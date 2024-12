Vantage Markets feirer et milepælsår med prestasjoner i 2024

PORT VILA, Vanuatu, 19. desember 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets avslutter 2024 med en rekke bemerkelsesverdige milepæler, og styrker sin posisjon som leder i handelsbransjen. Året har vært preget av fremragende utmerkelser, viktige samarbeid og positive bidrag til samfunnet, som tydelig viser Vantages visjon og satsing på kvalitet.

I 2024 fikk Vantage 26 prestisjefylte priser, en økning på 1,6x sammenlignet med året før. Disse anerkjennelsene omfatter innovasjon, kundeservice og handelsteknologi, og understreker selskapets engasjement for å levere uovertruffen verdi til det globale samfunnet av handelsfolk.

Dette året markerte også Vantages treårige partnerskap med McLaren Racing, et samarbeid som brakte felles verdier av hastighet, presisjon og ytelse til den globale scenen. Gjennom dette partnerskapet nådde Vantage millioner av fans og handelsfolk over hele verden, og styrket sin merkevare som en handelsplattform med høy ytelse.

Vantage feiret i år sitt 15-årsjubileum, og fremhevet en reise preget av jevn vekst og teknologiske fremskritt. Selskapet har gått fra en ydmyk start til å ha en global tilstedeværelse, og fortsetter å forplikte seg til å styrke handelsfolk med banebrytende verktøy og ressurser.

Med tanke på disse prestasjonene hadde Marc Despallieres, direktør for strategi og handel i Vantage, dette å si: "2024 har vært et transformerende år for Vantage. Vi feirer 15 år med fremragende resultater, har oppnådd rekordmange bransjepriser, og inngått et vellykket partnerskap med McLaren, noe som har styrket vår posisjon som en global leder. Når vi ser fremover, er vårt fokus fortsatt på innovasjon, å styrke handelsfolk og å fremme et levende handelssamfunn."

I tillegg til sine forretningsmessige prestasjoner fortsetter Vantage å ha en positiv innvirkning gjennom Vantage Foundation som adresserer kritiske sosiale utfordringer som mental helse, økonomisk leseferdighet og sosial isolasjon. Ved å støtte lokale veldedige organisasjoner og globale initiativer, viser Vantage sitt engasjement for å gi tilbake og fremme samfunnets velvære.

Med blikket rettet mot 2025, har Vantage som mål å bygge videre på det sterke grunnlaget som ble lagt i 2024. Ved å prioritere teknologisk innovasjon, samfunnsengasjement og bærekraft, er selskapet godt posisjonert til å sette nye standarder i handelsbransjen.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktivamegler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert valuta (Forex), råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

