Revolune et Propath UK proposent à leurs clients du secteur biopharmaceutique des flux de travail d'immunofluorescence multiplexe soutenus par des services d'assistance

OBERKOCHEN, Allemagne, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Revolune annonce aujourd'hui un partenariat avec Propath UK visant à élargir l'accès de ses clients à son flux de travail d'immunofluorescence multiplexe. Dans le cadre de ce partenariat, Propath UK rejoindra le programme de prestataires de services de Revolune, afin d'accompagner les clients qui souhaitent accéder à des flux de travail de coloration multiplexe basés sur la technologie Revolune par l'entremise d'un laboratoire de services expérimenté.

Propath UK logo

Ce partenariat a pour objectif d'aider les chercheurs et les équipes en recherche translationnelle à adopter plus facilement des protocoles flexibles d'immunofluorescence multiplexe, que ce soit en réalisant eux-mêmes les analyses dans leurs propres laboratoires ou en faisant appel à Propath UK pour la réalisation de ces analyses dans le cadre d'un service. Depuis son site dédié au Royaume-Uni, Propath allie son expertise en pathologie, en immunohistochimie, en hybridation in situ, en imagerie multiplexe, en analyse de données spatiales et en transcriptomique spatiale à un cadre de qualité rigoureux.

« L'immunofluorescence multiplexe devrait être plus facile à mettre en œuvre, sans pour autant imposer à chaque client un modèle opérationnel rigide », déclare Adrian Arechiga, CCO de Revolune. « La technologie de Revolune offre aux laboratoires une solution simple et flexible, allant des anticorps primaires fiables aux flux de travail multiplexe prêts à l'emploi. Grâce à Propath UK, nous pouvons étendre cette flexibilité aux clients qui souhaitent bénéficier d'une exécution en laboratoire de services par des experts, en leur donnant accès à la technologie et à l'assistance spécialisée nécessaires pour avancer rapidement et en toute confiance. »

Grâce à cette collaboration, les clients bénéficient d'un accompagnement dans les domaines suivants : optimisation des anticorps, développement de panels multiplexes, traitement tissulaire, imagerie, bio-informatique, interprétation des données et analyse des biomarqueurs tissulaires conforme aux bonnes pratiques cliniques dans le cadre de programmes d'essais cliniques. Les experts en biologie spatiale et en histopathologie de Propath travaillent en étroite collaboration avec leurs clients, depuis la conception de l'étude et la qualification des échantillons jusqu'à l'obtention de conclusions exploitables issues de l'analyse tissulaire.

Cette collaboration intervient à un moment où de nombreux chercheurs évaluent de nouvelles options pour les protocoles d'immunofluorescence multiplexe. Revolune et Propath UK ont pour objectif d'accompagner les clients qui souhaitent migrer depuis des plateformes existantes, ainsi que les équipes à la recherche d'approches plus flexibles en matière de conception de panels, de coloration, d'imagerie et d'analyse.

« Propath UK possède une vaste expérience dans l'accompagnement de ses clients lors du déploiement de flux de travail complexes liés aux biomarqueurs tissulaires », déclare Kelly Hunter, CSO chez Propath. « Nous estimons qu'il est très intéressant de proposer la technologie de Revolune via un modèle de service, en particulier pour les clients qui souhaitent évaluer ou adopter de nouveaux flux de travail multiplexe sans avoir à mettre en place toutes les capacités en interne dès le départ. »

Propath a contribué avec succès à la réalisation de milliers d'études pour le compte de clients du secteur biopharmaceutique à l'échelle mondiale, contribuant à accélérer le développement de traitements de nouvelle génération grâce à des perspectives tissulaires exploitables. Le partenariat avec Propath UK s'inscrit dans le cadre du modèle Service Provider de Revolune, que la société prévoit d'étendre à différentes zones géographiques, applications et besoins en matière de services.

À propos de Revolune

Revolune est une entreprise spécialisée dans les sciences de la vie qui s'est donné pour mission de rendre l'immunofluorescence multiplexe aussi accessible et pratique que l'analyse tissulaire de routine. Ses technologies de réactifs aident les laboratoires à passer rapidement des anticorps primaires existants à des kits multiplexe prêts à l'emploi, ce qui simplifie les flux de travail en biologie spatiale et permet aux chercheurs de se concentrer sur les questions biologiques plutôt que sur la gestion des tests.

À propos de Propath UK

Propath UK — The Spatial Biology CRO® — apporte l'expertise, la qualité et le partenariat scientifique nécessaires pour transformer des échantillons tissulaires complexes en informations biologiques pertinentes. Propath est une CRO spécialisée qui propose à l'industrie biopharmaceutique mondiale des services de recherche en transcriptomique spatiale et en protéomique entièrement gérés et conformes aux bonnes pratiques cliniques. Fort de plus de 35 ans d'expérience dans le soutien à la recherche translationnelle, au développement de biomarqueurs et aux études réglementées, Propath propose des services de haute qualité, conformes aux bonnes pratiques de laboratoire et aux bonnes pratiques cliniques, tant pour les programmes précliniques que pour les essais cliniques.

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