ICEXが推進する「Audiovisual From Spain」のキャンペーン「Where Talent Ignites」の一環として、3本の新作短編映画をカンヌでプレミア上映

この映画は現在、https://spainwheretalentignites.com にて全世界で公開されています

この3つの作品には、国際的な知名度を誇るスペインの才能が、複数のクリエイティブな分野から集結しています。

『FLAMENCO（フラメンコ）』 （監督 Carla Simón 、主演 Rocío Molina ）、現代映画という視点から見たフラメンコを再構築しています。大手映像制作会社 Mamma Team が制作しており、Niño de Elche、Dolores La Agujeta、Carmela Greco、Ángeles Toledanoが出演しています。

（監督 、主演 ）、現代映画という視点から見たフラメンコを再構築しています。大手映像制作会社 が制作しており、Niño de Elche、Dolores La Agujeta、Carmela Greco、Ángeles Toledanoが出演しています。 『La Llama（炎）』 （監督 Turbo（Pau LópezとGerardo del Hierro）） は、アニメーションを通してスペインの創造性とデザインを探求しています。制作会社の White Horse と Apartamento がプロデュースを担当し、キャラクターデザインはJaime Hayon、音楽はYerai Cortés、ヴォーカルはLa Taniaが行いました。

（監督 は、アニメーションを通してスペインの創造性とデザインを探求しています。制作会社の と がプロデュースを担当し、キャラクターデザインはJaime Hayon、音楽はYerai Cortés、ヴォーカルはLa Taniaが行いました。 『La Tarara（タララ）』（監督Nicolás Méndez、製作CANADA）は、ファッションと映画的ストーリーテリングの世界を行き来しながら展開し、Ingrid García-Jonsson、Bárbara LennieおよびLucas Catalánが主演を務め、Rossy de Palma、Eugenia Silva、Milena Smit、Arón Piper、Miguel Bernardeauが特別出演しました。

この3作品が一体となることで、現代スペインのクリエイティビティが持つ、ジャンルを超えたビジョンが生み出され、映像産業や制作分野におけるスペインの世界な地位向上を揺るぎないものとしています。

スペイン貿易投資庁（ICEX）の最高経営責任者、Elisa Carbonell氏は、「スペインの映像・音響人材の国際的な知名度は、今まさに歴史的な転換点を迎えています。「Where Talent Ignites」のような取り組みを通じて、オーディオビジュアル制作を他のクリエイティブ産業と結びつけ、スペイン人材の多様性、革新性、国際的な可能性を紹介することで、世界におけるスペインの地位向上を示したいのです」と述べました。

カンヌでのプレミア上映は、スペインの映像・音響制作が国際的に大きな盛り上がりを見せる年に行われ、主要映画祭への出品、賞の受賞、スペインの映画製作者、クリエイター、制作会社に世界的な注目が集まっています。

カンヌ国際映画祭の後、この3作品は「2026 Where Talent Ignites」キャンペーンの一環として世界各国で上映され、また5月27日から31日までメキシコシティのCinépolis系列映画館で開催される「Spanish Film Showcase」でも上映予定です。また、年間を通してさまざまな国際映画祭や業界関係者向けの上映会が開催されます。

映画を観るには：

https://spainwheretalentignites.com

プレス資料：

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CZ5QuzNSEs9k8J41MR1UPZpbkNpsnM08

「Audiovisual From Spain」について -

「Audiovisual From Spain」は、スペイン貿易投資庁（ICEX）によって創設された国際ブランドであり、主要な世界市場、映画祭、専門イベントにおいて、スペインの映像・音響、人材、コンテンツ、業界の能力を推進しています。

報道機関からの問い合わせ：

Eva Herrero - MadAvenue

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ロゴ： https://mma.prnewswire.com/media/2981065/Where_Talent_Ignites_Logo.jpg

SOURCE Audiovisual From Spain - Where Talent Ignites