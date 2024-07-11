Universal Robots, ekosistemindeki 500'den fazla yenilikçi ürünle önemli bir kilometre taşını kutluyor

ODENSE, Danimarka, 11 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Danimarkalı kolaboratif robot (cobot) şirketi Universal Robots, UR+ ekosistemi aracılığıyla 500'den fazla ürünü piyasaya sürdüğünü duyurarak önemli bir kilometre taşına ulaşmanın gururunu yaşıyor.

Universal Robots (UR), geliştiricilerin çığır açan çözümler üretmesini sağlayacak açık kaynak benzeri bir platform oluşturma hedefiyle yola çıktığı 2016 yılından bugüne UR+ ekosisteminde önemli bir büyüme göstererek, çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış geniş bir donanım ve yazılım yelpazesi sunmaktadır. Bu ekosistem; bileşenler, kitler, uygulamalar ve çözümlerden oluşan çok çeşitli seçenekler içermektedir.

Universal Robots Başkanı Kim Povlsen, "Universal Robots iş birliği üzerine kurulmuştur ve bu dönüm noktası, kolaboratif robotik alanında tercih edilen platform olduğumuzu açıkça göstermektedir. Startup'lardan köklü ve tanınmış markalara kadar yüzlerce ortak şirketle harika bir ekosisteme sahibiz. Bu, gerçekten çok yönlü ve sürekli genişleyen bir ekosistem." dedi.

UR ekosistemi, paletleme ve kaynak gibi uygulamalardan tutuculara kadar tüm çözümler için ürünler sunar. Ekosistemde müşterilere en yaygın robotik otomasyon ihtiyaçlarına uygun anahtar teslim çözümler sunmaya giderek daha fazla odaklanılmasıyla birlikte, tam çözümlerin geliştirilmesi konusunda son yıllarda belirgin bir eğilim görülmektedir.

Bir diğer önemli eğilim ise yapay zekâ teknolojisine dayalı uygulama ve çözümlerin sayısındaki hızlı artıştır. Şirket ayrıca yeni nesil ağır yük cobot'ları ile uyumluluk içinde çalışacak şekilde tasarlanmış yeni ürünler de ekledi.

Kim Povlsen, "Ekosistemimiz her zamankinden daha hızlı büyüyor ve robotikte yeni lokomotif olan fiziksel yapay zekâ ile ekosistemimize çığır açan inovasyonların hızla eklendiğini görmeye devam edeceğiz. UR için her şey, kullanımı kolay teknoloji aracılığıyla müşterilerimize seçenek sunmak ve ortaklarımızla birlikte neyin otomatikleştirilebileceği ve ne kadar basit yapılabileceğinin sınırlarını sürekli olarak zorlamakla ilgili." dedi.

Tüm UR ekosistem ürünlerine genel bir göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Resimler

Seçili UR+ ürünlerinin ve Başkan Kim Povlsen'in fotoğraflarını buradan indirebilirsiniz