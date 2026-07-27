Seegene révèle que les tests ciblant uniquement les virus risquent de ne pas détecter les agents pathogènes respiratoires bactériens associés à la pneumonie et préconise un passage à des tests PCR syndromiques complets

Les tests ciblant uniquement les virus peuvent passer à côté de la détection concomitante de bactéries associées à une pneumonie dans 78 % des cas positifs pour un virus, tandis que les tests ciblant uniquement les bactéries peuvent passer à côté de la détection concomitante de virus dans 88 % des cas positifs pour des agents pathogènes bactériens associés à une pneumonie

L'initiative Global Million Clinical Study (GMCS) recueillera des données cliniques à l'appui des tests PCR syndromiques complets en tant que nouvelle norme mondiale de dépistage

SÉOUL, Corée du Sud,, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., une entreprise mondiale de diagnostic moléculaire, annonce le lancement de la Global Million Clinical Study (GMCS), une initiative à grande échelle visant à établir des données cliniques pour une transition des tests conventionnels centrés sur les virus vers des tests PCR syndromiques complets qui détectent simultanément les pathogènes viraux et bactériens associés à la pneumonie.

À l'aide de la plateforme d'analyses statistiques de Seegene, STAgora™, l'entreprise a analysé environ 260 000 résultats de tests PCR respiratoires pédiatriques recueillis sur une période de 42 mois auprès d'enfants âgés de 0 à 5 ans. L'analyse a mis en évidence une co-détection fréquente de pathogènes respiratoires bactériens associés aux virus et à la pneumonie, soulignant la complexité des modèles de détection des pathogènes dans les infections respiratoires pédiatriques.

L'analyse a révélé que le panel de tests viraux respiratoires présentait un taux de positivité de 87 % et que, parmi ces cas positifs, 78 % étaient également porteurs d'agents pathogènes bactériens responsables de pneumonies. De même, les tests par panel bactérien causant la pneumonie ont révélé un taux de positivité de 76 %, et 88 % des cas positifs ont également été testés positifs pour des pathogènes viraux.

Ces résultats mettent en lumière la nature complexe des infections respiratoires chez les jeunes enfants, où les pathogènes viraux et bactériens coexistent fréquemment plutôt que de se produire indépendamment. Ils suggèrent également que les infections respiratoires impliquent souvent plusieurs types d'agents pathogènes et que les tests axés sur une seule catégorie d'agents pathogènes peuvent ne pas fournir un spectre complet des tendances d'infection.

Ces résultats sont particulièrement significatifs étant donné que les infections respiratoires pédiatriques peuvent, dans certains cas, évoluer vers des conditions graves comme la pneumonie ou la septicémie. Ils soulignent l'importance d'obtenir, dès le début du processus d'évaluation clinique, des informations complètes sur les agents pathogènes, qu'il s'agisse de virus ou de bactéries associées à la pneumonie, afin de faciliter la prise de décisions appropriées en matière de diagnostic et de traitement.

Par ailleurs, les résultats indiquent que les tests spécifiques aux pathogènes peuvent ne pas mettre correctement en évidence à eux seuls les modèles de co-détection fréquemment observés dans des contextes cliniques réels. Les tests PCR complets des voies respiratoires ont révélé un taux de positivité de 96 %. Parmi ces résultats positifs, 82 % concernaient la détection d'au moins deux agents pathogènes, ce qui confirme l'importance d'évaluer simultanément plusieurs infections respiratoires potentielles.

Malgré la nature complexe des infections respiratoires, les tests dans de nombreux milieux de soin demeurent principalement axés sur l'identification des infections virales, comme le virus de la grippe, le -SARS-CoV-2 et le virus respiratoire syncytial. Cette tendance s'est également reflétée dans une analyse de la demande d'environ 19,5 millions de tests PCR respiratoires fournis par Seegene dans 62 pays au cours des trois dernières années. L'analyse a montré que les produits d'analyse virale représentaient environ 80 % de la demande totale, tandis que les produits ciblant les bactéries causant la pneumonie représentaient environ 20 %.

Toutefois, les symptômes respiratoires comme la rhinorrhée, la toux et la fièvre sont souvent semblables, que l'infection soit d'origine virale ou bactérienne (pneumonie), ce qui rend difficile l'identification de l'agent pathogène causal en se basant uniquement sur les symptômes. Cela souligne également l'importance d'obtenir des renseignements généraux sur les agents pathogènes dès le début du processus d'évaluation clinique.

Bien que les tests propres aux agents pathogènes demeurent utiles pour déterminer les cibles individuelles, ils peuvent ne pas fournir un portrait complet lorsque plusieurs agents pathogènes sont impliqués simultanément. Des tests PCR syndromiques complets peuvent aider les professionnels de santé à mieux comprendre les tendances en matière d'infection et à prendre des décisions plus éclairées en matière de diagnostic et de traitement.

L'approche de tests PCR complets de Seegene est conçue pour détecter les virus respiratoires et les principaux pathogènes bactériens associés à la pneumonie à partir d'un seul échantillon lors d'un seul test. Le rapport STAgora offre une visualisation intuitive des schémas de co-détection, des combinaisons d'agents pathogènes, de leur répartition et des valeurs de Ct (seuil de cycle) spécifiques à chaque agent pathogène. Au-delà des simples résultats positifs ou négatifs, elle permet d'évaluer les niveaux de détection relatifs des agents pathogènes individuels dans les cas de co-détection, ce qui facilite la prise de décisions appropriées en matière de diagnostic et de traitement en fonction des caractéristiques de chaque infection.

Seegene suggère que les tests PCR complets représentent une innovation dans le diagnostic respiratoire en appuyant une évaluation plus large des causes d'infections et en aidant les cliniciens à prendre des décisions plus éclairées concernant le diagnostic et la prise en charge des patients.

Dès le mois d'août, l'entreprise lancera l'initiative GMCS pour générer des données cliniques réelles à grande échelle sur la valeur des tests PCR complets dans divers milieux de soin de santé partout dans le monde.

A travers le programme GMCS, Seegene prévoit d'évaluer comment des tests exhaustifs peuvent appuyer la prise de décisions cliniques dans l'ensemble des voies de diagnostic et de traitement. L'entreprise entend utiliser les résultats de l'étude pour vérifier l'utilité clinique des tests PCR syndromiques complets fondés sur les symptômes et contribuer à l'établissement de nouvelles normes mondiales pour le diagnostic des infections respiratoires.

À propos de Seegene

Seegene est une société internationale de diagnostic moléculaire qui possède plus de 25 ans d'expertise dans la recherche, le développement et la fabrication de technologies syndromiques de PCR en temps réel. L'entreprise est largement reconnue pour sa technologie PCR multiplex exclusive, qui permet la détection simultanée de plusieurs pathogènes dans un seul test.

L'une des principales caractéristiques de la technologie de PCR en temps réel syndromique de Seegene est sa capacité à détecter jusqu'à 14 agents pathogènes qui causent des signes et symptômes similaires dans un seul tube tout en fournissant des renseignements quantitatifs pour appuyer une prise de décision clinique plus efficace.

Les capacités technologiques de Seegene ont été démontrées pendant la pandémie de COVID-19, lorsque l'entreprise a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de la COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde.

En s'appuyant sur son expertise en diagnostic moléculaire, Seegene s'étend au-delà des diagnostics fondés sur des tests pour développer un écosystème diagnostique intégré. L'entreprise fait progresser de nouvelles technologies, notamment STAgora™, une plateforme d'analyse de données de diagnostic en temps réel, et CURECA™, un système PCR entièrement automatisé conçu pour rationaliser l'ensemble du flux de travail des tests moléculaires.

Grâce à son initiative de partage des technologies et à des partenariats mondiaux, Seegene vise à élargir l'accès aux technologies de diagnostic moléculaire et à renforcer la préparation mondiale aux maladies infectieuses.

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