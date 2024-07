Universal Robots célèbre plus de 500 produits innovants répertoriés au sein de son écosystème UR+

ODENSE, Danemark, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, fabricant danois et pionnier de la cobotique, a franchi une nouvelle étape avec le développement de plus de 500 produits par l'intermédiaire de son écosystème UR+.

Cela marque une croissance significative de l'écosystème depuis son lancement en 2016 avec l'ambition de faire d'Universal Robots (UR) une plateforme de type open-source qui donnerait aux développeurs les moyens de créer des solutions révolutionnaires. Aujourd'hui, l'écosystème UR+ offre une large gamme de composants, de kits, d'applications et de solutions logicielles conçus pour répondre aux différents besoins des clients. Ont été, en outre, ajoutés de nouveaux produits compatibles avec la nouvelle génération de cobots à forte charge utile.

« Cette étape indique clairement que nous sommes la plateforme de prédilection en matière de robotique collaborative », souligne Kim Povlsen, président d'Universal Robots. « Nous disposons d'un écosystème extraordinaire avec des centaines d'entreprises partenaires, allant de petites startups à des marques établies et bien connues. Il s'agit véritablement d'un écosystème polyvalent et en constante expansion ».

Ce dernier propose des produits allant de simples outils de bout de bras tels que des préhenseurs à des solutions complètes pour des opérations telles que la palettisation et le soudage. Le développement de ce type de solutions clé en main - visant à répondre aux besoins d'automatisation les plus courants - est une tendance claire ces dernières années, tout comme la croissance rapide du nombre d'applications et de solutions reposant sur l'intelligence artificielle.

« Notre écosystème se développe plus rapidement que jamais et l'IA physique étant la nouvelle locomotive de la robotique, nous continuerons à voir de nouvelles innovations révolutionnaires s'ajouter à notre écosystème à un rythme élevé. Pour UR, il s'agit avant tout de proposer du choix à nos clients grâce à une technologie facile à utiliser et, avec nos partenaires, de repousser sans cesse les limites de ce qui peut être automatisé et de la simplicité avec laquelle cela peut être fait », conclut Kim Povlsen.

Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble de tous les produits de l'écosystème UR ici.

Pour en savoir plus sur Universal Robots, cliquez sur.

Photos

Des photos de produits UR+ sélectionnés et du président Kim Povlsen peuvent être téléchargées ici.