A Vantage Markets comemora um ano histórico de conquistas em 2024

PORT VILA, Vanuatu, 27 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets encerra 2024 com uma série de marcos notáveis, reforçando a sua posição de líder no setor da negociação. Desde distinções que bateram recordes até parcerias impactantes e contribuições para a comunidade, o ano foi um testemunho da visão da Vantage e do seu compromisso com a excelência.

Em 2024, a Vantage recebeu 26 prémios de prestígio, um aumento de 1,6 vezes em relação ao ano anterior. Estes prémios abrangem a inovação, o serviço ao cliente e a tecnologia de negociação, sublinhando a dedicação da empresa em fornecer um valor inigualável à sua comunidade global de investidores.

Este ano também marcou a parceria de três anos da Vantage com a McLaren Racing, uma colaboração que trouxe para o palco global valores partilhados de velocidade, precisão e desempenho. Através desta parceria, a Vantage ligou-se a milhões de fãs e investidores em todo o mundo, reforçando a identidade da sua marca como uma plataforma de negociação de elevado desempenho.

A Vantage comemorou seu 15º aniversário este ano, destacando uma jornada de crescimento consistente e avanços tecnológicos. Das origens humildes a uma presença global, a empresa continua empenhada em capacitar os investidores com ferramentas e recursos de ponta.

Refletindo sobre estas conquistas, Marc Despallieres, Diretor de Estratégia e Negociação da Vantage, partilhou: "2024 foi um ano transformador para a Vantage. Ao celebrar 15 anos de excelência, alcançando um número recorde de prémios da indústria e uma parceria de sucesso com a McLaren, solidificámos a nossa posição como líder global. Ao olharmos para o futuro, a nossa atenção continua a centrar-se na inovação, na capacitação dos investidores e na promoção de uma comunidade de investidores vibrante."

Para além das suas realizações de negociação, a Vantage continua a ter um impacto positivo através da Vantage Foundation, a qual aborda desafios sociais críticos, tais como a saúde mental, a literacia financeira e o isolamento social. Ao apoiar instituições de beneficência locais e iniciativas globais, a Vantage demonstra o seu compromisso em retribuir e promover o bem-estar da comunidade.

Com objetivos definidos para 2025, a Vantage pretende desenvolver as bases sólidas estabelecidas em 2024. Ao dar prioridade à inovação tecnológica, ao envolvimento da comunidade e à sustentabilidade, a empresa está preparada para estabelecer novos padrões de referência no setor da negociação.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de CFD de multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço prático e poderoso para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência no setor, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada, e uma plataforma de negociação fácil de usar para que os clientes possam aproveitar as oportunidades de negócio. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

