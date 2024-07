Universal Robots viert mijlpaal met meer dan 500 innovatieve producten in zijn almaar groeiende ecosysteem

ODENSE, Denemarken, 15 juli 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, het Deense bedrijf voor collaboratieve robots (cobots), heeft een nieuwe mijlpaal bereikt nu het heeft aangekondigd dat het meer dan 500 producten heeft gelanceerd via zijn UR+ ecosysteem.

Dit markeert een aanzienlijke groei in het ecosysteem sinds de lancering in 2016. De ambitie was om van Universal Robots (UR) een op open-source gelijkend platform te maken, waardoor ontwikkelaars baanbrekende oplossingen konden creëren. Nu biedt het UR+ ecosysteem een brede waaier aan componenten, kits, toepassingen en oplossingen in zowel hardware als software, ontworpen om aan de diverse behoeften van klanten te voldoen.

"Universal Robots is gebouwd op samenwerking en deze mijlpaal geeft duidelijk aan dat wij het voorkeursplatform zijn in collaboratieve robotica," aldus Kim Povlsen, President van Universal Robots. "We hebben een geweldig ecosysteem met honderden partnerbedrijven, variërend van startende ontwikkelaars tot gevestigde en bekende merken. Het is echt een veelzijdig en steeds uitbreidend ecosysteem."

Het UR-ecosysteem biedt producten van eenvoudige toepassingen zoals grijpers tot volledige oplossingen voor taken zoals palletiseren en lassen. De ontwikkeling van volledige oplossingen is een duidelijke trend geweest in de afgelopen jaren, waarbij het accent binnen het ecosysteem steeds meer ligt op kant-en-klare oplossingen voor de meest voorkomende automatiseringsbehoeften van de klant.

Een andere belangrijke trend is de snelle groei van het aantal toepassingen en oplossingen op basis van AI-technologie. Daarnaast heeft het bedrijf nieuwe producten toegevoegd die speciaal ontworpen zijn voor compatibiliteit met de nieuwe generatie cobots voor zware ladingen.

"Ons ecosysteem groeit sneller dan ooit en met fysieke AI als de nieuwe locomotief in de robotica zullen we blijven zien dat er in hoog tempo nieuwe en baanbrekende innovaties aan ons ecosysteem worden toegevoegd. Voor UR draait het allemaal om het bieden van keuze aan onze klanten met gebruiksvriendelijke technologie. Samen met onze partners verleggen we voortdurend de grenzen van wat we kunnen automatiseren en hoe eenvoudig dit is," aldus Kim Povlsen.

Een overzicht van alle UR-ecosysteemproducten vindt u hier.

Meer informatie over Universal Robots vindt u hier.

Foto's

Foto's van geselecteerde UR+ producten en voorzitter Kim Povlsen kunnen hier worden gedownload.