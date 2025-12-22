Vantage Markets récompensé pour sa collaboration avec Trend Micro en matière de renseignements sur les menaces en temps réel

Le prix du partenariat d'innovation souligne la collaboration étroite, le partage de renseignements en temps réel et le déploiement d'une sécurité avancée au sein de l'une des principales plates-formes de trading d'Australie.

SYDNEY, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated ( TYO : 4704 ; TSE : 4704 ), leader mondial de la cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que Vantage Markets a reçu son prix du partenariat d'innovation, en reconnaissance de l'approche pionnière de l'organisation en matière de renforcement de la cyberrésilience et de sa collaboration stratégique avec Trend Micro.

Le groupe de sociétés de Vantage Markets opère à travers plus de 30 bureaux dans le monde, tandis que Vantage Markets est reconnu comme l'une des principales plates-formes de trading multi-actifs au monde. L'accent mis sur la fiabilité, la rapidité et l'expérience utilisateur en a fait la première plateforme de trading en Australie et la deuxième au niveau mondial. Face à une croissance rapide et à un paysage mondial des menaces de plus en plus complexe, l'organisation a investi massivement dans la mise en place d'un socle de cybersécurité intégré et basé sur le renseignement.

Vantage Markets et Trend Micro collaborent étroitement depuis 2021. À travers cette collaboration, Vantage Markets a transformé sa capacité de sécurité en une fonction mondiale, en tirant parti de l'intelligence des menaces en temps réel et de la visibilité unifiée dans les environnements critiques.

Pour Eric Cheng, responsable de la cybersécurité et de la sécurité de l'information, Vantage Markets : « La sécurité est à la base de tous les aspects de l'expérience commerciale que nous offrons. En collaborant avec Trend Micro nous avons pu développer nos opérations de sécurité bien plus rapidement que nous n'aurions pu le faire seuls. La possibilité de corréler les télémétries du nuage, de la charge de travail et de l'identité dans un seul endroit a fondamentalement changé la façon dont nous détectons et répondons aux menaces dans l'ensemble de notre présence mondiale. Cette reconnaissance reflète notre engagement à relever sans cesse le niveau de résilience, non seulement pour notre propre organisation, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème des services financiers. »

Vantage Markets a déployé un éventail complet de solutions Trend Micro au sein de la plateforme de cybersécurité d'entreprise Vision One AI-Powered, notamment, Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR for Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security et Trend Service One™. Cette approche intégrée a permis d'améliorer la visibilité des nuages, des utilisateurs et des applications, d'accélérer la détection et la réponse et d'offrir une expérience de sécurité cohérente à travers une présence mondiale en pleine croissance.

En complément de cette base technologique, l'équipe de sécurité de Vantage détient des certifications mondialement reconnues, notamment CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE et CISA, et possède une vaste expérience en matière d'architecture de sécurité de niveau bancaire et d'opérations d'équipe rouge à l'échelle mondiale. Cette expertise garantit que les comptes et les actifs des utilisateurs sont protégés par des professionnels hautement qualifiés et chevronnés.

L'innovation fondée sur les connaissances et l'intelligence partagée

La contribution continue de Vantage Markets à l'ensemble de la communauté de la cybersécurité est un facteur clé reconnu par le prix. L'organisation diffuse régulièrement des informations sur les nouveaux acteurs de la menace, participe à des avant-premières privées de produits et fournit un retour d'information qui contribue directement à l'évolution de la plateforme de Trend Micro.

Ce modèle de collaboration a renforcé les capacités des deux organisations, permettant à Trend Micro d'affiner les technologies de détection et de réponse aux menaces tout en procurant à Vantage Markets une meilleure appréciation de la situation et un contexte de menace en temps réel.

Renforcer la cyber-résilience des services financiers

Les institutions financières du monde entier continuent d'être confrontées à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées et de plus en plus rapides. Pour Vantage Markets, la capacité d'unifier la télémétrie, d'automatiser l'identification des risques et d'accélérer les flux de travail d'investigation a été au cœur de sa transformation en matière de sécurité.

La plateforme Trend Vision One™ a joué un rôle pivot dans l'obtention de ces résultats, en permettant une protection plus intégrée de l'infrastructure cloud, des charges de travail, de l'identité et de l'activité des utilisateurs.

Srujan Talakokkula, directeur général de Trend Micro Commercial ANZ : « Vantage Markets est un excellent exemple de ce qui est possible lorsque les entreprises traitent la cybersécurité comme un catalyseur stratégique. Son rythme d'adoption, sa volonté de collaborer et sa contribution à la veille sur les menaces ont directement influencé la manière dont nous faisons évoluer notre plateforme. En consolidant la visibilité et en automatisant les flux de travail de sécurité à haute valeur ajoutée, Vantage a construit un modèle résilient et évolutif qui constitue une référence pour les organisations de services financiers dans toute la région. Nous sommes fiers de soutenir son parcours et nous sommes impatients de connaître la suite. »

Perspectives d'avenir

Cette reconnaissance marque une étape importante dans le partenariat continu entre Trend Micro et Vantage Markets, renforçant leur engagement commun à améliorer la préparation à la cybersécurité dans tout le secteur des services financiers.

Alors que Vantage Markets continue d'étendre sa présence mondiale, l'organisation est déterminée à renforcer la sécurité financière à long terme. Elle s'appuiera davantage sur la plateforme activée par l'IA de Trend Micro pour faire progresser sa vision de la sécurité, en améliorant la conformité, en fortifiant la protection du cloud et en garantissant des expériences plus sûres pour les clients du monde entier.

À propos de Trend Micro

Trend Micro, leader mondial de la cybersécurité, contribue à rendre le monde sûr pour l'échange d'informations numériques entre les personnes, les gouvernements et les entreprises. Trend s'appuie sur son expertise en matière de sécurité et sur l'IA pour protéger plus de 500 000 entreprises et des millions d'individus à travers les clouds, les réseaux, les terminaux et les appareils dans le monde entier. Au cœur de cette solution se trouve Trend Vision One™, la seule plateforme de cybersécurité d'entreprise activée par l'IA qui centralise la gestion de l'exposition aux cyber-risques et les opérations de sécurité, offrant une protection par couches dans les environnements sur site, hybrides et multi-cloud. Les informations inégalées sur les menaces fournies par Trend permettent aux organisations de se défendre de manière proactive contre des centaines de millions de menaces chaque jour. La sécurité proactive commence ici. www.TrendMicro.com.au .

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats sur différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des FNB et des obligations.

Forte de plus de 15 ans d'expérience sur les marchés, la société Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant une plateforme de négociation fiable, une application de négociation mobile primée et une plateforme de négociation conviviale qui permettent aux clients d'accéder à de multiples possibilités d'opérations boursières.

Tradez plus intelligemment @vantage

AVERTISSEMENT DE RISQUE : Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de réaliser des opérations en bourse.

Avis de non-responsabilité : Cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier, une offre ou un démarchage de produits ou de services financiers. Son contenu n'est pas destiné aux résidents d'un territoire sur lequel une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. Il est conseillé aux lecteurs de demander l'avis d'un professionnel indépendant avant de prendre toute décision en matière financière ou d'investissement. La confiance que vous accordez aux informations présentées l'est strictement à vos propres risques.

