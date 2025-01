Prospérez avec Vantage : échangez et gagnez des enveloppes rouges d'une valeur jusqu'à 888 $

PORT VILA, Vanuatu, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets invite les traders à célébrer le Nouvel An lunaire avec prospérité et à gagner des récompenses en participant à son tirage au sort exclusif d'enveloppes rouges. Du 3 février au 28 février, les participants peuvent célébrer l'année du serpent en ayant la possibilité de gagner des prix en espèces pouvant aller jusqu'à 888 USD.

La promotion du Nouvel An lunaire est ouverte aux nouveaux utilisateurs comme aux utilisateurs existants. Célébrez cette saison propice avec Vantage en suivant les étapes suivantes :

Prosper with Vantage: Trade and Win Red Packets Worth Up to $888

Pour les nouveaux utilisateurs :

Ouvrez un compte de Trading Live : inscrivez-vous et participez à la promotion via le portail client Vantage ou l'application. Effectuez un dépôt : approvisionnez votre compte avec un minimum de 200 USD. Échangez pour gagner des billets : recevez un billet de tirage au sort pour chaque tranche de 200 000 USD de volume notionnel.

Pour les utilisateurs existants :

Rejoignez la promotion : vous pouvez vous inscrire sur le portail client ou sur l'application Vantage. Échangez vos récompenses : chaque transaction vous rapproche de la victoire, avec des prix allant jusqu'à 888 USD pour ceux qui canaliseront l'agilité du serpent lors de ce Nouvel An lunaire.

La promotion du Nouvel An lunaire symbolise le renouveau, la chance et la prospérité, offrant aux traders une opportunité unique d'améliorer leur expérience de trading et de gagner des récompenses intéressantes.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer chez Vantage, a déclaré :

« Le Nouvel An lunaire est l'occasion de prendre un nouveau départ et de célébrer la réussite. Notre tirage au sort d'enveloppes rouges offre à notre communauté de traders une occasion passionnante de prospérer tout en profitant des fêtes de fin d'année. Chez Vantage, nous nous efforçons de faire en sorte de rendre significatif et gratifiant chaque parcours commercial. »

Ne manquez pas cette occasion d'échanger, de gagner et de célébrer avec Vantage à l'occasion du Nouvel An lunaire. Pour plus de détails sur la promotion, visitez Vantage Markets du 3 février au 28 février.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

