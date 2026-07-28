Seegene lance la première étude clinique mondiale du secteur à l'échelle du million de participants afin d'établir les nouvelles normes de test spécifiques à chaque maladie

Seegene lance son essai clinique mondial à l'échelle du million de cas étudiés pour définir les normes de test spécifiques à chaque maladie.

L'étude a pour objectif d'évaluer l'utilité clinique des approches de tests syndromiques par PCR et de recueillir des données scientifiques issues de la pratique quotidienne afin d'éclairer au mieux la prise de décision clinique.

La société a été saluée comme l'une des « entreprises les plus influentes au monde en 2026 » par le magazine TIME, qui souligne ainsi son travail pour relever des défis mondiaux prioritaires dans le cadre de son activité principale, ainsi que son rayonnement économique mondial et son impact positif sur la planète.

SÉOUL, Corée du Sud, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Seegene a annoncé aujourd'hui le lancement de son étude clinique à l'échelle du million de participants, qui vise à évaluer l'utilité clinique et l'impact potentiel des approches de tests syndromiques multiplexes par PCR à partir de données provenant de la pratique réelle.

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Ce projet, qui devrait démarrer en Corée du Sud et dans des établissements de santé du monde entier, a pour but de collecter des données de tests à grande échelle au niveau mondial et d'évaluer la valeur clinique des approches novatrices avec multiplexes étendus aux principales maladies infectieuses. L'objectif est d'établir les fondements scientifiques de nouvelles normes mondiales de test et de favoriser la mise en place d'un système de diagnostic plus complet et plus précis, dans lequel chacun, indépendamment de son pays ou de sa région, puisse avoir accès aux meilleurs tests actuellement disponibles.

Dans le cadre de ce projet, Seegene fournit STAgora™, une plateforme d'analyse des données de test en temps réel. Cette plateforme est destinée à faciliter l'analyse statistique de la prévalence des agents pathogènes et des tendances en matière d'infections, tous types de maladies et toutes régions géographiques confondues.

L'étude clinique à l'échelle du million de participants permettra de générer des données réelles et fidèles, tout en préservant les pratiques cliniques existantes

L'étude clinique à l'échelle du million de participants ambitionne d'aller au-delà des tests ciblés conventionnels et d'évaluer la valeur clinique des tests complets d'amplification en chaîne par polymérase capables de détecter simultanément plusieurs agents pathogènes majeurs. L'étude analysera des données issues de tests réalisés dans des conditions réelles, qu'il a été difficile de saisir dans leur intégralité par le seul recours aux tests conventionnels, notamment les agents pathogènes non détectés auparavant, les co-infections, les génotypes, ainsi que les tendances épidémiologiques régionales et saisonnières.

Évaluation des stratégies diagnostiques spécifiques à chaque maladie

Dans un premier temps, l'étude se concentrera sur les principaux types de maladies infectieuses, en particulier les infections de l'appareil génital, les infections des voies respiratoires et les infections gastro-intestinales. L'étude entend ainsi apporter des informations supplémentaires sur les tests, au-delà de celles fournies par les méthodes de test existantes, et évaluer dans quelle mesure ces informations peuvent soutenir la prise de décision clinique.

Élaboration d'analyses fondées sur des données probantes pour les nouvelles normes de test

Les technologies de diagnostic de pointe fondées sur l'amplification en chaîne par polymérase assurent un niveau constant de performance diagnostique. Toutefois, les pratiques réelles de test peuvent varier en fonction du contexte sanitaire de chaque pays. Même pour une même maladie, les agents pathogènes cibles, les protocoles de tests recommandés et les politiques de remboursement divergent en fonction des guides de pratique clinique et des systèmes de santé nationaux. Cela signifie que des patients atteints de la même maladie peuvent avoir accès à des niveaux et à des portées différents de tests diagnostiques, selon les stratégies de test et les systèmes de santé de leurs pays respectifs.

Dans cette optique, Seegene souhaite constituer une base de données scientifiques solide en vue de promouvoir de nouvelles normes mondiales de test qui soient adaptées aux besoins cliniques concrets mais également donner l'opportunité d'anticiper plus largement sur l'émergence de nouvelles menaces à potentiel épidémique.

« L'étude clinique à l'échelle du million de participants ne se limite pas à la simple collecte de données de test en conditions réelles », déclare Jong-Yoon Chun, directeur général et fondateur de Seegene. « Il s'agit de la première étude clinique mondiale de cette envergure menée dans le secteur, conçue pour rassembler des données scientifiques susceptibles d'ouvrir la voie à un nouveau paradigme de diagnostic. »

« Chez Seegene, l'innovation ne s'arrête pas à la conception de technologies de pointe », ajoute M. Chun. « Notre objectif est de mettre à profit ces technologies avancées pour élaborer de nouvelles stratégies de test dans l'environnement mondial des soins de santé. En accumulant sans cesse des données scientifiques, nous espérons proposer de meilleures options diagnostiques aux patients. »

M. Chun a également mis l'accent sur la vision à long terme de l'entreprise, qui consiste à élargir l'accès à des tests de diagnostic propriétaires de qualité à l'échelle mondiale.

« Tout le monde a le droit d'avoir accès à des tests diagnostiques de qualité, quel que soit son lieu de résidence », commente-t-il. « Des diagnostics plus complets et plus précis peuvent favoriser une prise de décision clinique plus précoce et mieux éclairée, et contribuer à réduire la propagation des maladies infectieuses. Grâce aux données cliniques issues de la pratique réelle générées par l'étude clinique à l'échelle du million de participants, nous souhaitons soutenir des stratégies diagnostiques qui font bénéficier les patients du monde entier du plus haut niveau d'excellence. »

Avertissement

L'étude clinique à l'échelle du million de participants est une initiative visant à générer des données probantes, et ne constitue en aucun cas un avis médical, une recommandation diagnostique ou une allégation de performance relative à un produit spécifique.

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