wzbogacą jej szkolenie i pomogą dynamicznie rozwijać atuty i dopasowywać strategię poprzez nieustanne uczenie się. Podobną postawę przyjmuje również szereg klientów Infosys, którzy wykorzystują postępy w dziedzinie cyfryzacji – sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, rozwiązania w chmurze itp. na rzecz przyspieszenia swojej ewolucji i transformacji. Infosys i Iga Świątek będą również współpracować w celu tworzenia programów inspirujących i dających siłę młodym kobietom na całym świecie – takich jak tworzenie i promowanie programów pomagających kobietom z mniej uprzywilejowanych społeczności w budowaniu kariery w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM).

Iga Świątek powiedziała: „Współpraca z firmą taką jak Infosys, wykorzystującą swoją wiedzę technologiczną do zmiany oblicza tenisa dla tak wielu osób, jest dla mnie dużym zaszczytem. Pomimo tego, że tenis i technologia mogą początkowo wydawać się zupełnie odrębnymi dziedzinami, mają ze sobą wiele wspólnego – w tym strategiczne myślenie, uczenie się i rozwijanie w każdej sytuacji, zdolność do doskonalenia gry i dostosowywania się. Poruszyło mnie wszystko, co Infosys osiąga poza kortem, oferując kolejne możliwości, które pozwalają ludziom, firmom i społecznościom odważnie wkraczać w przyszłość. Wraz z Infosys naszym celem jest również inspirowanie ludzi, zwłaszcza młodych kobiet, do odgrywania silnych i znaczących ról w świecie, w którym nie można już żyć i rozwijać się bez zaawansowanych umiejętności i wiedzy cyfrowej".

Rozmowa z ambasadorką marki Infosys Igą Świątek na temat jej współpracy z firmą: bit.ly/champions_evolve

Salil Parekh, dyrektor generalny i zarządzający Infosys, oświadczył „Z radością witamy nową ambasadorkę marki Infosys – Igę Świątek – polską tenisistkę, która stawiła czoła niesamowitym wyzwaniom, aby stać się najlepszą na świecie i inspiracją dla wszystkich, którzy aspirują do tego, aby podążać swoją własną drogą. Jej nieustanny rozwój jest odzwierciedleniem cyfrowej podróży, którą wielu klientów podjęło we współpracy z nami, aby stać się mistrzami w swoich dziedzinach. Iga jest również niesamowitą inspiracją dla kobiet osiągających sukcesy, a wraz z nią Infosys będzie dążyć do motywowania młodych ludzi, zwłaszcza kobiet, do rozwoju kariery w dziedzinie STEM, kluczowej dla naszej przyszłości. Cały zespół Infosys z całego serca życzy Idze wszystkiego najlepszego".

About Infosys

Infosys is a global leader in next-generation digital services and consulting. Over 300,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses and communities. We enable clients in more than 56 countries to navigate their digital transformation. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we expertly steer clients, as they navigate their digital transformation powered by cloud and AI. We enable them with an AI-first core, empower the business with agile digital at scale and drive continuous improvement with always-on learning through the transfer of digital skills, expertise, and ideas from our innovation ecosystem. We are deeply committed to being a well-governed, environmentally sustainable organization where diverse talent thrives in an inclusive workplace.

Visit www.infosys.com to see how Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) can help your enterprise navigate your next.

Safe Harbor

Certain statements in this release concerning our future growth prospects, or our future financial or operating performance are forward-looking statements intended to qualify for the 'safe harbor' under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results or outcomes to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding the execution of our business strategy, our ability to attract and retain personnel, our transition to hybrid work model, economic uncertainties, technological innovations such as Generative AI, the complex and evolving regulatory landscape including immigration regulation changes, our ESG vision, our capital allocation policy and expectations concerning our market position, future operations, margins, profitability, liquidity, capital resources, and our corporate actions including acquisitions. Important factors that may cause actual results or outcomes to differ from those implied by the forward-looking statements are discussed in more detail in our US Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2023. These filings are available at www.sec.gov . Infosys may, from time to time, make additional written and oral forward-looking statements, including statements contained in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. The Company does not undertake to update any forward-looking statements that may be made from time to time by or on behalf of the Company unless it is required by law.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2191279/Iga_Swiatek_Ambassador.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg

SOURCE Infosys