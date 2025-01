Rokt en mParticle fuseren om realtime relevantie opnieuw te definiëren

Hierbij creëert het een ongeëvenaard aanbod om waarde te ontsluiten in e-commerce, reclame en klantenbinding met eersteklas controles om gegevens van de eerste partij te beschermen

NEW YORK, 16 januari 2025 /PRNewswire/ -- Rokt, de wereldwijde leider in e-commerce die realtime relevantie ontsluit op het moment dat er het meest toe doet, heeft vandaag aangekondigt dat het US$ 300 miljoen investeert in mParticle, een toonaangevend customer data platform (CDP), om een ongeëvenaard aanbod te creëren voor het ontsluiten van realtime relevantie in e-commerce, reclame en klantervaring. Deze samenwerking combineert de expertise van Rokt in het brengen van relevantie naar e-commerce transactiemomenten met mParticle's realtime CDP, waardoor bedrijven het potentieel van hun klantgegevens kunnen benutten. Rokt zal de totale investering in CDP verdubbelen en de innovatie en levering van mParticle's product roadmap versnellen.

"Bij miljarden e-commerce transacties hebben we gezien dat gezamenlijke klanten veel betere consumenten- en bedrijfsresultaten behalen wanneer ze mParticle gebruiken met een verbetering van tot wel 50%," verklaart Bruce Buchanan, CEO en medeoprichter van Rokt. "Met deze fusie kunnen wij al onze klanten helpen hun prestaties in belangrijke mate te verbeteren. We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met het mParticle-team om onze visie sneller tot leven te brengen, zodat iedereen de momenten kan ontsluiten die er het meest toe doen."

"Bij mParticle hebben wij ons altijd ten doel gesteld om de complexiteit van klantgegevensbeheer te vereenvoudigen en multi-channel merken in staat te stellen om betekenisvolle verbindingen met hun klanten te creëren op elk scherm," zegt Michael Katz, CEO van mParticle. "Het samenbrengen van mParticle en de mogelijkheden van Rokt biedt het beste van twee werelden: een nieuwe klasse oplossingen waarbij klanten hun data in realtime kunnen activeren om direct invloed uit te oefenen op de bedrijfsresultaten, terwijl ze volledig eigenaar blijven van hun klantgegevens en deze kunnen blijven controleren."

De gecombineerde entiteit zal ervoor zorgen dat merken volledige controle blijven houden over first-party gegevens, in lijn met de inzet van beide bedrijven om de norm te stellen voor dataprivacy en compliance. Als onderdeel van de fusie blijven de oprichters van mParticle allemaal in het bedrijf. Michael Katz blijft CEO van mParticle, Andrew Katz wordt Chief Technology Officer van Rokt om innovatie en databeveiliging te leiden over alle producten, Jason Lynn blijft Chief Product Officer van mParticle, en alle drie zullen ze toetreden tot het executive team van Rokt.

De fusie volgt op een jaar van significante groei en nieuwe initiatieven voor Rokt, waaronder een versnelde omzetgroei van meer dan 40% op jaarbasis tot US$ 600 miljoen. Begin 2024 kondigde Rokt de overname aan van AfterSell en de lancering van zijn nieuwe generatieve AI-tool, ACE, die adverteerders helpt hun rendement op advertentie-uitgaven te maximaliseren. Daarnaast kondigde Rokt belangrijke benoemingen aan voor het executive leadership team in 2024, waaronder Jacqueline Purcell als Chief Financial Officer en Claire Southey als Chief Product Development Officer.

Over Rokt

Rokt is wereldwijd marktleider in ecommerce en ontsluit realtime relevantie op het moment dat het er het meest toe doet. Het AI- en ML-gestuurde Rokt Brain van het bedrijf en het e-commerce Rokt Network zullen meer dan 6,5 miljard transacties aandrijven die 400 miljoen klanten verbinden in 's werelds toonaangevende bedrijven, waaronder Live Nation, Macy's, AMC Theatres, PayPal, Uber, Hulu, Staples, Albertsons en HelloFresh. Rokt heeft in de afgelopen tien jaar een consistente jaarlijkse groei van meer dan 40% gerealiseerd, gedreven door haar unieke partnermodel dat $ 7 van elke $ 8 aan waarde teruggeeft aan partners. Het hoofdkantoor van Rokt is gevestigd in New York City. Het bedrijf heeft kantoren op 10 locaties wereldwijd en bedient klanten in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific, waarmee het zijn positie als belangrijke speler in het wereldwijde e-commerce ecosysteem verstevigt. Ga voor meer informatie naar Rokt.com.

Over mParticle

mParticle is de keuze voor multi-channel consumentenmerken die intelligente en adaptieve klantervaringen willen leveren op de momenten die er toe doen, op elk scherm of apparaat. mParticle werkt samen met toonaangevende wereldwijde merken zoals HBO Max, Marks & Spencer, JetBlue, SoFi en meer. mParticle's voorspellende mogelijkheden helpen marketingteams prestaties te bereiken op ongeëvenaarde schaal, terwijl voldaan wordt aan de eisen van de datateams rond samenstelbaarheid en data governance. mParticle werd opgericht in 2013 en heeft zijn hoofdkantoor in New York City met werknemers over de hele wereld.

