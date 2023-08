Infosys verwelkomt de nr. 1 van de tenniswereld, Iga Świątek, als wereldwijde merkambassadeur om de digitale innovatie van Infosys te promoten en vrouwen over de hele wereld te inspireren

BENGALURU, India en WARSCHAU, Polen, 25 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), een wereldwijde leider in next-generation digitale diensten en consulting, kondigde vandaag een meerjarige samenwerking aan met Iga Świątek, de nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis. De 22-jarige is al viervoudig Grand Slam-kampioene en een van de meest dominante krachten in het damesspel van dit moment. Ze staat al sinds april 2022 op de eerste plaats van de wereldranglijst staat en heeft daarmee een recordtijd van 70 opeenvolgende weken op haar naam staan. Om aan de top te komen, verbeterde ze haar vaardigheden en capaciteiten bij elke nieuwe uitdaging die ze aanging. Ondernemingen en individuen die ook willen groeien, kunnen inspiratie putten uit haar gestage ontwikkeling tot kampioen.

Infosys Welcomes Tennis World No.1 Iga Swiatek as Global Brand Ambassador to Promote Infosys’ Digital Innovation and Inspire Women Around the World

Infosys is de digitale innovatiepartner voor de ATP Tour, Roland-Garros, Australian Open en The International Tennis Hall of Fame en helpt al meer dan acht jaar met het opnieuw vormgeven van de tenniswereld. Het bedrijf heeft de spelervaring voor het tennisecosysteem getransformeerd door gebruik te maken van geavanceerde digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), cloud en gegevensanalyse.

Infosys gaat nu nauw samenwerken met het team van Świątek om een geavanceerd data-analyse- en videodashboard te bouwen. AI zal worden ingezet om haar training te versterken en snel haar sterke punten en matchstrategie te ontwikkelen door middel van continu leren. Verschillende klanten van Infosys kiezen voor een vergelijkbare aanpak en profiteren van digitale vooruitgang zoals AI, zelflerende systemen en cloud om hun evolutie en transformatie te versnellen. Infosys en Świątek gaan ook samenwerken om programma's te creëren om jonge vrouwen over de hele wereld te inspireren en mondiger te maken, bijvoorbeeld het bedenken en promoten van programma's om vrouwen uit achtergestelde gemeenschappen te helpen een carrière op te bouwen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM).

Iga Świątek, laat weten: "Ik ben verheugd om samen te werken met een organisatie als Infosys, die hun kennis van technologie inbrengt om de tenniservaring voor zoveel mensen te veranderen. Hoewel tennis en technologie op het eerste gezicht heel verschillend lijken, hebben ze veel gemeen, zoals strategisch denken, leren en ontwikkelen in elke situatie, het vermogen om je spel te ontwikkelen en het aan te passen. Ik ben ook ontroerd door alles wat Infosys buiten het veld doet om meer mogelijkheden te bieden om mensen, ondernemingen en gemeenschappen toekomstbestendiger te maken. Met Infosys is het ook ons doel om mensen (vooral jonge vrouwen) te inspireren om zich voor te bereiden op sterke en zinvolle rollen in een wereld waarin sterke digitale vaardigheden en kennis absoluut onmisbaar zijn."

Bekijk het verhaal van Infosys' merkambassadeur Iga Świątek over haar samenwerking met Infosys: bit.ly/champions_evolve

Salil Parekh, Chief Executive Officer en Managing Director van Infosys, laat weten: "We zijn verheugd om de nieuwe merkambassadeur van Infosys te verwelkomen, Iga Świątek, een Poolse heldin die immense uitdagingen heeft overwonnen om de beste tennisster ter wereld te worden, en een inspiratie voor iedereen die zijn volgende stap wil zetten. Haar onvermoeibare ontwikkeling weerspiegelt het digitale transformatietraject dat verschillende van onze klanten samen met ons doormaken om kampioen te worden in hun eigen sector. Iga is ook een grote inspiratie voor vrouwelijke uitblinkers en samen met haar zal Infosys zich inzetten om jonge mensen, vooral vrouwen, te inspireren om door te zetten en STEM-carrières na te streven die van vitaal belang zijn voor onze toekomst. Iedereen bij Infosys wenst Iga het allerbeste voor de toekomst."

About Infosys

Infosys is a global leader in next-generation digital services and consulting. Over 300,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses and communities. We enable clients in more than 56 countries to navigate their digital transformation. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we expertly steer clients, as they navigate their digital transformation powered by cloud and AI. We enable them with an AI-first core, empower the business with agile digital at scale and drive continuous improvement with always-on learning through the transfer of digital skills, expertise, and ideas from our innovation ecosystem. We are deeply committed to being a well-governed, environmentally sustainable organization where diverse talent thrives in an inclusive workplace.

Visit www.infosys.com to see how Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) can help your enterprise navigate your next.

Safe Harbor

Certain statements in this release concerning our future growth prospects, or our future financial or operating performance are forward-looking statements intended to qualify for the 'safe harbor' under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results or outcomes to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding the execution of our business strategy, our ability to attract and retain personnel, our transition to hybrid work model, economic uncertainties, technological innovations such as Generative AI, the complex and evolving regulatory landscape including immigration regulation changes, our ESG vision, our capital allocation policy and expectations concerning our market position, future operations, margins, profitability, liquidity, capital resources, and our corporate actions including acquisitions. Important factors that may cause actual results or outcomes to differ from those implied by the forward-looking statements are discussed in more detail in our US Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2023. These filings are available at www.sec.gov. Infosys may, from time to time, make additional written and oral forward-looking statements, including statements contained in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. The Company does not undertake to update any forward-looking statements that may be made from time to time by or on behalf of the Company unless it is required by law.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2191279/Iga_Swiatek_Ambassador.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg

SOURCE Infosys