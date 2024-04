Huawei lança Roadshow de transformação digital por Portugal

Entre os dias 22 e 29 de Abril, o centro tecnológico móvel da Huawei fará paragens em Lisboa, Lagos e Porto

Lisboa, Portugal, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei lança, pela terceira vez em Portugal, o Huawei Europe Enterprise Roadshow. Focado no tema "Digital & Green, Accelerate Industrial Intelligence", o Roadshow direccionado para as empresas pretende analisar a forma como a convergência da transição ecológica e digital impulsiona o desenvolvimento sustentável das indústrias portuguesas e europeias.

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024

O Huawei Europe Enterprise Roadshow é especialmente desenhado para a apresentação das mais recentes soluções de tecnologia de informação e comunicação avançada desenvolvidas para diferentes sectores, nomeadamente nas áreas de administração pública como Saúde e Educação, mas também para o Transporte e Retalho, entre outras.

Este ano o camião da Huawei estará em Portugal entre os dias 22 e 29 de Abril, com paragens previstas nas cidades de Lisboa no primeiro dia, em Lagos no dia 24 e no Porto no dia 29.

Entre as principais tecnologias em exposição estará a Datacom, para a qual a Huawei foi nomeada Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2024 em Infraestrutura de Local Area Network (LAN) com e sem fios. Será também apresentado o portfólio de armazenamento de dados OceanStor All Flash for All Scenarios do qual a Huawei é atualmente a Escolha do Consumidor em 2024, de acordo com a análise Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer. Serão ainda apresentadas soluções mais avançadas e especificamente personalizadas para uma vasta gama de sectores.

"O Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024 é uma forte manifestação do nosso inabalável compromisso com a inovação e a excelência tecnológica", disse Willi Song, Presidente da Huawei European Enterprise Business. "Esta digressão é uma oportunidade única para nos encontrarmos com clientes e parceiros, conhecermos as mais recentes inovações em TIC e, acima de tudo, promovermos um ecossistema colaborativo para que as empresas alcancem novos patamares na sua transformação digital".

Os que pretenderem agendar uma visita, numa das três cidades, que vão receber esta iniciativa da Huawei, podem fazê-lo através do website do Enterprise Roadshow.

O roadshow deste ano iniciou viagem com paragens em França e Espanha e visitará um total de 54 cidades, em 21 países, ao longo dos próximos três meses. Além de Portugal, as paragens serão feitas na Suíça, Polónia, Turquia, Finlândia, Noruega, Suécia, Áustria, República Checa, Países Baixos, Grécia, Bélgica, Luxemburgo, Sérvia, Hungria, Irlanda, Bulgária e terminará na Roménia.

Agenda Huawei Enterprise Roadshow 2024, em Portugal:

22 de Abril – Lisboa

24 de Abril – Lagos

29 de Abril – Porto

Sobre a Huawei

A operar em Portugal desde 2004, a Huawei é uma empresa privada, líder global em soluções de Tecnologias de Informação e Comunicação. A nossa missão é levar a digitalização a cada pessoa, lugar e organização, contribuindo para um mundo totalmente conectado e inteligente. Fundada em 1987, a Huawei conta actualmente com cerca de 195.000 colaboradores e opera em mais de 170 países e regiões, servindo mais de três mil milhões de pessoas em todo o mundo. Na Huawei a inovação é centrada nas necessidades do cliente. Investimos continuamente em investigação e desenvolvimento, focando-nos nos avanços tecnológicos que impulsionam o mundo para o futuro. Mais informações em http://www.huawei.com

Para mais informações, contacte:

BCW

Mariana Carmo | [email protected] | Tel. (+351) 967 985 528

Mariana Bandeira | [email protected]

