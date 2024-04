Huawei, yeşil ve dijital teknolojilerle endüstriyel zekayı hızlandırmak için Enterprise Roadshow 2024'ü başlatıyor

Huawei demo tırı Türkiye'de Bursa (7 Mayıs), İzmir (10 Mayıs), Antalya (14 Mayıs) ve Ankara (16 Mayıs) olmak üzere 4 şehri ziyaret edecek.

İSTANBUL, Türkiye , 29 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, şirketin büyük işletmeler, kamu daireleri, sağlık, ISP, eğitim, perakende ve çok daha fazla gibi sektör için en son ürün yeniliklerini göstermek için özel olarak tasarlanmış "tekerlekli" teknoloji merkezi olan Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024'ün bu yılki turunu başlattı.

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024

Roadshow turunda, Huawei'nin en yeni ICT ürünleri ve çözümleriyle dolu iki demo tırı eş zamanlı olarak Avrupa genelinde iki ayrı rotada seyahat ediyor. Tırlar, Huawei ürünlerinin ilk elden tanıtımlarının yanı sıra sektörün önde gelen isimlerinden uzman görüşleri alma fırsatı da sunarak katılımcılarla tanışmak için Avrupa'nın önemli şehirlerinde durarak ziyaretçi kabul edecek.

2024 Roadshow'u Fransa ve İspanya'daki etkinliklerle başladı ve önümüzdeki üç ay boyunca 22 ülkede 53 şehir ziyaret edilecek. Dijital ve Yeşil, Endüstriyel Zekayı Hızlandırın teması altında roadshow, İsviçre, Portekiz, Polonya, Türkiye, Finlandiya, Norveç, İsveç, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Yunanistan, Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, Macaristan, İrlanda, Bulgaristan'a seyahat edecek ve Romanya'da sona erecek.

Huawei Avrupa Kurumsal İş Grubu Başkanı Willi Song, "Avrupa Enterprise Roadshow Turu, inovasyona ve teknolojik mükemmelliğe olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir tezahürüdür" dedi. "Bu roadshow, müşteriler ve iş ortaklarıyla bir araya gelmek, en son ICT yenilikleri hakkında bilgi edinmek ve hepsinden önemlisi işletmelerin dijital dönüşümlerinde yeni zirvelere ulaşmaları için iş birlikçi bir ekosistemi teşvik etmek için eşsiz bir fırsat."

Bu yılki etkinlikte Huawei, yeşil ve dijital dönüşümün Avrupa endüstrilerinin sürdürülebilir kalkınmasına nasıl yön verdiğini inceliyor. Şirketin odak noktası, kilit endüstrilerde dijital ve akıllı dönüşümü ikiye katlama taahhüdü ile gelişmiş ICT teknolojisi sunmaktır.

Sergilenen önemli teknolojiler arasında, Huawei'nin 2024 Gartner® Magic Quadrant™ Kurumsal Kablolu ve Kablosuz LAN Altyapısında Lider seçildiği Datacom da yer alacak. Şirket aynı zamanda, Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer incelemesine göre 2024 yılında Birincil Depolama için Müşterilerin Tercihi olan All Flash for All Scenarios OceanStor veri depolama portföyüne de yer verecek. Roadshow katılımcıları ayrıca Optik, ISP ve MSP ürünleri ile Yüksek Kaliteli 10 Gbps CloudCampus, Ultra Dayanıklı Veri Merkezi Ağı, Veri Merkezi Sanallaştırma Çözümü (DCS), OceanProtect Appliance, FTTH ve FTTR çözümleri ve ticari ve dağıtım pazarı için Huawei eKit gibi diğer çözümleri keşfedecekler.

Huawei uzmanları, ürünlere ek olarak senaryo bazlı gereksinimler için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş çözümleri de sergileyecek. Bunlar eğitim, sağlık hizmetleri, MSP, ulaşım, ISP ve perakende gibi çeşitli temel sektörlere göre uyarlanmıştır.

Willi Song, "Bir ICT teknolojisi lideri olarak Huawei, ağdan veri depolamaya, buluttan birleşik iletişime kadar uçtan uca işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir teknoloji portföyü sağlıyor" dedi. "Bu bize müşterilerimizin dijital ve akıllı dönüşüm zorluklarına ilişkin 360 derece bir bakış açısı sağlıyor ve kurulumu hızlı, yönetimi kolay ve uygun maliyetli temel çözümlerle yanıt vermemize olanak tanıyor".

7000'den fazla müşteri ve iş ortağının katılımıyla gerçekleşen bir önceki Roadshow etkinliğininbaşarısının ardından, bu yılki roadshow bir kez daha ICT sektörü profesyonelleriyle diyalog, öğrenme ve fikir alışverişi için benzersiz bir platform sunmaya hazırlanıyor.

Event webpage: https://e.huawei.com/tr/events/2024/eu/huawei-europe-enterprise-roadshow-2024/turkiye-roadshow-2024

