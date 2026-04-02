Precisely ernennt Software-Branchenexperten Walid Abu-Hadba zum Chief Executive Officer

Erfahrene Führungspersönlichkeit mit starkem Produktfokus soll das Wachstum von Precisely beschleunigen und die Entwicklung agentischer KI-Lösungen vorantreiben

BURLINGTON, Mass., 2. April 2026 /PRNewswire/ -- Precisely (das „Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, der von der Clearlake Capital Group, L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Clearlake"), TA Associates, Insight Partners, Partners Group sowie weiteren institutionellen Investoren unterstützt wird, gab heute die Ernennung von Walid Abu-Hadba zum Chief Executive Officer („CEO") mit sofortiger Wirkung bekannt. Abu-Hadba folgt auf Josh Rogers, der dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion als Vice Chairman zur Verfügung steht, um einen reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten.

Walid Abu-Hadba, CEO of Precisely

Abu-Hadba kommt von Sage zu Precisely, wo er als Chief Product Officer („CPO") tätig war. Er blickt auf eine beeindruckende, 30-jährige Karriere zurück, in der er globale Softwareunternehmen durch KI-gestützte Produktinnovationen, technologiegetriebene Transformation und fundiertes technisches Fachwissen maßgeblich vorangebracht hat. Vor seiner Zeit bei Sage war Abu-Hadba als SVP für Developer Tools bei Oracle sowie als CPO bei ANSYS tätig und verbrachte über 20 Jahre bei Microsoft, zuletzt als Corporate Vice President verantwortlich für die Gruppe „Developer and Platform Evangelism".

Als CEO von Precisely ist Abu-Hadba in der Lage, sein fundiertes Produkt- und Technologieverständnis einzusetzen, um die Produktinnovation im Bereich Datenintegrität voranzutreiben, die Umsetzung zu stärken und die Kompetenzen des Unternehmens im Bereich Agentic AI auszubauen.

„Wir sind überzeugt, dass Walids beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Konzeption und Bereitstellung innovativer, KI-basierter Softwarelösungen ihn zur idealen Wahl macht, um Precisely durch die nächste Phase beschleunigten Wachstums zu führen", sagte Prashant Mehrotra, Partner und Managing Director bei Clearlake. „Wir sehen, dass KI die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten und Wert schaffen, grundlegend verändert. Die Grundlage für den Erfolg von KI-Strategien in Unternehmen ist die Nutzung verlässlicher, gut verwalteter Daten – ein zentrales Wertversprechen der Lösungen von Precisely. Mit seinem disziplinierten Ansatz und seiner technischen Expertise wird Walid unserer Überzeugung nach die entscheidende und differenzierte Marktposition des Unternehmens in der Datenwertschöpfungskette weiter ausbauen und die Herausforderungen adressieren, die die KI-Effektivität unserer Kunden beeinträchtigen."

„Es ist mir eine Ehre, in diesem entscheidenden Moment der Unternehmensgeschichte zu Precisely zu stoßen", sagte Walid Abu-Hadba, CEO von Precisely. „Ich schätze seit langem den Ruf von Precisely als verlässlicher Partner für Unternehmen, die auf fundierte und zuverlässige Daten angewiesen sind. Da sich die Einführung von KI in Unternehmen beschleunigt, sind wir der Ansicht, dass Erfolg oder Misserfolg zunehmend von der Datenintegrität abhängen, wodurch Precisely an der Schnittstelle der KI-Transformation steht, die derzeit in großen Unternehmen stattfindet. Ich freue mich darauf, eng mit unserem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um auf diesem starken Fundament aufzubauen und unseren Kunden herausragende Ergebnisse zu liefern."

„Precisely in den letzten zehn Jahren durch seine Transformation zu führen, war das größte Privileg meiner beruflichen Laufbahn, und ich bin zuversichtlich, dass Walid genau die richtige Führungspersönlichkeit für die nächste Etappe ist", sagte Josh Rogers, Vice Chairman von Precisely. „In meiner neuen Rolle als Vice Chairman freue ich mich darauf, mit Walid und dem Vorstand in dieser spannenden nächsten Phase zusammenzuarbeiten. Mein aufrichtiger Dank gilt jedem einzelnen Mitarbeiter des Precisely-Teams, das diese Reise erst möglich gemacht hat."

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

Über Clearlake

Clearlake Capital ist ein führender, weltweit tätiger Alternative Asset Manager. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und weist ein verwaltetes Vermögen von über 185 Milliarden US-Dollar auf. Clearlake bietet eine breite Palette an Investmentlösungen in den Bereichen Private Equity, Kreditanlagen, Infrastruktur, Sekundärmarktinvestitionen, Co-Investments und weiteren damit verbundenen Strategien für den privaten Markt. Über Pathway Capital Management¹, ein Unternehmen von Clearlake, betreut die Firma institutionelle Anleger und vermögende Privatanleger, die einen diversifizierten Zugang zu privaten Märkten suchen.

Clearlake strebt Partnerschaften mit erfahrenen Managementteams an, indem es Unternehmen aus verschiedenen Sektoren langfristig orientiertes Kapital zur Verfügung stellt. Ziel des Unternehmens ist es, den Wert durch seinen aktiven, praxisorientierten operativen Ansatz O.P.S.® (Operations, People, Strategy) zu steigern, der tiefgreifende operative Expertise mit strategischen und talentfokussierten Initiativen kombiniert. Clearlake hat seinen Hauptsitz in Santa Monica und unterhält 13 Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und im Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter Clearlake.com oder auf LinkedIn.

Über TA Associates

TA ist eine führende, weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, die darauf spezialisiert ist, das Wachstum profitabler Unternehmen zu skalieren. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in seinen Kernsektoren investiert, darunter Technologie, Business Services, Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen. Unter Einsatz seiner tiefgreifenden Branchenexpertise und strategischen Ressourcen arbeitet TA weltweit mit Managementteams zusammen, um hochwertige Unternehmen dabei zu unterstützen, nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Unternehmen hat mehr als 65 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht und beschäftigt über 160 Investmentexperten an Standorten in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter ta.com.

Über Insight Partners

Insight Partners ist ein weltweit tätiger Software-Investor, der mit wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Start-ups sowie Scale-up-Unternehmen zusammenarbeitet, die den transformativen Wandel in ihren Branchen vorantreiben. Zum 30. Juni 2025 verwaltete das Unternehmen ein reguliertes Vermögen von über 90 Milliarden US-Dollar. Insight Partners hat in mehr als 875 Unternehmen weltweit investiert, von denen über 55 Portfolio-Unternehmen den Börsengang vollzogen haben. Mit Hauptsitz in New York City ist Insight global präsent und verfügt über Führungsteams in London, Tel Aviv und der San Francisco Bay Area. Die Mission von Insight ist es, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten, indem ihnen auf ihrem Wachstumspfad – vom ersten Investment bis zum Börsengang – maßgeschneiderte, praxisnahe Software-Expertise zur Seite gestellt wird. Weitere Informationen über Insight und alle seine Beteiligungen finden Sie unter insightpartners.com oder folgen Sie uns auf X @insightpartners.

Über Partners Group

Partners Group ist eine der größten Gesellschaften in der globalen Privatmarktbranche mit rund 2.000 Mitarbeitenden und einem weltweit verwalteten Vermögen von über 185 Milliarden USD. Das Unternehmen bietet Investmentprogramme und maßgeschneiderte Mandate an, die die Bereiche Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Immobilien, Royalties sowie Special Opportunities abdecken. Aufbauend auf seinen Schweizer Wurzeln und einer starken Präsenz in Amerika mit Hauptsitz in Colorado, unterscheidet sich die Struktur der Partners Group grundlegend vom Rest der Branche. Das Unternehmen nutzt seine differenzierte Unternehmenskultur und seinen operativ orientierten Ansatz, um attraktive Investmentthemen zu identifizieren und Unternehmen sowie Sachwerte in Marktführer zu transformieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.partnersgroup.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

1Die vorstehenden Informationen beziehen sich auf die anstehende Übernahme von Pathway Capital Management durch Clearlake, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen wird, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

© 2026 Precisely Software Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Precisely, seine verbundenen Unternehmen und/oder Lizenzgeber behalten sich das Eigentumsrecht an den Informationen vor. Die Vervielfältigung, Verwendung zu Wettbewerbszwecken oder die Erstellung abgeleiteter Werke ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt. Verfügbarkeit nicht garantiert. „Precisely" und zugehörige Marken sind Marken von Precisely; alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

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