Just Eat Takeaway.com s'associe à Rokt pour étendre son programme de médias de commerce au détail

La technologie d'IA de Rokt permettra à la plateforme de livraison de produits alimentaires d'offrir des messages pertinents après l'achat à ses 82 millions de consommateurs actifs de ses marques, y compris Just Eat au Royaume-Uni et Lieferando en Allemagne.

L'entreprise s'associe à Rokt pour améliorer l'expérience des clients à l'échelle mondiale et donne aux annonceurs endémiques et non endémiques la possibilité d'atteindre les clients sur toutes les applications et tous les sites web de la marque Just Eat Takeaway.com.

NEW YORK et AMSTERDAM, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Just Eat Takeaway.com N.V. (LSE : JET, AMS : TKWY), l'une des plus grandes places de marché de livraison de nourriture en ligne au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial avec Rokt, une société de commerce électronique de premier plan qui utilise l'apprentissage automatique et l'IA pour rendre l'expérience d'achat plus pertinente pour chaque client. Grâce à ce partenariat, Just Eat Takeaway.com lancera pour la première fois une offre de médias de commerce de détail sur la page de confirmation de commande, sur tous les sites des marques de son portefeuille, en exploitant la technologie de commerce électronique alimentée par l'IA et le réseau publicitaire mondial de Rokt afin d'améliorer l'expérience des clients et générer de nouvelles recettes.

Just Eat Takeaway.com exploite Just Eat au Royaume-Uni, Lieferando en Allemagne et Grubhub aux États-Unis, ainsi que des marques de livraison de restaurants et de produits d'épicerie dans 16 autres pays, dont les Pays-Bas, l'Espagne, le Canada et l'Australie, touchant une clientèle mondiale de plus de 82 millions de consommateurs actifs. En tant que premier partenaire média mondial de l'entreprise, Rokt permettra aux annonceurs endémiques et non endémiques de proposer des messages pertinents aux clients sur l'ensemble des applications et sites web de la marque Just Eat Takeaway.com.

« Rokt est un leader mondial respecté qui a plus de dix ans d'expérience dans l'aide aux marques et aux places de marché comme la nôtre pour générer de nouvelles recettes et améliorer la satisfaction et la fidélité des clients », a déclaré Rachel Gómez, directrice des médias de commerce détail chez Just Eat Takeaway.com. « Nous sommes ravis d'exploiter la technologie de Rokt pour déployer notre programme de médias de commerce de détail sur la page de caisse et permettre aux partenaires publicitaires endémiques et non endémiques de partager des messages attrayants qui contribuent à notre mission visant à faciliter la vie quotidienne de nos clients. »

Le réseau de commerce électronique de Rokt, fiable et modulable, a activé plus de 6 milliards de transactions dans des centaines d'entreprises de commerce électronique de premier plan, permettant aux commerçants d'exploiter leurs données de première partie pour créer une expérience client plus pertinente tout en conservant un contrôle total sur les types d'offres affichées à leurs clients. Ce nouveau partenariat permettra aux annonceurs du réseau Rokt Ads de proposer des messages personnalisés sur les pages de confirmation et de suivi des commandes des applications et des sites de Just Eat Takeaway.com, lorsque les clients sont très engagés et particulièrement réceptifs.

« Nous sommes ravis de nous associer à Just Eat Takeaway.com et de fournir à notre réseau mondial croissant d'annonceurs un accès au portefeuille de marques de la société qui touche une audience massive de consommateurs dans 19 pays », a déclaré Marc Allsop, responsable de la zone EMEA chez Rokt. « Au cours des trois dernières années, Rokt a connu une croissance exponentielle au Royaume-Uni et en Europe, le nombre de transactions que nous traitons ayant plus que triplé d'une année sur l'autre. Grâce à des partenariats majeurs avec des leaders du secteur comme ASOS, Vinted, About You et, désormais, Just Eat Takeaway.com, Rokt va exécuter 1 milliard de transactions annuelles sur ces marchés.

Le partenariat ajoute une portée significative au réseau de Rokt, donnant aux annonceurs l'accès à 90 % de tous les clients de livraison de nourriture au Royaume-Uni et à 60 % de la population britannique âgée de moins de 40 ans.

Just Eat Takeaway.com est le dernier en date d'une liste croissante de grandes marques mondiales qui s'associent à Rokt pour lancer et développer leurs programmes médiatiques de vente au détail, notamment Macy's et Albertsons.

À propos de Just Eat Takeaway.com

Just Eat Takeaway.com (LSE : JET, AMS : TKWY) est l'un des leaders mondiaux de la livraison de produits alimentaires en ligne.

Basée à Amsterdam, la société se concentre sur la mise en relation des consommateurs et des partenaires par le biais de ses plateformes. Avec 731 000 partenaires connectés, Just Eat Takeaway.com offre aux consommateurs une grande variété de choix, des restaurants aux commerces de détail.

Just Eat Takeaway.com s'est rapidement développé pour devenir l'un des principaux marchés de livraison de repas en ligne, avec des activités en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, au Canada, au Danemark, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Irlande, en Israël, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovaquie, en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Les informations les plus récentes sont disponibles sur notre site web et suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos de Rokt

Rokt est le leader mondial du commerce électronique, permettant aux entreprises de dégager de la valeur en rendant chaque transaction pertinente au moment le plus important, à savoir lorsque les clients achètent. La plateforme de pertinence de Rokt, alimentée par l'IA, construite au cours des 12 dernières années, et le réseau mis à l'échelle alimentent des milliards de transactions chaque année pour les plus grandes entreprises du monde, y compris Ticketmaster, Cineworld, boohoo, ASOS, Vinted, LOOKFANTASTIC, PayPal, Deezer, Ulys, Uber, Deliveroo, HelloFresh et bien d'autres. Ayant son siège à New York, l'entreprise est présente dans quinze pays en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, consultez le site Rokt.com.

