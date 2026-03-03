Domus Academy 推出兩項新的碩士課程：設計 x 人工智慧和設計未來

米蘭2026年3月3日 /美通社/ -- Domus Academy 宣佈推出兩項新的碩士課程，以因應當代社會最迫切的其中一個挑戰：人工智慧快速崛起，以及各行各業對新技能的需求與日俱增。

人工智慧日益成為企業核心，並重塑職能與商業模式。 根據世界經濟論壇發佈的《2025 年未來就業報告》，在 2030 年前，人工智慧與資訊處理技術將衝擊 86% 的企業，成為變革的主要驅動力。 此外，國際組織的報告指出，人工智慧的採用速度與現行教育供給之間的落差不斷擴大，突顯市場亟需能夠連結科技、設計、創新與社會影響的專業人才。

Domus Academy

為了滿足這項人才需求，Domus Academy 推出設計 x 人工智慧碩士課程以及設計未來碩士課程，均以該學院獨特的「從設計實作中學習」方法為基礎。 Domus Academy 的方法結合學術見解與企業工作坊、互動課程，以及由業界專家指導的實作項目，使學生能夠以策略性和創造性的視角駕馭人工智慧。

設計 x 人工智慧碩士

該課程著重於人工智慧驅動的產品與服務設計，並特別強調倫理與社會責任。 學生將學習如何在人類與機器之間創造個人化且有意義的互動，探索超越傳統介面的全新連結方式。

職涯途徑：互動設計師、人工智慧研究員、設計策略師、人工智慧產品專家。

設計未來碩士

該課程融入了前瞻性的方法，從推測設計 (Speculative Design) 到設計幻象 (Design Fiction)，並涵蓋了批判性設計 (Critical Design) 與體驗式未來 (Experiential Futures) 等，引導學生想像和傳達尚未存在的情境。

職涯途徑：未來研究員、策略設計師、創新主管、服務設計師。

兩項碩士課程均獲得義大利大學與研究部的認可，並授予 60 ECTS 學分，第一屆學生將於 2026 年秋季入學。 在此背景下，申請人若於 3 月 13 日之前提交申請和/或專案，將有機會獲得下一屆入學獎學金。

Domus Academy 讓未來的設計師們能夠體驗開放且跨學科的環境，並與具前瞻視野和前衛思維的企業合作。 透過以「從設計實作中學習」為核心的方法，讓學生培養出能在未來情境中發掘創造性解決方法的思維模式。

Domus Academy 的課程涵蓋藝術學士課程、藝術碩士課程，以及學術型碩士課程，皆獲義大利大學與研究部 (MUR) 認可。 教學內容涵蓋時尚、設計與商業，以創新且職涯發展導向的方式，協助學生在創意產業中獲得成功的職涯。 根據 2025 年的調查，91% 的畢業生在取得文憑後一年內順利就業。

Domus Academy 屢獲國際肯定，包括義大利金羅盤獎 (Compasso d'Oro Award)，以及 The Business of Fashion 頒發的卓越學習體驗徽章。 2025 年，Domus Academy 榮登《CEOWORLD》雜誌 評選為全球前 30 大時尚學院之列，並入選多項重大的國際排名，包括 QS（藝術與設計）、UI GreenMetric 以及 《泰晤士高等教育》的影響力排名。

如需進一步資訊，請聯絡：[email protected]

SOURCE Domus Academy