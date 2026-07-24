Seegene: "Las pruebas dirigidas únicamente a virus pueden pasar por alto patógenos bacterianos respiratorios asociados a neumonía"Hace un llamado a adoptar las pruebas PCR sindrómicas integrales como un nuevo estándar diagnóstico

Las pruebas dirigidas únicamente a virus pueden pasar por alto la coinfección con bacterias respiratorias asociadas a neumonía en el 78% de los casos positivos para virus, mientras que las pruebas dirigidas únicamente a bacterias pueden omitir la coinfección viral en el 88% de los casos positivos para patógenos bacterianos asociados a neumonía.

Global Million Clinical Study (GMCS) busca generar evidencia clínica que respalde la adopción de las pruebas PCR sindrómicas integrales como un nuevo estándar global de diagnóstico.

SEÚL, Corea del Sur, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., empresa global especializada en diagnóstico molecular, anunció el lanzamiento del Global Million Clinical Study (GMCS), una iniciativa a gran escala cuyo objetivo es generar evidencia clínica que impulse la transición de las pruebas convencionales centradas en virus hacia pruebas PCR sindrómicas integrales, capaces de detectar simultáneamente patógenos virales y bacterianos respiratorios asociados a neumonía.

[Fuente: Reporte STAgora™] (PRNewsfoto/Seegene)

Utilizando STAgora™, la plataforma de análisis estadístico de Seegene, la compañía analizó aproximadamente 260 mil resultados de pruebas PCR respiratorias pediátricas obtenidos durante un periodo de 42 meses en niños de 0 a 5 años. El análisis identificó una alta frecuencia de coinfección entre virus y bacterias respiratorias asociadas a neumonía, lo que pone de manifiesto la complejidad de los patrones de detección de patógenos en las infecciones respiratorias pediátricas.

Los resultados mostraron que los paneles respiratorios para virus presentaron una tasa de positividad del 87% y que, entre estos casos positivos, el 78% también presentaba bacterias causantes de neumonía. De manera similar, los paneles para bacterias asociadas a neumonía registraron una tasa de positividad del 76%, y el 88% de esos casos también resultó positivo para virus respiratorios.

Estos hallazgos evidencian la naturaleza compleja de las infecciones respiratorias en niños pequeños, donde los patógenos virales y bacterianos suelen coexistir en lugar de presentarse de forma independiente. Asimismo, sugieren que estas infecciones con frecuencia involucran múltiples tipos de patógenos y que las pruebas enfocadas en una sola categoría pueden no ofrecer una visión completa del cuadro infeccioso.

La relevancia de estos resultados es aún mayor considerando que las infecciones respiratorias pediátricas pueden evolucionar, en algunos casos, hacia afecciones graves como neumonía o sepsis. Esto resalta la importancia de obtener información integral sobre los patógenos involucrados —incluyendo tanto virus como bacterias asociadas a neumonía— desde las primeras etapas de la evaluación clínica, con el fin de respaldar decisiones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas.

Además, los resultados indican que las pruebas dirigidas a un solo tipo de patógeno pueden no reflejar adecuadamente los patrones de coinfección observados con frecuencia en la práctica clínica. En contraste, las pruebas PCR respiratorias integrales mostraron una tasa de positividad del 96% y, entre los resultados positivos, el 82% correspondió a la detección simultánea de al menos dos patógenos, lo que refuerza el valor de evaluar múltiples agentes infecciosos respiratorios en una sola prueba.

A pesar de la complejidad de las infecciones respiratorias, en muchos entornos de atención médica el diagnóstico continúa centrado principalmente en la detección de virus como el virus de la influenza, SARS-CoV-2 y el virus sincitial respiratorio (VSR). Esta tendencia también quedó reflejada en el análisis de la demanda de aproximadamente 19.5 millones de pruebas PCR respiratorias suministradas por Seegene en 62 países durante los últimos tres años. El análisis mostró que los productos destinados a la detección de virus representaron aproximadamente el 80% de la demanda total, mientras que aquellos dirigidos a bacterias causantes de neumonía representaron cerca del 20%.

Sin embargo, síntomas respiratorios como rinorrea, tos y fiebre suelen ser similares independientemente de si la infección es causada por un virus o por bacterias asociadas a neumonía, lo que dificulta identificar el agente causal únicamente a partir de la sintomatología. Esto refuerza la necesidad de obtener información amplia sobre los patógenos desde el inicio de la evaluación clínica.

Si bien las pruebas dirigidas a patógenos específicos continúan siendo útiles para identificar microorganismos individuales, pueden no proporcionar una visión completa cuando existen múltiples patógenos involucrados de forma simultánea. En este contexto, las pruebas PCR sindrómicas integrales pueden ayudar a los profesionales de la salud a comprender mejor los patrones de infección y respaldar decisiones diagnósticas y terapéuticas más fundamentadas.

El enfoque de pruebas PCR integrales de Seegene está diseñado para detectar, a partir de una sola muestra y en una sola prueba, tanto virus respiratorios como los principales patógenos bacterianos asociados a neumonía. El reporte generado por STAgora™ ofrece una visualización intuitiva de los patrones de coinfección, las combinaciones de patógenos, su distribución y los valores de Ct ("cycle threshold" o umbral de ciclo) específicos para cada microorganismo. Más allá de indicar simplemente un resultado positivo o negativo, esta información permite evaluar los niveles relativos de detección de cada patógeno en los casos de coinfección, apoyando decisiones diagnósticas y terapéuticas acordes con las características particulares de cada infección.

Seegene considera que las pruebas PCR integrales representan una innovación en el diagnóstico de las infecciones respiratorias, al facilitar una evaluación más amplia de las posibles causas de la infección y contribuir a que los médicos tomen decisiones más informadas respecto al diagnóstico y al manejo de los pacientes.

A partir de agosto, la compañía pondrá en marcha el Global Million Clinical Study (GMCS), con el objetivo de generar evidencia clínica a gran escala, basada en datos del mundo real, sobre el valor de las pruebas PCR integrales en diversos entornos de atención médica alrededor del mundo.

A través de GMCS, Seegene evaluará cómo las pruebas integrales pueden contribuir a la toma de decisiones clínicas a lo largo de las distintas etapas del diagnóstico y tratamiento. La compañía utilizará los resultados del estudio para validar la utilidad clínica de las pruebas PCR sindrómicas integrales basadas en síntomas y contribuir al establecimiento de nuevos estándares globales para el diagnóstico de las infecciones respiratorias.

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FUENTE Seegene