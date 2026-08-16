Ragnarok Zero: Global sera officiellement lancé le 18 août

KUALA LUMPUR, Malaisie, 16 août 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), la filiale malaisienne de Gravity, société mondiale spécialisée dans les jeux vidéo, intensifie ses efforts pour susciter l'intérêt des joueurs avant le lancement officiel de son nouveau MMORPG sur PC, Ragnarok Zero: Global, le 18 août 2026.

En amont de son lancement officiel, Gravity Game Unite (GGU) a maintenu un dialogue actif avec les joueurs à travers diverses initiatives. La société a organisé deux bêta-tests ouverts (OBT) à l'intention des joueurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie. Le premier OBT a suscité des retours d'informations positifs concernant son système de progression et la qualité de sa localisation, tandis que le deuxième OBT a retenu l'attention avec le lancement du jeu connecté Get Poring, de RO Factory, la première fonctionnalité de contenu généré par les utilisateurs (UGC) de l'univers Ragnarok, ainsi que du nouveau contenu MVP Raid.

GGU a également organisé une rencontre d'utilisateurs positive en Allemagne et en Thaïlande. Yoshinori Kitamura, co-PDG de Gravity, Harry Choi, président de Gravity Game Unite (GGU) et Yong Nam Kim, producteur exécutif de Ragnarok Zero: Global, ont participé à ces événements. Au cours de ces rencontres, l'équipe a fait part de sa vision et de son engagement à être au service des joueurs à travers l'Europe et l'Asie.

Les joueurs locaux, les influenceurs et les médias ont découvert les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux contenus, ainsi qu'une feuille de route détaillée du jeu.

Inspiré du jeu original Ragnarok Online, Ragnarok Zero: Global propose des systèmes modernisés conçus pour offrir une expérience de jeu plus pratique et plus accessible. Des épisodes exclusifs enrichissent encore plus l'univers de Midgard, tandis que des améliorations telles que la refonte de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur, la fonctionnalité de combat automatique et l'optimisation des itinéraires de déplacement offrent une expérience globale plus fluide. Le jeu est également disponible en huit langues, dont le thaï, l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol.

Ragnarok Zero: Global sera officiellement lancé à l'échelle mondiale le 18 août 2026. Avec ce lancement mondial imminent, les joueurs d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Océanie pourront bientôt se lancer dans une nouvelle aventure à Midgard.

Restez à l'écoute

Les joueurs peuvent suivre le site officiel Ragnarok Zero: Global pour les dernières informations et mises à jour.

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