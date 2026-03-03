La Domus Academy lance deux nouveaux programmes de master : Design x AI et Design Futures

MILAN, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Domus Academy annonce le lancement de deux nouveaux programmes de master conçus pour répondre à l'un des défis les plus urgents d'aujourd'hui : l'essor rapide de l'intelligence artificielle et le besoin croissant de nouvelles compétences dans tous les secteurs.

L'intelligence artificielle occupe une place de plus en plus centrale dans les entreprises, transformant les rôles et les modèles économiques. Selon le Rapport sur l'avenir de l'emploi 2025 du Forum économique mondial, d'ici à 2030, l'IA et les technologies de traitement de l'information auront un impact sur 86 % des entreprises, devenant ainsi un moteur majeur du changement. Dans le même temps, les organisations internationales signalent un écart croissant entre la vitesse d'adoption de l'IA et l'offre éducative actuelle, soulignant le besoin de professionnels capables de faire le lien entre la technologie, la conception, l'innovation et les conséquences sociales.

Pour répondre à cette demande, Domus Academy lance le Master in Design x AI et le Master in Design Futures, reposant tous deux sur la méthodologie distinctive de l'école : Learning by Designing (L'apprentissage par la conception). Cette approche complète les connaissances académiques par des ateliers d'entreprise, des cours interactifs et des projets pratiques encadrés par des experts du secteur, préparant ainsi les étudiants à naviguer dans l'IA avec une vision à la fois stratégique et créative.

Master in Design x AI

Le programme se concentre sur la conception de produits et de services alimentés par l'IA, en accordant une attention particulière à l'éthique et à la responsabilité sociale. Les étudiants apprennent à créer des interactions personnalisées et concrètes entre l'homme et la machine, en explorant de nouveaux modes de connexion allant au-delà des interfaces traditionnelles.

Parcours professionnel : designer d'interaction, chercheur en IA, designer stratégique, expert en produits d'IA.

Master in Design Futures

Ce programme introduit des méthodologies orientées vers l'avenir (du design spéculatif au design-fiction, du design critique à l'expérience du futur) qui permettent aux étudiants d'imaginer et de faire part de scénarios qui n'existent pas encore.

Parcours professionnel : chercheur du futur, designer stratégique, responsable de l'innovation, designer de services.

Les deux programmes de master sont reconnus par le Ministère italien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et donnent droit à 60 crédits ECTS. La première promotion commencera à l'automne 2026. Dans ce contexte, les candidats ont également la possibilité de demander des bourses pour la prochaine promotion en soumettant leur candidature et/ou leur projet avant le 13 mars.

Domus Academy est un lieu où les concepteurs du futur peuvent faire l'expérience d'un environnement ouvert et interdisciplinaire en travaillant avec des entreprises visionnaires et d'avant-garde. En suivant la méthode reposant sur l'apprentissage par la conception, les élèves développent un état d'esprit qui leur permet de trouver des solutions créatives dans des scénarios futurs.

L'offre académique de la Domus Academy comprend un Bachelor of Arts, un Master of Arts et un Academic Master, tous reconnus par le Ministère italien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les cours couvrent les domaines de la mode, du design et des affaires, permettant aux étudiants de poursuivre de brillantes carrières dans des secteurs créatifs grâce à une approche innovante et axée sur la carrière. Selon une enquête réalisée en 2025, 91 % des diplômés trouvent un emploi dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme.

Domus Academy a obtenu une reconnaissance internationale, notamment le prix Compasso d'Oro et le label d'excellence de The Business of Fashion dans le domaine de l'expérience d'apprentissage. En 2025, elle a été classée parmi les 30 meilleures écoles de mode au monde par CEOWORLD Magazine et figure dans les principaux classements internationaux tels que QS (Art & Design), UI GreenMetric et THE Impact Rankings.

