Ragnarok Zero: Global เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 สิงหาคม
News provided byGravity Game Unite SDN. BHD.
17 Aug, 2026, 08:43 CST
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 17 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU) บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียของ Gravity บริษัทผู้พัฒนาเกมระดับโลก กำลังเร่งเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เล่น ก่อนการเปิดตัวเกม PC MMORPG ใหม่อย่าง Ragnarok Zero: Global อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2569
ก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ทาง Gravity Game Unite (GGU) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่น โดยบริษัทได้จัดการทดสอบ Open Beta Test (OBT) จำนวน 2 ครั้งสำหรับผู้เล่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย การทดสอบ OBT ครั้งแรกได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกในด้านระบบการเก็บเลเวล และคุณภาพของการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น ขณะที่การทดสอบ OBT ครั้งที่สองได้รับความสนใจจากการเปิดตัวเกมที่เชื่อมโยงกันอย่าง Get Poring และ RO Factory ซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ User Generated Content (UGC) หรือเนื้อหาที่สร้างโดยผู้เล่น ซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ UGC แรกในประวัติศาสตร์ของ IP Ragnarok รวมถึงคอนเทนต์ใหม่อย่าง MVP Raid
นอกจากนี้ GGU ยังได้จัดงานพบปะผู้เล่นเกมอย่างประสบความสำเร็จที่ประเทศเยอรมนีและประเทศไทย โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง รวมถึง Yoshinori Kitamura ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของ Gravity, Harry Choi ประธานของ Gravity Game Unite (GGU) และ Yong Nam Kim ผู้อำนวยการสร้างบริหาร (Executive Producer) ของ Ragnarok Zero: Global ภายในงาน ทีมงานได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ รวมถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้เล่นในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย
นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำให้ผู้เล่นในท้องถิ่น อินฟลูเอนเซอร์ และสื่อมวลชนได้รู้จักกับฟีเจอร์และคอนเทนต์ใหม่ ๆ ของเกม พร้อมด้วยโรดแมปของเกมโดยละเอียด
Ragnarok Zero: Global พัฒนาต่อยอดมาจากเกมต้นฉบับอย่าง Ragnarok Online โดยนำเสนอระบบที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เกมยังมี Episode พิเศษที่จะช่วยขยายเรื่องราวโลกของ Midgard ขณะเดียวกันยังมีการปรับปรุงด้านต่าง ๆ เช่น UI และ UX ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่, ฟังก์ชันการต่อสู้อัตโนมัติ และเส้นทางการเดินทางที่ผ่านการปรับให้เหมาะสม เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นโดยรวมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น เกมนี้รองรับทั้งหมด 8 ภาษา ซึ่งรวมถึง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน
Ragnarok Zero: Global จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการทั่วโลกในวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ขณะที่การเปิดตัวทั่วโลกกำลังใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ ผู้เล่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย จะสามารถเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ในโลกของ Midgard ได้ในเร็ว ๆ นี้
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด
ผู้เล่นสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดของ Ragnarok Zero: Global ได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ
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SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.
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