Ragnarok Zero: Global sẽ chính thức ra mắt toàn cầu ngày 18 tháng 8

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 16 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), công ty con tại Malaysia của công ty game toàn cầu Gravity, đang đẩy nhanh các hoạt động thu hút người chơi trước thềm ra mắt chính thức tựa game MMORPG trên PC mới Ragnarok Zero: Global vào ngày 18 tháng 8 năm 2026.

Trước thềm ra mắt chính thức, Gravity Game Unite (GGU) đã tích cực kết nối với người chơi thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Công ty đã tiến hành hai đợt Open Beta Test (OBT) dành cho người chơi tại Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương. Đợt OBT đầu tiên nhận được phản hồi tích cực về hệ thống tăng cấp và chất lượng bản địa hóa, trong khi đợt OBT thứ hai thu hút sự chú ý với việc giới thiệu trò chơi liên kết Get Poring, RO Factory, tính năng Nội dung do người dùng tạo (UGC) đầu tiên trong IP Ragnarok, cùng nội dung MVP Raid mới.

GGU cũng đã tổ chức thành công buổi gặp gỡ người chơi tại Đức và Thái Lan. Sự kiện có sự tham dự của ông Yoshinori Kitamura, Đồng Giám đốc điều hành Gravity; ông Harry Choi, Chủ tịch Gravity Game Unite (GGU); và ông Yong Nam Kim, Giám đốc sản xuất Ragnarok Zero: Global. Tại sự kiện, đội ngũ chia sẻ tầm nhìn và cam kết đồng hành cùng cộng đồng người chơi tại Châu Âu và Châu Á.

Người chơi, các influencer (những người có ảnh hưởng) và đại diện truyền thông địa phương được giới thiệu về những tính năng và nội dung mới, cùng với lộ trình phát triển chi tiết của trò chơi.

Được phát triển dựa trên Ragnarok Online nguyên bản, Ragnarok Zero: Global giới thiệu các hệ thống được hiện đại hóa nhằm mang đến trải nghiệm chơi thuận tiện và dễ tiếp cận hơn. Các chương nội dung độc quyền tiếp tục mở rộng thế giới Midgard, trong khi những cải tiến như giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) được cải tiến, tính năng tự động chiến đấu và các tuyến đường di chuyển được tối ưu hóa mang lại trải nghiệm tổng thể mượt mà hơn. Trò chơi cũng hỗ trợ 8 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Ragnarok Zero: Global sẽ chính thức ra mắt trên toàn cầu ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thời điểm ra mắt toàn cầu đang đến gần, người chơi tại Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương sẽ sớm có thể bắt đầu một hành trình mới tại Midgard.

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SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.