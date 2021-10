DIF Capital Partners akvizíciou spoločnosti Bernhard, LLC, investuje do riešení pre udržateľnosť a energetiku

Nákup oprávňuje spoločnosť Bernhard na pokračovanie vo svojom vedúcom postavení na trhu „Energie ako služby"

NEW ORLEANS, 4. októbra 2021 /PRNewswire/ -- DIF Capital Partners („DIF"), popredný globálny nezávislý správca investičných fondov do infraštruktúry dnes oznámil, prostredníctvom svojho fondu DIF Infrastructure VI, zmluvu o kúpe spoločnosti Bernhard, LLC („Bernhard"), najväčšej súkromnej spoločnosti v USA pôsobiacej v oblasti „Energie ako služby" („EaaS"), od pobočky spoločnosti Bernhard Capital Partners.

Spoločnosť Bernhard poskytuje riešenia pre potreby svojich zákazníkov v oblasti energetiky a infraštruktúry už viac ako 100 rokov a v roku 2014 presunula svoje zameranie na cieľ stať sa popredným poskytovateľom „Energie ako služby". V rámci tohto obchodného modelu spoločnosť Bernhard uzatvára dlhodobé koncesné zmluvy o EaaS na modernizáciu, dodatočné vybavenie a servis na kľúč veľkých existujúcich energetických zariadení budov s cieľom dosiahnuť podstatné úspory energie. Jej klientmi sú v súčasnosti prevažne zariadenia vyššieho vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. K dnešnému dňu spoločnosť Bernhard uzatvorila 15 transakcií na EaaS, vrátane najväčšej koncesie na EaaS v histórii USA. Vyššie vedenie si zachová významné vlastnícke postavenie a bude pokračovať vo svojej prelomovej práci vo vedení spoločnosti Bernhard.

„Spoločnosť Bernhard distribuuje energiu prostredníctvom svojho jedinečného modelu EaaS, ktorý poskytuje klientom prístup k plne integrovaným a efektívnym energetickým riešeniam, čím výrazne znižuje uhlíkovú stopu ich budov a inžinierskych sietí. Prístup spoločnosti Bernhard dokonale zapadá do odbornosti verejno-súkromného partnerstva správcu DIF a ambície investovať do riešení infraštruktúry čistej energie na celom svete", povedal Gijs Voskuyl, partner a vedúci investícií fondu DIF Infrastructure VI. „Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s vynikajúcim manažérskym tímom spoločnosti Bernhard a podporovať spoločnosť v jej rýchlom raste v popredí energetickej transformácie."

„Tým, že spoločnosť Bernhard naďalej dosahuje nové maximá na trhu EaaS, sme nadšení, že môžeme spojiť svoje sily so spoločnosťou DIF Capital Partners, ktorá má rozsiahle skúsenosti s verejno-súkromnými partnerstvami, lokálnou energetikou, projektmi „Energie ako služby" a spoločným záväzkom k efektivite, ESG a udržateľnosti," povedal Ed Tinsley, generálny riaditeľ spoločnosti Bernhard. „Podpora a strategické rady od spoločnosti DIF pomôžu nasmerovať spoločnosť Bernhard do ďalšej kapitoly jej príbehu."

Po akvizícii spoločnosti Bernhard správcom DIF bude spoločnosť pokračovať vo zvyšovaní svojho vedúceho postavenia na trhu s EaaS v oblasti zariadení pre zdravotnú starostlivosť a vyššie vzdelávanie a zároveň rozšíri tieto služby na ďalšie trhy a geografické oblasti.

„Budúcnosť spoločnosti Bernhard nikdy nebola svetlejšia," povedal Tinsley. „Naše doterajšie výsledky dokazujú, že máme odborné znalosti a schopnosti, aby sme dostali toto odvetvie tam, kde nikdy predtým nebolo. S týmto oznámením sme skutočne v popredí novej éry energetických riešení, ktoré budú formovať svet pre nasledujúce generácie."

O spoločnosti Bernhard

Bernhard, portfóliová spoločnosť spoločnosti Bernhard Capital Partners, je vedúcou spoločnosťou v oblasti „Energie ako služby", ktorá poskytuje v USA projekty a riešenia na mieru, a má viac ako 100 rokov skúseností s projektmi v oblasti energie a infraštruktúry pre zariadenia vyššieho vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, komerčné a špeciálne trhy. Spoločnosť Bernhard kombinuje vývoj, financovanie, návrh, výstavbu a prevádzku, aby poskytla komplexné riešenia „Energie ako služby", ktoré znižujú spotrebu energie, riziko a náklady, aby sa naši klienti mohli sústrediť na svoju každodennú prácu. Spoločnosť Bernhard so sídlom v Metairie v Louisiane má viac ako 2 000 zamestnancov vo viac ako 20 pobočkách po celej krajine. Viac informácií nájdete na stránke Bernhard.com.

O spoločnosti DIF Capital Partners

DIF Capital Partners je popredným globálnym nezávislým správcom fondov so spravovanými aktívami vo výške viac ako 9,0 miliardy EUR v deviatich uzavretých fondoch infraštruktúry a niekoľkých spoluinvestičných nástrojoch. DIF za posledných 16 rokov investoval do viac ako 100 projektov verejno-súkromného partnerstva v sektoroch, ako je zdravotníctvo, vláda a vzdelávanie, kde sú dodávky energie, riadenie energetických systémov a efektívnosť výstupov často kľúčovou črtou projektov. DIF Capital Partners investuje do novo vytváraných aktív a prevádzkovej infraštruktúry, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v Európe, Amerike a Austrálii, prostredníctvom dvoch komplementárnych stratégií:

Tradičné fondy DIF, z ktorých je najnovší DIF Infrastructure Fund VI, sa zameriavajú na investície do akcií s dlhodobým zmluvným alebo regulovaným príjmom vrátane verejno-súkromných partnerstiev, koncesií, verejných služieb a projektov (obnoviteľnej) energie.

Fondy DIF CIF sa zameriavajú na investície do akcií malých až stredne veľkých aktív hospodárskej infraštruktúry v odvetviach telekomunikácií, energetiky a dopravy.

Tím spoločnosti DIF Capital Partners pozostáva z viac ako 170 profesionálov, so sídlom v desiatich kanceláriách v Amsterdame (Schiphol), Frankfurte, Londýne, Luxembursku, Madride, New Yorku, Paríži, Santiagu, Sydney a Toronte. Viac informácií nájdete na stránke DIF.eu.

O spoločnosti Bernhard Capital Partners

Bernhard Capital Partners je spoločnosť spravujúca súkromný kapitál zameraná na služby a infraštruktúru, založená v roku 2013. Bernhard Capital Partners investovala kapitál v troch fondoch v rámci piatich stratégií a spravuje zhruba 2,5 miliardy USD hrubých aktív. Je zaradená medzi 300 najväčších spoločností súkromného investovania na svete. Spoločnsoť Bernhard Capital Partners sa snaží vytvárať udržateľnú hodnotu využitím svojich skúseností v získavaní, prevádzke a raste služieb a podnikov infraštruktúry.

J.P. Morgan Securities LLC pôsobila ako finančný poradca spoločnosti Bernhard a právne poradenstvo poskytovala spoločnosť Kirkland & Ellis LLP. Spoločnsoť Macquarie Capital (USA) Inc. pôsobila ako finančný poradca, White & Case LLP ako právny poradca, Black & Veatch Management Consulting ako technický poradca, RWDI ako energetický poradca, Deloitte LLP (Kanada) ako finančný, účtovný a daňový poradca a Oliver Wyman ako komerčný poradca pre DIF.

SOURCE Bernhard