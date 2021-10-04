DIF Capital Partners инвестирует в устойчивое развитие и энергетику с приобретением Bernhard, LLC

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04 Oct, 2021, 20:00 IDT

Эта покупка позволит компании Bernhard сохранить свое лидерство на рынке EaaS (энергия как услуга)

НОВЫЙ ОРЛЕАН, 4 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Группа DIF Capital Partners (далее "DIF") — один из ведущих в мире независимых управляющих инфраструктурными инвестиционными фондами, действующий через свой фонд DIF Infrastructure VI — сегодня объявила о заключении соглашения о покупке Bernhard, LLC (далее "Bernhard") — крупнейшей частной компании в США, специализирующейся на реализации проектов на основе модели «Энергия как услуга» (Energy-as-a-Service, далее "EaaS"), у одной из дочерних организаций Bernhard Capital Partners.

Компания Bernhard уже более 100 лет предоставляет комплексные решения, направленные на удовлетворение энергетических и инфраструктурных потребностей своих клиентов, а в 2014 году поставила своей целью стать одним из ведущих поставщиков услуг на основе модели Energy-as-a-Service. В рамках этой бизнес-модели компания Bernhard заключает долгосрочные концессионные договора на реализацию «под ключ» различных EaaS-проектов, связанных с модернизацией, реконструкцией и обслуживанием существующих крупных строительных объектов энергетики в целях обеспечения существенной экономии электроэнергии. В настоящее время ее клиентами являются преимущественно высшие учебные заведения и медицинские учреждения. На сегодняшний день компания Bernhard заключила 15 сделок в сфере EaaS, включая крупнейшую EaaS-концессию в истории США. Высшее руководство сохранит за собой положение реального владельца и продолжит управление компанией Bernhard своими прогрессивными методами.

«Компания Bernhard реализует проекты распределенного производства электроэнергии посредством своей уникальной модели EaaS, обеспечивающей ее клиентам доступ к полностью интегрированным и эффективным энергосберегающим технологиям, тем самым существенно снижая негативное влияние их строительных объектов и коммунальных систем на окружающую среду. Подходы компании Bernhard идеально сочетаются с опытом DIF в реализации моделей государственно-частного партнерства и ее стремлением инвестировать в инфраструктурные решения на основе экологически чистых технологий производства электроэнергии по всему миру, — заявил партнер и руководитель инвестиционного подразделения фонда DIF Infrastructure VI Хайс Воскуйль (Gijs Voskuyl). — Мы рады установлению партнерских отношений с выдающейся управленческой командой компании Bernhard и готовы содействовать ее быстрому росту в авангарде процесса энергоперехода».

«На фоне того как Bernhard продолжает покорять все новые высоты на рынке EaaS, мы с радостью объединяемся с группой DIF Capital Partners, имеющей обширный опыт реализации моделей государственно-частного партнерства, энергетических программ районного масштаба и проектов на основе модели Energy-as-a-Service, а также разделяем ее стремление к повышению эффективности энергопотребления, совершенствованию природоохранных, социальных и управленческих методов и обеспечению экологически устойчивого развития, — заявил глава компании Bernhard Эд Тинсли (Ed Tinsley). — Поддержка и стратегические рекомендации со стороны DIF помогут компании Bernhard успешно пройти следующую главу своей истории».

После приобретения Bernhard группой DIF компания продолжит ускоренное развитие своего основного бизнеса в сфере EaaS, занимающего ведущие позиции на рынке, в секторах здравоохранения и высшего образования, одновременно расширяя эти услуги на другие рынки и регионы.

«Будущее Bernhard никогда не представлялось более светлым, — заявил г-н Тинсли. — Наш послужной список служит доказательством наличия у нас необходимых знаний, опыта и возможностей для того, чтобы внедрить эту отрасль в те места, где ее ранее никогда не было. Объявляя об этом объединении, мы действительно выводим себя в лидеры новой эпохи энергетических технологий, которые будут формировать мир на протяжении многих следующих поколений».

Информация о компании Bernhard
Bernhard — портфельная компания группы Bernhard Capital Partners — является одним из лидеров в сфере Energy-as-a-Service, создающим объекты «под ключ» и разрабатывающим индивидуальные решения в Соединенных Штатах при наличии более чем 100-летнего опыта реализации энергетических и инфраструктурных проектов в сферах высшего образования и здравоохранения, а также на коммерческих и специализированных рынках. Деятельность компании сочетает в себе разработку, финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию объектов для реализации комплексных решений в сфере Energy-as-a-Service, обеспечивающих сокращение энергопотребления, рисков и затрат, позволяющее нашим клиентам сосредоточиться на своей повседневной работе. Компания Bernhard, штаб-квартира которой находится в Метери (шт. Луизиана), имеет более 2000 сотрудников, работающих более чем в двадцати ее представительствах по всей стране. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: Bernhard.com.

Информация о DIF Capital Partners
DIF Capital Partners — один из ведущих в мире независимых управляющих фондами, под управлением которого находятся активы общей стоимостью более 9,0 млрд евро в девяти инфраструктурных фондах закрытого типа с использованием ряда механизмов долевого инвестирования. За последние 16 лет DIF инвестировал средства более чем в 100 проектов государственно-частного партнерства в таких секторах, как здравоохранение, государственное управление и образование, где энергоснабжение, управление энергосистемами и обеспечение эффективности результатов часто являются одной из основных функций таких проектов. DIF Capital Partners инвестирует в создаваемые «с нуля» действующие инфраструктурные объекты, расположенные главным образом в Европе, Америке и Австралазии, с использованием двух взаимодополняющих стратегий:

  • Традиционные фонды DIF, последним классическим представителем которых является Infrastructure Fund VI, ориентированы на долевые вложения с долгосрочными законтрактованными или регулируемыми источниками доходов, включая государственно-частные партнерства, концессии, коммунальные ресурсы и проекты в сфере (возобновляемой) энергетики.
  • Паевые инвестиционные фонды DIF ориентированы на долевые инвестиции в малые и средние объекты экономической инфраструктуры в телекоммуникационном, энергетическом и транспортном секторах.

DIF Capital Partners имеет команду из более чем 170 специалистов, работающих в десяти представительствах группы, расположенных в Амстердаме (Схипхол), Франкфурте, Лондоне, Люксембурге, Мадриде, Нью-Йорке, Париже, Сантьяго, Сиднее и Торонто. Более подробная информация представлена на сайте DIF.eu.

Информация о Bernhard Capital Partners
Bernhard Capital Partners — компания, основанная в 2013 году и управляющая частными капиталами в сервисной и инфраструктурной сферах. Компания Bernhard Capital Partners разместила капитал в трех фондах с использованием пяти стратегий. С общей суммой управляемых ею активов, составляющей около 2,5 млрд долларов, она входит в число 300 крупнейших частных инвестиционных компаний во всем мире. Bernhard Capital Partners стремится к созданию устойчивых ценностей за счет рационального использования своего опыта в приобретении, эксплуатации и развитии сервисных и инфраструктурных предприятий.

Функции финансового консультанта Bernhard выполняла компания J.P. Morgan Securities LLC, а в качестве ее юридического консультанта выступала компания Kirkland & Ellis LLP. Компания Macquarie Capital (USA) Inc. выступала в качестве финансового консультанта, компания White & Case LLP — в качестве юридического консультанта, компания Black & Veatch Management Consulting — в качестве технического консультанта, RWDI — в качестве консультанта по энергетике, компания Deloitte LLP (Canada) — в качестве консультанта по вопросам финансовой отчетности, бухгалтерского учета и налогообложения, а компания Oliver Wyman — в качестве коммерческого консультанта DIF.

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