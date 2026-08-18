Ragnarok Zero: Global Resmi Diluncurkan pada 18 Agustus

KUALA LUMPUR, Malaysia, 18 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), anak usaha Gravity Co., Ltd. yang berbasis di Malaysia, terus memperkuat komunikasi dengan pemain menjelang peluncuran resmi Ragnarok Zero: Global pada 18 Agustus 2026.

Menjelang peluncuran resmi, Gravity Game Unite (GGU) telah menggelar berbagai kegiatan untuk berinteraksi dengan pemain. Perusahaan mengadakan dua Open Beta Test (OBT) yang diikuti pemain dari Asia Tenggara, Eropa, dan Oseania. OBT pertama mendapat respons positif, terutama terhadap sistem leveling dan kualitas lokalisasi. Sementara itu, OBT kedua memperkenalkan sejumlah fitur dan konten baru, termasuk connected game Get Poring, RO Factory sebagai fitur User Generated Content (UGC) pertama dalam franchise Ragnarok, serta MVP Raid terbaru.

GGU juga menggelar acara temu pemain di Jerman dan Thailand. Acara tersebut dihadiri Yoshinori Kitamura, Co-CEO, GGU; Harry Choi, President, GGU; dan Yong Nam Kim, Executive Producer, Ragnarok Zero: Global. Dalam acara tersebut, tim Gravity membagikan visi dan komitmennya untuk melayani pemain di Eropa dan Asia.

Para pemain lokal, influencer, dan media juga diperkenalkan dengan berbagai fitur dan konten terbaru, termasuk rencana pengembangan game.

Berbasis Ragnarok Online, Ragnarok Zero: Global menghadirkan sistem yang telah diperbarui sehingga memberikan pengalaman bermain yang lebih praktis dan mudah diakses. Episode eksklusif memperluas dunia Midgard, sedangkan sejumlah penyempurnaan, seperti UI dan UX versi terkini, fitur auto-combat, serta rute perjalanan yang lebih optimal, membuat pengalaman bermain semakin nyaman. Ragnarok Zero: Global juga mendukung delapan bahasa, termasuk bahasa Thailand, Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol.

Ragnarok Zero: Global segera diluncurkan secara global pada 18 Agustus 2026. Pemain di Asia Tenggara, Eropa, dan Oseania dapat memulai petualangan baru di dunia Midgard.

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SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.