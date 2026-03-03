Domus Academy ने दो नए मास्टर प्रोग्राम शुरू किए: Design x AI और Design Futures

News provided by

Domus Academy

03 Mar, 2026, 14:30 IST

मिलान, 3 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Domus Academy ने आज की अत्यंत तात्कालिक चुनौतियों में से एक का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किए गए दो नए मास्टर कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की: Artificial Intelligence का तीव्र विकास और विभिन्न उद्योगों में नए कौशल की बढ़ती आवश्यकता।

भूमिकाओं और व्यावसायिक मॉडलों में बदलाव करने के दौरान कंपनियों के लिए आर्टफिशल इंटेलिजेंस तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। World Economic Forum की Future of Jobs Report 2025 के अनुसार, 2030 तक परिवर्तन के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरते हुए ।A और सूचना-प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजियाँ 86% कंपनियों को प्रभावित करेंगी। इसके साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय संगठन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, नवाचार और सामाजिक प्रभाव को जोड़ने में सक्षम पेशेवरों की आवश्यकता को उजागर करते हुए AI को अपनाने की गति और वर्तमान शैक्षिक प्रस्तुति के बीच बढ़ते अंतर को सूचित करते हैं।

इस मांग को पूरा करने के लिए, Domus Academy स्कूल की विशिष्ट Learning by Designing पद्धति पर आधारित Master in Design x AI और Master in Design Futures लॉन्च कर रही है। छात्रों को रणनीतिक और रचनात्मक दृष्टि दोनों के साथ AI को समझने और उसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हुए यह दृष्टिकोण अकादमिक ज्ञान को कंपनी कार्यशालाओं, संवादात्मक कक्षाओं और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित व्यावहारिक परियोजनाओं के साथ जोड़ता है।

Master in Design x AI

यह कार्यक्रम AI-संचालित उत्पादों और सेवाओं के डिज़ाइन पर केंद्रित है, जिसमें नैतिकता और सामाजिक दायित्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छात्र मनुष्यों और मशीनों के बीच व्यक्तिगत और सार्थक अंतःक्रियाएं बनाना सीखते हैं, और पारंपरिक इंटरफेस के साथ-साथ जुड़ाव के नए तरीके खोजते हैं।
करिअर पथ: इंटरेक्शन डिज़ाइनर, AI शोधकर्ता, डिज़ाइन रणनीतिकार, AI उत्पाद विशेषज्ञ।

Master in Design Futures

यह कार्यक्रम भविष्योन्मुखी पद्धतियों से परिचय कराता है — काल्पनिक डिज़ाइन से लेकर डिज़ाइन फिक्शन तक, आलोचनात्मक डिज़ाइन से लेकर अनुभवात्मक भविष्य तक — जो छात्रों को अभी तक अनुपलब्ध परिदृश्यों की कल्पना करने और उन पर संवाद करने में मार्गदर्शन करता है।
करिअर पथ: फ्यूचर्स रिसर्चर, रणनीतिक डिज़ाइनर, नवाचार प्रमुख, सेवा डिज़ाइनर।

दोनों मास्टर कार्यक्रम Italian Ministry of University and Research से मान्यता प्राप्त है और ये 60 ECTS क्रेडिट प्रदान करते हैं, जिसमें पहला प्रवेश Autum 2026 में शुरू होगा। इस संदर्भ में, उम्मीदवारों के पास 13 मार्च तक अपना आवेदन और/या परियोजना को तक जमा करके अगले प्रवेश हेतु छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का अवसर भी है।

Domus Academy एक ऐसी जगह है जहाँ भविष्य के डिज़ाइनर दूरदर्शी और अग्रणी कंपनियों के साथ काम करते हुए एक खुले और अंतःविषयक वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। डिज़ाइन-आधारित शिक्षण पद्धति का पालन करते हुए छात्र भविष्य के परिदृश्यों में रचनात्मक समाधान खोजने की मानसिकता विकसित करने के तरीके सीखते हैं।

Domus Academy के शैक्षणिक प्रस्ताव में Italian Ministry of Universities & Research (MUR) से मान्यता प्राप्त Bachelor of Arts Programmes, Master of Arts Programmes और Academic Master's Programmes होते हैं। छात्रों को एक नवप्रवर्तनशील और कैरियर-उन्मुख दृष्टिकोण के माध्यम से रचनात्मक उद्योगों में सफल करियर बनाने के लिए तैयार करते हुए ये पाठ्यक्रम Fashion, Design & Business के क्षेत्रों को कवर करते हैं। 2025 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, डिप्लोमा प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर ही 91% स्नातक रोजगार पा लेते हैं।

Domus Academy ने Compasso d'Oro Award और The Business of Fashion's Badge of Excellence लर्निंग एक्सपीरियंस सहित अंतरराष्ट्रीय मान्यता अर्जित की है। 2025 में, इसे CEOWORLD Magazine। द्वारा विश्व के शीर्ष 30 फैशन स्कूलों में स्थान दिया गया था और यह QS (Art & Design), UI GreenMetric, और THE Impact Rankings जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल है।

