Audiovisual From Spain presenta in anteprima tre nuovi cortometraggi a Cannes nell'ambito della campagna "Where Talent Ignites"

I film sono ora disponibili in tutto il mondo sul sito web: https://spainwheretalentignites.com
Le tre produzioni riuniscono talenti spagnoli di fama internazionale in molteplici discipline creative:
- Flamenco, diretto da Carla Simón e interpretato da Rocío Molina, rivisita il flamenco attraverso una lente cinematografica contemporanea. Prodotto da Mamma Team, il film vede anche la partecipazione di Niño de Elche, Dolores La Agujeta, Carmela Greco e Ángeles Toledano.
- La Llama, diretto da Turbo (Pau López e Gerardo del Hierro), esplora la creatività e il design spagnolo attraverso l'animazione. Prodotto da White Horse e Apartamento, il film presenta character design a cura di Jaime Hayon, musiche di Yerai Cortés e voce di La Tania.
- La Tarara, diretta da Nicolás Méndez e prodotta da CANADA, si muove attraverso i mondi della moda e della narrazione cinematografica, con Ingrid García-Jonsson, Bárbara Lennie e Lucas Catalán, e con la partecipazione straordinaria di Rossy de Palma, Eugenia Silva, Milena Smit, Arón Piper e Miguel Bernardeau.
Insieme, i tre film riflettono una visione interdisciplinare della creatività spagnola contemporanea e rafforzano la crescente presenza internazionale della Spagna nei settori audiovisivo e creativo.
"La visibilità internazionale del talento audiovisivo spagnolo sta vivendo un momento eccezionale", ha affermato Elisa Carbonell, CEO di ICEX Spain Trade and Investment. "Attraverso iniziative come Where Talent Ignites, vogliamo continuare a rafforzare il posizionamento globale della Spagna collegando la creazione audiovisiva con altri settori creativi e mostrando la diversità, l'innovazione e il potenziale internazionale del talento spagnolo".
La première a Cannes si svolge durante un anno di forte slancio internazionale per la creazione audiovisiva spagnola, caratterizzato da importanti selezioni ai festival, riconoscimenti e una crescente attenzione globale verso registi, creatori e case di produzione spagnoli.
Dopo Cannes, i film continueranno la loro circolazione internazionale nell'ambito della campagna 2026 "Where Talent Ignites" e saranno presentati anche durante lo Spanish Film Showcase a Città del Messico, in programma dal 27 al 31 maggio nei cinema Cinépolis, oltre che in occasione di ulteriori proiezioni in festival internazionali e per gli operatori del settore nel corso dell'anno.
Guarda i film:
https://spainwheretalentignites.com
Materiale per la stampa:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CZ5QuzNSEs9k8J41MR1UPZpbkNpsnM08
Informazioni su Audiovisual From Spain – ICEX
Audiovisual From Spain è il marchio internazionale creato da ICEX Spain Trade and Investment per promuovere il talento audiovisivo spagnolo, i contenuti e le capacità del settore nei principali mercati globali, festival ed eventi professionali.
Contatto per i media
Eva Herrero – MadAvenue
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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2981062/AFS_FLAMENCO.jpg
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