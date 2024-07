A Universal Robots celebra um marco com mais de 500 produtos inovadores no seu ecossistema em constante expansão

ODENSE, Dinamarca, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Universal Robots, a empresa dinamarquesa de robôs colaborativos (cobot), atingiu um novo marco, anunciando que já lançou mais de 500 produtos através do seu ecossistema UR+.

Este facto assinala um crescimento significativo do ecossistema desde o seu início, em 2016, com a ambição de tornar a Universal Robots (UR) numa plataforma de código aberto que permitisse aos programadores criar soluções inovadoras. Atualmente, o ecossistema UR+ oferece uma vasta gama de componentes, kits, aplicações e soluções, tanto em termos de hardware como de software, concebidos para satisfazer as várias necessidades dos clientes.

"A Universal Robots foi construída com base na colaboração e este marco indica claramente que somos a plataforma preferida na robótica colaborativa", afirmou Kim Povlsen, Presidente da Universal Robots. "Temos um ecossistema fantástico com centenas de empresas parceiras, desde pequenas empresas de desenvolvimento em fase de arranque a marcas estabelecidas e bem conhecidas. É verdadeiramente um ecossistema versátil e em constante expansão".

O ecossistema UR oferece produtos que vão desde aplicações simples, como pinças, até soluções completas para tarefas como paletização e soldadura. O desenvolvimento de soluções completas tem sido uma tendência clara nos últimos anos, com um foco crescente no ecossistema em oferecer aos clientes soluções chave-na-mão para satisfazer as necessidades de automação mais comuns.

Outra tendência importante é o rápido crescimento do número de aplicações e soluções baseadas na tecnologia de IA. A empresa acrescentou também novos produtos concebidos para serem compatíveis com a sua nova geração de cobots de carga pesada.

"O nosso ecossistema está a crescer mais rapidamente do que nunca e, sendo a IA física a nova locomotiva da robótica, continuaremos a assistir à adição de inovações inovadoras ao nosso ecossistema a um ritmo acelerado. Para a UR, trata-se de oferecer opções aos nossos clientes através de uma tecnologia fácil de utilizar e, em conjunto com os nossos parceiros, de alargar constantemente os limites do que pode ser automatizado e da simplicidade com que pode ser feito", afirmou Kim Povlsen, da .

Pode obter uma visão geral de todos os produtos do ecossistema UR aqui.

Saiba mais sobre a Universal Robots aqui.

Imagens

As imagens de produtos UR+ seleccionados e do Presidente Kim Povlsen podem ser descarregadas aqui