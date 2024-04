Huawei po raz kolejny organizuje Mobilne Centrum Ekspozycyjne Enterprise Roadshow 2024

W celu promocji rozwoju inteligencji przemysłowej firma zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania podczas wizyt w Warszawie (7 maja), Jachrance (9 maja), Krakowie (13 maja) i Katowicach (16 maja).

WARSZAWA, Polska, 18 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Huawei rozpoczął coroczną edycję Huawei Enterprise Roadshow 2024, centrum technologicznego „na kółkach" specjalnie zaprojektowanego, aby przedstawić najnowocześniejsze innowacje firmy dla dużych przedsiębiorstw, administracji publicznej i branż takich jak opieka zdrowotna, dostawcy usług internetowych, edukacja, handel detaliczny i inne. Huawei zacznie objazdową ekspozycję w Warszawie (7 maja), a następnie odwiedzi Jachrankę (9 maja), Kraków (13 maja) i Katowice (16 maja).

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024

Kampania obejmuje dwie ciężarówki promocyjne wypełnione po brzegi najnowszymi produktami teleinformatycznymi i rozwiązaniami marki Huawei, które wyruszą jednocześnie w dwie oddzielne trasy przez kontynent. Ciężarówki będą zatrzymywać się w najważniejszych europejskich miastach, dając okazję do spotkań i nawiązywania kontaktów z partnerami i klientami, którzy będą mogli osobiście zobaczyć demonstracje produktów Huawei oraz uzyskać fachowe informacje od liderów branży.

Edycja 2024 rozpoczęła się od przystanków we Francji i Hiszpanii i przez najbliższe trzy miesiące trafi do 54 miast w 21 krajach. Pod hasłem „Cyfryzacja i środowisko, przyspieszenie rozwoju inteligencji przemysłowej" Huawei odwiedzi Szwajcarię, Portugalię, Polskę, Turcję, Finlandię, Norwegię, Szwecję, Austrię, Czechy, Holandię, Grecję, Belgię, Luksemburg, Serbię, Węgry, Irlandię, i Bułgarię, a trasa zakończy się w Rumunii.

„The European Enterprise Roadshow 2024" w wyrazisty sposób pokazuje nasze niezachwiane zaangażowanie w innowacje i doskonałość technologiczną - powiedział Willi Song, prezes Huawei European Enterprise Business. - Ta trasa to wyjątkowa szansa spotkania się z klientami i partnerami, poznania najnowszych innowacji teleinformatycznych i, przede wszystkim, sposób na promocję opartego o współpracę ekosystemu dla przedsiębiorstw, które chcą osiągać nowe szczyty cyfrowej transformacji".

W tegorocznej edycji Huawei przygląda się temu, jak zbieżność transformacji ekologicznej i cyfrowej napędza zrównoważony rozwój europejskich branż przemysłu. Firma skupia się na zaprezentowaniu zaawansowanych technologii teleinformatycznych, aby wzmocnić transformację cyfrową i inteligentną w kluczowych sektorach.

Wśród głównych pokazywanych technologii znajdzie się Datacom, za który Huawei otrzymał tytuł lidera w raporcie 2024 Gartner® Magic Quadrant™ w zakresie przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury sieci LAN dla przedsiębiorstw. Firma zaprezentuje także swoją ofertę w zakresie magazynowania danych All Flash for All Scenarios Oceanstor - Huawei posiada obecnie tytuł „Wyboru klientów" 2024 w zakresie głównej pamięci masowej według Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer. Uczestnicy pokazów będą mogli odkryć także produkty optyczne dla dostawców usług internetowych i usług zarządzanych oraz inne rozwiązania, takie jak wysokiej klasy sieci kampusowe w chmurze o prędkości 10 Gb/s, ultrawytrzymałe sieci centrów danych, rozwiązania do wirtualizacji centrów danych (DCS), urządzenia OceanProtect, rozwiązania FTTH i FTTR oraz Huawai eKit dla rynku komercyjnego i dystrybucyjnego.

Oprócz produktów eksperci Huawei zademonstrują też najbardziej zaawansowane rozwiązania specjalnie dostosowane do wymagań opartych o różne scenariusze. Są one dostosowane do szerokiego zakresu kluczowych branż, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, usługi zarządzane, transport, usługi internetowe i handel detaliczny.

„Jako lider technologii teleinformatycznych Huawei zapewnia ofertę technologii, która może spełniać potrzeby kompleksowych przedsiębiorstw, od sieci do magazynowania danych i chmury aż do systemów typu unified communications - dodał Willi Song. - Daje nam to pełny obraz wyzwań związanych z transformacją cyfrową i inteligentną, z jakimi mierzą się nasi klienci i pozwala nam reagować przy pomocy niezbędnych rozwiązań, które nadają się do szybkiego wdrażania, są łatwe w zarządzaniu i opłacalne".

Po sukcesie poprzedniej edycji, w której wzięło udział ponad 7 tysięcy klientów i partnerów, tegoroczna trasa znów zaoferuje wyjątkową platformę dialogu, nauki i wymiany idei dla profesjonalistów z branży teleinformatycznej.

Huawei

Huawei to czołowy globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych, infrastruktury i urządzeń inteligentnych. Dysponując zintegrowanymi rozwiązaniami w czterech kluczowych obszarach - sieci telekomunikacyjne, informatyka, urządzenia smart i usługi w chmurze - firma z oddaniem pracuje nad zapewnieniem każdej osobie, każdemu gospodarstwu domowemu i każdej organizacji dostępu do rozwiązań cyfrowych na rzecz w pełni połączonego, inteligentnego świata.

Kompletna oferta produktów, rozwiązań i usług firmy Huawei jest konkurencyjna i bezpieczna. Poprzez współpracę z partnerami w ekosystemie firma tworzy wartości dodane dla swoich klientów, pracuje w celu dania możliwości ludziom, wzbogacenia życia w domach i inspirowania organizacji dowolnego rodzaju do wprowadzania innowacji.

Działania innowacyjne w Huawei skupiają się na potrzebach klientów. Firma dużo inwestuje w badania, skupiając się na przełomach technologicznych, które popychają świat do przodu. Zatrudnia obecnie ponad 207000 pracowników i prowadzi działalność w ponad 170 krajach i regionach. Założona w 1987 r. firma Huawei jest prywatnym przedsiębiorstwem, którego wszystkie udziały są własnością pracowników. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Huawei.

Kontakt: Rafal Kwiatkowski, [email protected], 0048 539-531-140