ICEXが推進する「Audiovisual From Spain」のキャンペーン「Where Talent Ignites」の一環として、3本の新作短編映画をカンヌでプレミア上映
ニュース提供Audiovisual From Spain - Where Talent Ignites
18 5月, 2026, 19:00 JST
Carla Simón、Turbo（Pau López、Gerardo del Hierro）、Nicolás Méndezの3監督による作品は、映画、ファッション、音楽、アニメーション、デザインを結びつけるものです
カンヌ（フランス）, 2026年5月18日 /PRNewswire/ -- スペイン貿易投資庁（ICEX）の世界的イニシアチブ「Audiovisual From Spain」は、「才能が開花するところ（Where Talent Ignites）」を掲げたキャンペーンの2026年の活動の一環として、3本の新作短編映画をカンヌで初公開しました。
5月17日のカンヌ国際映画祭（Cannes Film Festival）で上映されたこの3作品は、スペインの映像・音響制作をファッション、音楽、アニメーション、デザイン、ダンス、現代ビジュアルカルチャーと結びつけることで、このキャンペーンの国際的なストーリーが広がっています。
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