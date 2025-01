Vantage Markets soutient les communautés locales en Indonésie par le biais de la campagne #TradeForHope

PORT VILA, Vanuatu, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets a démontré son engagement à faire la différence au-delà du trading et a récemment conclu son initiative #TradeforHope, en partenariat avec la Fondation Vantage pour soutenir le programme de Grab Indonésie, Wiramudi Grab.

Du 12 au 18 décembre 2024, Vantage Markets s'est engagé à reverser une partie du produit de ses transactions à la Vantage Foundation. Ce don a été réalisé en soutien à la collaboration fructueuse de la Fondation avec Grab Indonésie, au moment de la fête des mères indonésienne le 22 décembre.

Le programme Wiramudi Grab, avec sa campagne Melaju dengan Syantiek , est conçu pour relever les défis auxquels les femmes et les mères sont confrontées lorsqu'il s'agit de concilier horaires de travail rigides et responsabilités familiales. Mettant l'accent sur le « progrès sans compromis », le programme permet aux femmes de bénéficier d'opportunités de revenus, d'horaires flexibles et d'une série d'avantages leur permettant de s'épanouir sur le plan personnel et professionnel en devenant chauffeur-partenaire de Grab.

Grâce à son partenariat avec Grab, la Fondation Vantage aide les femmes à surmonter des obstacles majeurs tels que le manque de capitaux et d'équipements de conduite essentiels. Ce soutien offre aux participantes les ressources et l'aide financière nécessaires pour démarrer leur carrière en tant que chauffeuses-partenaires de Grab, créant ainsi des opportunités d'indépendance financière et de développement personnel.

Marc Despallieres, Directeur de la stratégie et du commerce de Vantage, a souligné l'engagement de l'entreprise à être plus qu'un simple courtier : « Chez Vantage, nous croyons qu'il faut utiliser notre plateforme pour susciter des changements positifs. La campagne #TradeForHope reflète notre engagement envers les communautés locales, prouvant que le trading peut être une force pour le bien. Soutenir le partenariat de la Fondation Vantage avec Grab nous permet d'autonomiser directement les familles et de favoriser une croissance durable. »

La campagne #TradeForHope s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Vantage pour intégrer la responsabilité sociale dans ses activités. En contribuant à des initiatives de ce type, Vantage ouvre la voie à un avenir plus inclusif et plus durable pour les communautés auxquelles elle s'adresse.

