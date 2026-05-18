Audiovisual From Spain presenta in anteprima tre nuovi cortometraggi a Cannes nell'ambito della campagna "Where Talent Ignites"

I film sono ora disponibili in tutto il mondo sul sito web: https://spainwheretalentignites.com

Le tre produzioni riuniscono talenti spagnoli di fama internazionale in molteplici discipline creative:

Flamenco , diretto da Carla Simón e interpretato da Rocío Molina , rivisita il flamenco attraverso una lente cinematografica contemporanea. Prodotto da Mamma Team , il film vede anche la partecipazione di Niño de Elche, Dolores La Agujeta, Carmela Greco e Ángeles Toledano.

, diretto da e interpretato da , rivisita il flamenco attraverso una lente cinematografica contemporanea. Prodotto da , il film vede anche la partecipazione di Niño de Elche, Dolores La Agujeta, Carmela Greco e Ángeles Toledano. La Llama , diretto da Turbo (Pau López e Gerardo del Hierro) , esplora la creatività e il design spagnolo attraverso l'animazione. Prodotto da White Horse e Apartamento , il film presenta character design a cura di Jaime Hayon, musiche di Yerai Cortés e voce di La Tania.

, diretto da , esplora la creatività e il design spagnolo attraverso l'animazione. Prodotto da e , il film presenta character design a cura di Jaime Hayon, musiche di Yerai Cortés e voce di La Tania. La Tarara, diretta da Nicolás Méndez e prodotta da CANADA, si muove attraverso i mondi della moda e della narrazione cinematografica, con Ingrid García-Jonsson, Bárbara Lennie e Lucas Catalán, e con la partecipazione straordinaria di Rossy de Palma, Eugenia Silva, Milena Smit, Arón Piper e Miguel Bernardeau.

Insieme, i tre film riflettono una visione interdisciplinare della creatività spagnola contemporanea e rafforzano la crescente presenza internazionale della Spagna nei settori audiovisivo e creativo.

"La visibilità internazionale del talento audiovisivo spagnolo sta vivendo un momento eccezionale", ha affermato Elisa Carbonell, CEO di ICEX Spain Trade and Investment. "Attraverso iniziative come Where Talent Ignites, vogliamo continuare a rafforzare il posizionamento globale della Spagna collegando la creazione audiovisiva con altri settori creativi e mostrando la diversità, l'innovazione e il potenziale internazionale del talento spagnolo".

La première a Cannes si svolge durante un anno di forte slancio internazionale per la creazione audiovisiva spagnola, caratterizzato da importanti selezioni ai festival, riconoscimenti e una crescente attenzione globale verso registi, creatori e case di produzione spagnoli.

Dopo Cannes, i film continueranno la loro circolazione internazionale nell'ambito della campagna 2026 "Where Talent Ignites" e saranno presentati anche durante lo Spanish Film Showcase a Città del Messico, in programma dal 27 al 31 maggio nei cinema Cinépolis, oltre che in occasione di ulteriori proiezioni in festival internazionali e per gli operatori del settore nel corso dell'anno.

Guarda i film:

https://spainwheretalentignites.com

Materiale per la stampa:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CZ5QuzNSEs9k8J41MR1UPZpbkNpsnM08

Informazioni su Audiovisual From Spain – ICEX

Audiovisual From Spain è il marchio internazionale creato da ICEX Spain Trade and Investment per promuovere il talento audiovisivo spagnolo, i contenuti e le capacità del settore nei principali mercati globali, festival ed eventi professionali.

Contatto per i media

Eva Herrero – MadAvenue

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2981062/AFS_FLAMENCO.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2981063/AFS_LA_LLAMA.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2981064/AFS_LA_TARARA.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2981066/AFS_FLAMENCO_FILM_FRAME.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2981067/AFS_LA_LLAMA_FILM_FRAME.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2981068/AFS_LA_TARARA_FILM_FRAME.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2981065/Where_Talent_Ignites_Logo.jpg