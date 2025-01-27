攜手Vantage共興旺：交易贏取高達888美元紅包大獎

新用戶：

開立真實交易賬戶：通過Vantage客戶端或應用程式注冊並加入本次活動。 進行入金：向您的帳戶入金至少200美元。 交易贏取抽獎券：每完成200,000美元的名義交易量，即可獲得一張幸運抽獎券。

現有用戶：

加入活動：通過客戶端或Vantage應用程式報名參加。 交易贏取獎勵：每一筆交易都將使您離大獎更近一步，在這個農曆新年，展現出如蛇般敏捷的交易技巧，即有機會贏取高達888美元的豐厚獎品。

農曆新年促銷活動寓意著新生、好運與興旺，為交易者提供了一個難能可貴的機會，不僅能夠豐富他們的交易體驗，更有機會贏取令人心動的獎勵。

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres分享道：

「農曆新年是迎接新開始、慶祝成功的時刻。我們的紅包抽獎活動為我們的交易社群提供了一個在歡度佳節的同時迎來興旺勢頭的好機會。我們Vantage致力於讓每一次交易之旅都充滿意義且收獲滿滿。」

不要錯過這個與Vantage共慶農曆新年、交易贏獎的機會。欲了解本次促銷活動的更多詳情，請於2月3日至2月28日期間訪問Vantage Markets。

關於 Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在@vantage

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過您的初始投資。

SOURCE Vantage