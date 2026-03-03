Domus Academy lanceert twee nieuwe masterprogramma's: Design x AI en Design Futures

MILAAN, 3 maart 2026 /PRNewswire/ -- Domus Academy kondigt de lancering aan van twee nieuwe masterprogramma's die zijn ontwikkeld om een van de meest urgente uitdagingen van vandaag aan te pakken: de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie en de groeiende behoefte aan nieuwe vaardigheden in verschillende sectoren.

Kunstmatige intelligentie wordt steeds centraler binnen bedrijven en transformeert functies en businessmodellen. Volgens het Future of Jobs Report 2025 van het World Economic Forum zullen AI en informatieverwerkingstechnologieën tegen 2030 impact hebben op 86% van de bedrijven en uitgroeien tot een belangrijke motor van verandering. Tegelijkertijd melden internationale organisaties een toenemende kloof tussen de snelheid van AI-adoptie en het huidige onderwijsaanbod, wat de noodzaak onderstreept van professionals die technologie, design, innovatie en maatschappelijke impact met elkaar kunnen verbinden.

Om aan deze vraag te voldoen, lanceert Domus Academy de Master in Design x AI en de Master in Design Futures, beide gebaseerd op de kenmerkende Learning by Designing-methodologie van de school. Deze aanpak combineert academische inzichten met bedrijfsworkshops, interactieve lessen en praktische projecten onder begeleiding van experts uit de sector, en bereidt studenten voor om AI te benaderen met zowel een strategische als creatieve visie.

Master in Design x AI

Het programma richt zich op het ontwerpen van AI-gedreven producten en diensten, met bijzondere aandacht voor ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Studenten leren gepersonaliseerde en betekenisvolle interacties tussen mens en machine creëren en verkennen nieuwe vormen van verbinding die verder gaan dan traditionele interfaces.

Carrièrepaden: Interaction Designer, AI Researcher, Design Strategist, AI Product Expert.

Master in Design Futures

Dit programma introduceert toekomstgerichte methodologieën — van Speculative Design tot Design Fiction, van Critical Design tot Experiential Futures — en begeleidt studenten bij het zich inbeelden en communiceren van scenario's die nog niet bestaan.

Carrièrepaden: Futures Researcher, Strategic Designer, Innovation Lead, Service Designer.

Beide masterprogramma's zijn erkend door het Italiaanse Ministerie van Universiteiten en Onderzoek en leveren zestig ECTS-credits op, waarbij de eerste lichting start in het najaar van 2026. In dit kader hebben kandidaten tevens de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor beurzen voor de volgende lichting door hun aanvraag en/of project uiterlijk op 13 maart in te dienen.

Domus Academy is een plek waar de designers van de toekomst een open en interdisciplinaire omgeving kunnen ervaren en samenwerken met visionaire en avant-gardistische bedrijven. Volgens de methode gebaseerd op learning by designing ontwikkelen studenten een mindset die hen in staat stelt creatieve oplossingen te vinden voor toekomstige scenario's.

Het academisch aanbod van Domus Academy omvat Bachelor of Arts-programma's, Master of Arts-programma's en academische masterprogramma's, alle erkend door het Italiaanse Ministerie van Universiteiten en Onderzoek (MUR). De opleidingen bestrijken de domeinen mode, design en business en rusten studenten uit om een succesvolle carrière in de creatieve sectoren na te streven via een innovatieve en carrièregerichte benadering. Volgens een enquête uitgevoerd in 2025 vindt 91% van de afgestudeerden binnen één jaar na de diploma-uitreiking werk.

Domus Academy heeft internationale erkenning verworven, waaronder de Compasso d'Oro Award en The Business of Fashion's Badge of Excellence in Learning Experience. In 2025 stond de instelling in de top 30 van modescholen wereldwijd volgens CEOWORLD Magazine en wordt vermeld in toonaangevende internationale rankings zoals QS (Art & Design), UI GreenMetric en THE Impact Rankings.

