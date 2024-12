Vantage Markets célèbre une année 2024 de référence et pleine de réalisations

PORT VILA, Vanuatu, 27 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets clôture l'année 2024 en ayant franchi plusieurs étapes remarquables, renforçant sa position de leader dans l'industrie du trading. Qu'il s'agisse d'un nombre record de récompenses, de partenariats importants ou de contributions à la communauté, l'année écoulée a témoigné de la vision et de l'engagement de Vantage en faveur de l'excellence.

En 2024, Vantage a obtenu 26 prix prestigieux, soit une multiplication par 1,6 par rapport à l'année précédente. Ces récompenses couvrent l'innovation, le service à la clientèle et la technologie de négociation, soulignant l'engagement de la société à fournir une valeur inégalée à sa communauté mondiale de traders.

Cette année a également marqué le partenariat de trois ans entre Vantage et McLaren Racing, une collaboration qui a porté les valeurs communes de vitesse, de précision et de performance sur la scène mondiale. Grâce à ce partenariat, Vantage est entré en contact avec des millions de fans et de traders dans le monde entier, renforçant ainsi l'identité de sa marque en tant que plateforme de trading performante.

Vantage a célébré son 15e anniversaire cette année, soulignant un parcours de croissance constante et d'avancées technologiques. De ses débuts modestes à sa présence mondiale, l'entreprise s'engage à fournir aux traders des outils et des ressources à la pointe de la technologie.

Marc Despallieres, responsable de la stratégie et du trading chez Vantage, a déclaré à propos de ces réalisations : « 2024 a été une année de transformation pour Vantage. En célébrant 15 années d'excellence, en obtenant un nombre record de récompenses industrielles et en établissant un partenariat fructueux avec McLaren, nous avons consolidé notre position de leader mondial. Pour l'avenir, nous nous concentrons sur l'innovation, l'autonomisation des négociants et la promotion d'une communauté commerciale dynamique. »

Outre ses réalisations commerciales, Vantage continue d'avoir un impact positif par le biais de la Fondation Vantage, qui s'attaque à des problèmes sociaux critiques tels que la santé mentale, l'éducation financière et l'isolement social. En soutenant des organisations caritatives locales et des initiatives mondiales, Vantage démontre son engagement à contribuer et à favoriser le bien-être de la communauté.

Avec 2025 en ligne de mire, Vantage entend s'appuyer sur les solides fondations posées en 2024. En donnant la priorité à l'innovation technologique, à l'engagement communautaire et au développement durable, l'entreprise est prête à établir de nouvelles références dans le secteur du commerce.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES: le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

