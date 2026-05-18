ICEX의 '웨어 탤런트 이그나이츠' 캠페인 일환으로 오디오비주얼 프롬 스페인, 칸에서 신규 단편영화 3편 공개

작품들은 현재 전 세계적으로 https://spainwheretalentignites.com에서 시청할 수 있다.

이번 3편의 작품에는 다양한 창작 분야에서 국제적으로 인정받는 스페인 인재들이 참여했다.

• 플라멩코(Flamenco)는 칼라 시몬(Carla Simón) 감독이 연출하고 로시오 몰리나(Rocío Molina)가 출연한 작품으로, 현대적인 영화적 시각을 통해 플라멩코를 재해석했다. 맘마 팀(Mamma Team)이 제작했으며, 니뇨 데 엘체(Niño de Elche), 돌로레스 라 아구헤타(Dolores La Agujeta), 카르멜라 그레코(Carmela Greco), 앙헬레스 톨레다노(Ángeles Toledano)도 출연한다.

• 라 야마(La Llama)는 터보(Turbo, 파우 로페스(Pau López)와 헤라르도 델 이에로(Gerardo del Hierro))가 연출했으며, 애니메이션을 통해 스페인의 창의성과 디자인을 탐구한다. 화이트 호스(White Horse)와 아파르타멘토(Apartamento)가 제작했으며, 하이메 아욘(Jaime Hayon)의 캐릭터 디자인, 예라이 코르테스(Yerai Cortés)의 음악, 라 타니아(La Tania)의 보컬이 담겼다.

• 라 타라라(La Tarara)는 니콜라스 멘데스(Nicolás Méndez) 감독이 연출하고 캐나다(CANADA)가 제작한 작품으로, 패션과 영화적 스토리텔링의 세계를 넘나든다. 잉그리드 가르시아-욘손(Ingrid García-Jonsson), 바르바라 레니(Bárbara Lennie), 루카스 카탈란(Lucas Catalán)이 출연하며, 로시 데 팔마(Rossy de Palma), 에우헤니아 실바(Eugenia Silva), 밀레나 스미트(Milena Smit), 아론 파이퍼(Arón Piper), 미겔 베르나르도(Miguel Bernardeau)가 특별 출연한다.

세 작품은 현대 스페인 창의성에 대한 융합적 비전을 반영하며, 오디오비주얼 및 크리에이티브 산업 전반에서 스페인의 국제적 입지를 강화하고 있다.

ICEX 스페인 무역투자진흥청의 엘리사 카르보넬(Elisa Carbonell) 최고경영자(CEO)는 "스페인 오디오비주얼 인재들의 국제적 가시성이 지금 매우 특별한 순간을 맞고 있다"며 "웨어 탤런트 이그나이츠와 같은 이니셔티브를 통해 오디오비주얼 창작과 다른 크리에이티브 산업 간 연결을 강화하고, 스페인 인재들의 다양성, 혁신성, 국제적 잠재력을 전 세계에 알리며 스페인의 글로벌 위상을 지속적으로 높여 나가고자 한다"고 말했다.

이번 칸 공개는 주요 국제 영화제 초청, 수상 성과, 스페인 영화 감독, 창작자, 제작사에 대한 국제적 관심 확대 등 스페인 오디오비주얼 창작 분야의 강력한 글로벌 성장세가 이어지는 가운데 이뤄졌다.

칸 공개 이후 해당 작품들은 2026년 웨어 탤런트 이그나이츠 캠페인의 일환으로 국제 순회 상영을 이어갈 예정이며, 오는 5월 27일부터 31일까지 멕시코시티 시네폴리스(Cinépolis) 극장에서 열리는 스페인 영화 쇼케이스(Spanish Film Showcase in Mexico City)에서도 소개된다. 또한 연중 다양한 국제 영화제 및 업계 상영 행사에서도 선보일 예정이다.

작품 감상:

https://spainwheretalentignites.com

보도자료:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CZ5QuzNSEs9k8J41MR1UPZpbkNpsnM08

오디오비주얼 프롬 스페인 – ICEX 소개

오디오비주얼 프롬 스페인은 ICEX 스페인 무역 투자 진흥청이 설립한 국제 브랜드로, 주요 글로벌 시장, 영화제 및 전문 행사에서 스페인 오디오비주얼 인재와 콘텐츠, 산업 역량을 홍보하기 위해 운영되고 있다.

미디어 문의처

에바 에레로(Eva Herrero) – 매드애비뉴(MadAvenue)

[email protected]

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SOURCE Audiovisual From Spain - Where Talent Ignites