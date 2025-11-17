Vantage obtient sept nominations aux Finance Magnates Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, le courtier multi-actifs, est fier d'annoncer avoir été nommé dans sept catégories pour les prochains Finance Magnates Awards 2025, qui récompensent l'innovation et l'engagement du courtier en faveur de l'excellence sur les marchés mondiaux.

Lors des Finance Magnates Awards 2025, Vantage a été présélectionné dans les catégories de prix britanniques suivantes :

Vantage Secures Seven Nominations at the Finance Magnates Awards 2025

Meilleur Courtier en écarts de cotation 2025 (UK)

Meilleur courtier en programmes d'affiliation 2025 (UK)

Courtier le plus fiable 2025 (Royaume-Uni)

Meilleur courtier 2025 (Royaume-Uni)

Vantage a également reçu des nominations dans les catégories de prix du Vietnam suivantes :

Courtier le plus fiable 2025 (Vietnam)

Courtier à la croissance la plus rapide en 2025 (Vietnam)

Meilleur courtier 2025 (Vietnam)

Les Finance Magnates Awards comptent parmi les distinctions les plus respectées dans le secteur du trading, récompensant les courtiers et les sociétés de technologie financière qui font la démonstration d'un leadership, d'une performance et d'un service incontestables.

« Ces nominations reflètent notre engagement à offrir à nos clients des conditions de négociation compétitives, des plateformes innovantes et des normes de transparence élevées », a déclaré Marc Despallieres, PDG de Vantage. « Nous sommes honorés d'être reconnus dans ces catégories de prix et nous nous réjouissons de continuer à élever le niveau. »

Le vote pour les Finance Magnates Awards 2025 sera ouvert le 29 octobre 2025. Vantage invite ses clients, ses partenaires et la communauté à participer et à afficher leur soutien.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats sur différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage va au-delà du rôle de courtier, en fournissant une plateforme de négociation fiable qui permet aux clients d'accéder à des opportunités de négociation.

Vantage est agréée et réglementée par la Commission des services financiers du Vanuatu (VFSC). Les nominations mentionnées dans le présent communiqué reflètent la reconnaissance du secteur et n'impliquent pas l'approbation réglementaire de l'entité agréée par le VFSC.

Tradez plus intelligemment @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de trader.

Avis de non-responsabilité : Cet article est donné à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier, une offre ou un démarchage de produits ou de services financiers. Son contenu n'est pas destiné aux résidents d'une juridiction dans laquelle une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. Il est conseillé aux lecteurs de demander l'avis d'un professionnel indépendant avant de prendre toute décision en matière financière ou d'investissement. La confiance que vous accordez aux informations présentées l'est strictement à vos risques et périls.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2785685/Vantage_Secures_Seven_Nominations_Finance_Magnates_Awards_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/5538336/Vantage_Logo.jpg