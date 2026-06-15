Jackery en Homey werken samen aan betere integratie van plug-in thuisbatterijen in Europa

Nieuwe koppeling maakt slimmer energiebeheer mogelijk voor de Jackery SolarVault 3-serie via het Homey-ecosysteem

Belangrijkste highlights:

Jackery en Homey kondigen een strategische samenwerking aan voor slimmer energiebeheer in huis

De SolarVault 3-serie koppelt met de Homey Energy Dongle via de P1-interface van de slimme meter

Gebruikers profiteren van realtime inzicht, nul teruglevering aan het net en een hoger eigen verbruik

Verdere Homey-integratie met AI-gestuurde optimalisatie wordt begin juli uitgerold

Jackery SolarVault 3 en geselecteerde Homey-producten zijn te zien op The smarter E Europe in München

AMSTERDAM, 15 juni 2026 /PRNewswire/ -- Jackery, wereldwijd toonaangevend in innovatieve energieoplossingen, kondigt vandaag een strategische samenwerking aan met Homey, het smart home-platform dat is ontwikkeld door Athom en onderdeel is van LG Electronics. De samenwerking moet intelligent energiebeheer verbeteren voor de nieuwe SolarVault 3-serie plug-in thuisbatterijen van Jackery.

Jackery and Homey Partner to Advance Plug-in Home Battery Integration in Europe

De Jackery SolarVault 3-serie integreert met de Homey Energy Dongle via de P1-interface van de slimme meter. Daarmee krijgen gebruikers op de Nederlandse markt realtime toegang tot data over het stroomnet in huis, met precisie tot op de seconde. Door live verbruiksdata te gebruiken, past het systeem de batterij-output dynamisch aan op het stroomverbruik in huis. Zo veranderen plug-in thuisbatterijen van statische apparaten voor eigen gebruik in slimme energieopslag die automatisch meebeweegt met de situatie thuis.

De integratie maakt nul teruglevering aan het net mogelijk, verhoogt het eigen verbruik en zorgt voor een betere respons op de steeds krapper wordende netcapaciteit. Daarmee speelt de oplossing direct in op belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse energiemarkt, zoals de afbouw van de salderingsregeling, netcongestie en de snelle opkomst van dynamische energietarieven.

"Stroomprijzen schommelen sterk en opgewekte zonnestroom kun je beter zelf gebruiken dan terugleveren," zegt Stefan Witkamp, CEO van Athom. "Een stekkerbatterij wordt veel nuttiger wanneer die kan reageren op wat er thuis gebeurt. Met Homey is dat precies wat de Jackery SolarVault 3 kan."

De oplossing blijft eenvoudig te installeren: gebruikers kunnen de Homey Energy Dongle direct aansluiten op hun slimme meter en deze via de app koppelen aan het Jackery-systeem, zonder dat elektrische aanpassingen nodig zijn.

"Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in onze ontwikkeling van hardwareleverancier naar aanbieder van datagedreven energieoplossingen," zegt Jeff Shen, Head of Sales Europe bij Jackery. "Met de SolarVault 3-serie maken we slimmer en sneller reagerend energiebeheer in huis mogelijk en versnellen we tegelijk onze integratie in het bredere Homey energie-ecosysteem."

Naast realtime integratie met het stroomnet werken Jackery en Homey ook aan een verdere samenwerking op het gebied van software en ecosystemen. Een uitgebreidere integratie met Homey energiemanagement wordt in juli uitgerold. Nieuwe mogelijkheden omvatten onder meer AI-gestuurde optimalisatie van laden en ontladen op basis van weersverwachtingen en gebruikersgedrag, energiestrategieën op basis van dynamische tarieven en afstemming met verbonden apparaten zoals laadpalen, warmtepompen en smart plugs. Zo ontstaat een energie-ervaring thuis die automatisch met je meebeweegt.

Jackery SolarVault 3 en geselecteerde Homey-producten worden van 23 tot en met 25 juni gepresenteerd op The smarter E Europe in München, bij stand C2.150. Bezoekers zijn welkom om de geïntegreerde oplossing daar zelf te ervaren.