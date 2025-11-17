Vantage, sponsor principal du Smart Vision Summit Bahrain 2025, remporte le prix du « Most Trusted Broker » (courtier le plus fiable)

PORT VILA, Vanuatu, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, un courtier multi-actifs de premier plan, a fièrement occupé le devant de la scène en tant que sponsor principal du prestigieux Smart Vision Summit Bahrain 2025, soulignant son engagement à soutenir les événements clés de l'industrie.

Vantage Shines as Main Sponsor at Smart Vision Summit Bahrain 2025 Vantage Wins ‘Most Trusted Broker’ Award at Smart Vision Summit Bahrain 2025

Le sommet, qui a rassemblé des courtiers, des experts financiers et des traders du monde entier, a servi de plateforme d'échange de connaissances, de rencontres et de présentation des dernières innovations en matière de commerce en ligne. En tant que sponsor principal, Vantage a joué un rôle essentiel dans les discussions sur la transparence, la technologie et le service centré sur le client.

Vantage a également reçu le prix du courtier le plus fiable, une reconnaissance qui réaffirme la réputation de la société en matière de fiabilité, de transparence et d'engagement envers le service à la clientèle. Ce prix souligne les plates-formes innovantes de Vantage, ses services fiables et son assistance complète adaptée aux traders des différents marchés.

Marc Despallieres, PDG de Vantage Markets, a commenté l'événement :

« Le fait d'être reconnu comme le courtier le plus fiable est un véritable honneur et en dit long sur la confiance que nous accordent nos clients. Le parrainage du Forex Traders Summit Bahrain souligne notre volonté de soutenir la communauté des traders et d'encourager des relations fructueuses au sein de l'industrie. Nous restons déterminés à proposer de l'innovation, de la transparence et des expériences de classe mondiale à nos clients. »

Cette reconnaissance renforce la présence croissante de Vantage et sa mission qui consiste à fournir aux négociants des solutions sécurisées, fiables et à l'avant-garde de la technologie.

Visitez Vantage Markets pour en savoir plus sur nos services primés.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats sur différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage va au-delà du rôle de courtier, en fournissant une plateforme de négociation fiable qui permet aux clients d'accéder à des opportunités de négociation.

Tradez plus intelligemment @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de trader.

Avis de non-responsabilité : Cet article est donné à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier, une offre ou un démarchage de produits ou de services financiers. Son contenu n'est pas destiné aux résidents d'une juridiction dans laquelle une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. Il est conseillé aux lecteurs de demander l'avis d'un professionnel indépendant avant de prendre toute décision en matière financière ou d'investissement. La confiance que vous accordez aux informations présentées l'est strictement à vos risques et périls.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2792224/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2792225/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg