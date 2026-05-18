L'ICEX Audiovisual From Spain présente en avant-première trois nouveaux courts métrages à Cannes dans le cadre de sa campagne « Where Talent Ignites ».

Les films sont désormais disponibles dans le monde entier à l'adresse suivante https://spainwheretalentignites.com

Les trois productions réunissent des talents espagnols de renommée internationale dans de multiples disciplines créatives :

Flamenco , réalisé par Carla Simón et interprété par Rocío Molina , revisite le flamenco à travers un prisme cinématographique contemporain. Produit par Mamma Team , le film met également en scène Niño de Elche, Dolores La Agujeta, Carmela Greco et Ángeles Toledano.

, réalisé par et interprété par , revisite le flamenco à travers un prisme cinématographique contemporain. Produit par , le film met également en scène Niño de Elche, Dolores La Agujeta, Carmela Greco et Ángeles Toledano. La Llama , réalisée par Turbo (Pau López et Gerardo del Hierro) , explore la créativité et le design espagnols par le biais de l'animation. Produit par White Horse et Apartamento , le film est conçu par Jaime Hayon, la musique par Yerai Cortés et les voix par La Tania.

, réalisée par , explore la créativité et le design espagnols par le biais de l'animation. Produit par et , le film est conçu par Jaime Hayon, la musique par Yerai Cortés et les voix par La Tania. La Tarara, réalisée par Nicolás Méndez et produite par CANADA, traverse les mondes de la mode et de la narration cinématographique, avec Ingrid García-Jonsson, Bárbara Lennie et Lucas Catalán, et des apparitions spéciales de Rossy de Palma, Eugenia Silva, Milena Smit, Arón Piper et Miguel Bernardeau.

Ensemble, ces trois films reflètent une vision interdisciplinaire de la créativité espagnole contemporaine et renforcent la présence internationale croissante de l'Espagne dans les secteurs de l'audiovisuel et de la création.

« La visibilité internationale des talents audiovisuels espagnols vit un moment exceptionnel », a déclaré Elisa Carbonell, directrice générale de l'ICEX Spain Trade and Investment, à l'adresse . « Grâce à des initiatives telles que Where Talent Ignites, nous voulons continuer à renforcer le positionnement mondial de l'Espagne en reliant la création audiovisuelle à d'autres industries créatives et en mettant en valeur la diversité, l'innovation et le potentiel international des talents espagnols ».

La première à Cannes a lieu au cours d'une année de forte dynamique internationale pour la création audiovisuelle espagnole, marquée par d'importantes sélections dans des festivals, la reconnaissance de prix et une attention mondiale croissante pour les cinéastes, les créateurs et les sociétés de production espagnols.

Après Cannes, les films poursuivront leur diffusion internationale dans le cadre de la campagne 2026 Where Talent Ignites et seront également présentés lors du Spanish Film Showcase à Mexico, qui se tiendra du 27 au 31 mai dans les cinémas Cinépolis, ainsi que lors d'autres festivals internationaux et projections industrielles tout au long de l'année.

Visionner les films :

https://spainwheretalentignites.com

Matériel de presse :

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CZ5QuzNSEs9k8J41MR1UPZpbkNpsnM08

A propos de Audiovisual From Spain - ICEX

Audiovisual From Spain est la marque internationale créée par ICEX Spain Trade and Investment pour promouvoir les talents, les contenus et les capacités de l'industrie audiovisuelle espagnole sur les principaux marchés mondiaux, festivals et événements professionnels.

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Eva Herrero - MadAvenue

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